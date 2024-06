Provas de atletismo dos EUA de 2024: os quatro dias turbulentos de Quincy Wilson

EUGENE, Oregon — Na semana que vem, Quincy Wilson, o fenômeno do atletismo de 16 anos que fez sua presença ser sentida nas seletivas olímpicas dos EUA deste ano, saberá seus planos para as férias de verão.

Ele se juntará a outros adolescentes de Washington DC e se matriculará em um curso de três semanas para aprender a dirigir e começar a tirar sua carteira de motorista, ou voará para Paris para se tornar o mais jovem corredor americano a participar dos Jogos Olímpicos.

Naturalmente, ele preferiria a última opção, colocando seus sonhos de dirigir em pausa por mais algum tempo.

Por enquanto, tudo o que ele pode fazer é esperar enquanto seu destino no verão é determinado. A próxima decisão do comitê de seleção em relação às equipes de revezamento é a única maneira de Wilson se qualificar para Paris. Sua incrível final dos 400 metros masculinos de 44,94 segundos, na segunda-feira, garantiu o sexto lugar – três vagas antes da qualificação para as Olimpíadas.

Independentemente de suas esperanças olímpicas se concretizarem ou não, os últimos dias em Eugene foram um turbilhão memorável para Wilson.

Quando ele chegou ao Hayward Field em 21 de junho, os obstinados nas arquibancadas foram os principais a aplaudir sua introdução. No final da semana, todo o estádio estava fazendo isso, adornando-o com o tipo de reconhecimento estridente que provava que ele havia alcançado o status de estrela do rock.

No estádio, suas ovações se tornaram mais altas do que praticamente todos os outros atletas. Nas redes sociais, celebridades começaram a tuitar para ele. Pessoas de todos os lugares estavam notando o garoto de Maryland com o sorriso brilhante.

“Estou feliz que seja uma história agradável”, disse o técnico de Wilson, Joe Lee, após a final dos 400 metros. “Todos podem se identificar por ter alguém que conhecem e são próximos, que é um adolescente e quer aspirar a grandes coisas. E ver as pessoas apoiando isso me fez sentir bem com o estado do nosso país.”

Veja como foi a semana passada para o adolescente que se tornou o mais recente atleta americano a chamar a atenção de milhões.

Sexta-feira, 21 de junho

Demorou muito pouco para Wilson deixar sua marca nesta pista.

Durante a segunda bateria de provas de corridas não decatlo, Wilson pisou no oval e imediatamente virou cabeças. Primeiro, ele chamou a atenção pelo uniforme cinza camuflado da New Balance que ele usava. No lado direito do uniforme havia uma amostra da bandeira de Maryland, um padrão multicolorido e difícil de perder.

“Foi tudo ele”, disse Lee. “Normalmente eu desenho os uniformes, mas ele queria fazer esse e eu fiquei tipo, ‘Vai nessa, garoto.'”

“Ele arrasou. Eu fiquei tipo, ‘Eu gostei.'”

Depois de vencer a primeira rodada dos 400 metros rasos masculinos com o tempo de 44,66 segundos, Wilson deixou sua marca indelével ao quebrar o recorde mundial sub-18 de 44,69 segundos que Darell Robinson estabeleceu em 1982.

Quincy Wilson quebrou o recorde mundial sub-18 nos 400 metros rasos com o tempo de 44,66 segundos. AP Foto/Charlie Neibergall

“Estive olhando para isso durante toda a temporada”, disse Wilson.

“Tenho sido consistente em 45,1 durante toda a temporada. Então, quando venho para os grandes encontros, geralmente perco um segundo ou meio segundo, e fiz exatamente isso nas preliminares.”

Wilson foi apenas 0,06 segundos mais lento que Quincy Hall, o vencedor da bateria que mais tarde conquistou o ouro na final.

Chris Bailey, outro velocista de elite de meia distância que levou o bronze na final, também estava na mesma disputa.

“Nem eu planejava correr tão rápido”, disse Bailey sobre sua exibição de 44,86 segundos para iniciar os testes, antes de voltar sua atenção para Wilson. “Ele está com a cabeça no lugar, então tenho certeza que está preparado [to repeat the effort].”

Nas primeiras fases da corrida, Wilson manteve-se perto da frente do pelotão. Ele correu ao lado de Hall e Bailey chegando à curva final e aos últimos 100 metros, dando o importante impulso que o ajudou a estabelecer o recorde mundial.

