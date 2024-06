Promotores federais recomendam acusações criminais sobre questões de segurança da Boeing

A saga da Boeing atingiu o auge – agora, os promotores federais estão recomendando que o Tio Sam vá atrás da empresa no tribunal… e responsabilize-os, legalmente.

De acordo com vários meios de comunicação – citando pessoas familiarizadas com a situação – os federais estão instando ativamente os altos funcionários do Departamento de Justiça a acusarem criminalmente os chefões da Boeing por supostamente violarem um acordo que a gigante da aviação revidou em 2021.