Produtos femininos de ‘Hawk Tuah’ arrecadam mais de US $ 65 mil para a Hat Company

A cusparada da garota “Hawk Tuah” está girando em ouro puro – a empresa de chapéus com a qual ela fez parceria está arrecadando dezenas de milhares de dólares vendendo uma tonelada de roupas com sua (in) famosa frase!

Agora, o dono da empresa Jason Poteete contado Pedra rolando eles venderam aproximadamente 2.000 chapéus até agora – o mais barato deles custa US$ 32,78. Eles já esgotaram uma versão autografada que estava sendo vendida por US$ 50.

É fácil fazer as contas… mesmo com o valor mais barato, a empresa arrecadou um pouco mais de US$ 65 mil – mais do que um pequeno cuspo no vento, temos que dizer.