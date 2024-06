Programa Melhor em Casa promove assistência médica domiciliar para pacientes em Penedo

Pacientes residentes em Penedo que apresentam dificuldades temporárias ou definitivas de locomoção, principalmente para sair de casa por qualquer motivo – inclusive se deslocar até um posto de saúde ou serviço de reabilitação – recebem assistência da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) por meio do Programa Melhor em Casa.

O serviço gratuito proporciona cuidados ao paciente em sua casa, evitando hospitalizações desnecessárias e diminuindo o risco de infecções, após avaliação da equipe do Melhor em Casa e a elaboração do Projeto Terapêutico Singular (PTS) que define a dinâmica dos atendimentos.

“Seguimos um cronograma que é sempre combinado com a família. Cada categoria de profissionais vai avaliar o paciente, elaborar o PTS em conjunto com os demais colegas, paciente e família, e determinar a quantidade de visitas a serem feitas. Por exemplo, a fisioterapia tem paciente que é atendido uma vez por semana, mas tem outros que são atendidos até três vezes na semana”, explica Rochana Cedro, coordenadora do Serviço de Atenção Domiciliar da SEMS, setor também responsável pelo Programa Melhor em Casa.

O acompanhamento contempla a assistência ao paciente com diversas especialidades, conforme cada caso: médico, enfermeiro, técnico em enfermagem, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo e assistente social.

Para ser incluído no Melhor em Casa, a solicitação deve ser feita por médico do hospital onde o paciente se encontra, posto de saúde ou Unidade de Pronto Atendimento que vai atestar as condições do paciente para inclusão no programa.

Caso seja necessário, será realizado também um atendimento especial com o cuidador do paciente, feito por assistente social e psicóloga, ou ainda com a coordenação do Melhor em Casa, agora instalada no Complexo de Saúde Dr. Hélio Nogueira Lopes, localizada na Avenida Wanderley, onde funcionava o Hospital SEMEP.

Assessoria SEMS