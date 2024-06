Protestos de arrecadação de fundos de Joe Biden sob olhar atento, afirmam autoridades

Conversamos com fontes policiais que disseram ao TMZ que ambos estão prontos para qualquer coisa… colocando a segurança do presidente como sua maior prioridade.

Um funcionário do Serviço Secreto disse ao TMZ… eles planejam meticulosamente para cada cenário e têm um plano repleto de redundâncias para garantir a segurança do presidente Biden.

A premissa básica, nos disseram… O LAPD protegerá contra interrupções no local e patrulhará a parte externa do local no centro de Los Angeles enquanto o Serviço Secreto cuida da segurança interna. No entanto, qualquer ameaça séria ficaria sob a alçada do Serviço Secreto.