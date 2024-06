Programa Viver Melhor beneficia 55 famílias em Penedo e acrescenta quase um milhão de reais à economia do município

A administração Ronaldo Lopes implanta políticas públicas responsáveis que geram resultados positivos para a população, como por exemplo através do Programa Viver Melhor, efetivado por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH).

Implantado em novembro do ano passado, a iniciativa agiliza o acesso de idosos e de Pessoas com Deficiência (PcD) ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), com 55 famílias atendidas com o auxílio mensal equivalente ao valor de um salário mínimo.

Considerando que grande parte dessas pessoas beneficiadas pelo Viver Melhor formalizaram a solicitação do BPC em 2023, por iniciativa própria, havia um saldo retroativo a receber, o que totaliza quase um milhão de reais (R$ 931.920,00) circulando na economia de Penedo, graças ao programa de amplo alcance social.

“A maioria dessas famílias aguardava pelo benefício há muito tempo e o nosso trabalho proporciona a conquista do direito. Nós levamos essas pessoas para a realização das perícias médicas, inclusive para mutirões em Arapiraca, Maceió e até em Aracaju-SE, dependendo da disponibilidade de vaga porque o agendamento aqui em Penedo está difícil”, explica Ana Teresa Lopes, Secretária de Assistência da Prefeitura de Penedo.

A gestora da SEMASDH acrescenta que o trabalho continua, mesmo após a entrega da carta de concessão do BPC. “Nós fazemos o acompanhamento dessas famílias, sendo que algumas recebem cesta básica e são inseridas no aluguel social e curso do Minha Chance”, destaca Ana Teresa, acrescentando que a estimativa para este ano é ampliar o Programa Viver Melhor para 100 famílias de Penedo.

SECOM PMP