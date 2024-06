Propriedade de Aaron Carter avaliada em seis dígitos por enquanto, mais itens pendentes

O espólio do falecido cantor apresentou novos documentos judiciais, obtidos pelo TMZ, apresentando um inventário parcial e uma avaliação que atribui um valor em dólares ao que eles dizem que o espólio de Aaron valia… com base no que eles conseguiram avaliar até agora.

Em maio do ano passado, uma reivindicação de credor separada foi apresentada pelo Conselho Fiscal de Franquia do Estado da Califórnia… no início, eles estavam tentando recuperar um pouco mais de US$ 17 mil do patrimônio de Aaron, mas depois aumentaram o valor para US$ 77.310,92. . não está claro se essa reivindicação já foi tratada.