“Eu me senti muito controlado e muito tranquilo, terminando os últimos 100”, disse Wilson. “É um jogo diferente, não estou mais correndo no ensino médio. Estou correndo com os cachorros grandes, então eu só tive que vir aqui e dar tudo de mim.

“É a primeira rodada, então espero que haja muito mais desse recorde para quebrar.”

Domingo, 23 de junho

Quão proféticas foram essas palavras?

Depois de um dia de folga entre as eliminatórias e as semifinais, Wilson decidiu superar o recorde estabelecido no primeiro tempo.

Primeiro, porém, ele teve que atender a um pedido de um novo fã.

No mesmo dia em que ajudou o velocista olímpico Noah Lyles — um dos poucos atletas que recebeu mais ovações do que Wilson no final da semana — a exibir uma peça de sua coleção de cards de Yu-Gi-Oh! durante a chegada de Lyles ao meio-dia, o rapper de renome mundial Snoop Dogg deixou claro que precisava ver o jovem astro do atletismo.

“Ele disse que queria me conhecer, então nos encontramos do lado de fora pouco antes de eu fugir”, disse Wilson.

Foi uma das várias interações que Wilson teve com celebridades em um período de 48 horas. Ele trocou tweets com o técnico de futebol americano do Colorado Buffaloes, Deion Sanders, e recebeu uma mensagem no X do recebedor do Miami Dolphins, Tyreek Hill.

O proprietário minoritário do Washington Commanders, Magic Johnson, também convidou Wilson e sua família para assistir ao time da NFL com ele na próxima temporada.

O recorde mundial de sexta-feira colocou Wilson no mapa. Os obstinados não eram mais os únicos que queriam vê-lo ter sucesso. Muitos outros também queriam isso agora.

“Este é um garoto que está tentando realizar seus sonhos e ouvir a multidão atrás dele e de todos, quero dizer, não apenas uma multidão, mas nas redes sociais”, disse Lee. “Ele está recebendo mensagens de pessoas famosas que eu nem conhecia.”

Após seu encontro com a lenda do rap, Wilson voltou sua atenção para a corrida do Dia 2.

Enquanto Wilson se instalava nos blocos vestindo um uniforme roxo com detalhes brancos que imitava o contorno do colar da roupa de super-herói com infusão de vibranium do Pantera Negra, Wilson ouviu aplausos por seu nome como nunca antes.

“A introdução, foi incrível”, disse Wilson, sorrindo. “Eu só quero que a multidão continue me animando.

“Mas também, olhei em volta quando eles fizeram isso e vi Vernon [Norwood] atrás de mim, Bryce Deadmon e isso meio que os entusiasmou. Então [to the crowd] Eu estava tipo, ‘Eu não sei, você pode querer acalmá-lo.’ Mas não, eu adoro isso.”

O uniforme de Wilson usado na semifinal da corrida masculina de 400 metros imitou o traje de super-herói do Pantera Negra. Christian Petersen/Getty Images

A energia da multidão pode ter ajudado a inspirar Deadmon e Norwood a correr 44,44 e 44,50 segundos, respectivamente, na semifinal, mas também ajudou Wilson a se recuperar no final.

Wilson jogou seu plano de corrida pela janela quando caiu para o final do pelotão quase na metade, mas cavou fundo para encontrar uma maneira de salvar sua finalização.

“Ele é um cara pequeno correndo contra caras maiores”, disse Lee. “Mas o coração dentro dele é imensurável.”

Quando os pilotos entraram na reta final, Wilson mudou de marcha. Com os braços voando alto, ele alcançou os líderes e os empurrou conforme a fila se aproximava.

“Isso é tudo coração”, disse Wilson. “Todos os dias que estive nas colinas, os 300s, o trabalho de back-end, tudo isso.

“Se você olhar as entrevistas de Vernon, ele diz: ‘Vou te ver em 300 [meters].’ Então eu estava vendo todos eles em 300.”

Assim que os corredores cruzaram a linha de chegada e seus tempos começaram a ser revelados nos painéis de vídeo, o burburinho na multidão cresceu. Hall não apenas superou todos com o melhor tempo da temporada, 44,42 segundos, mas o quarto colocado recuperou terreno suficiente não apenas para chegar à final de segunda-feira, mas também para estabelecer um recorde mundial sub-18 novamente com um tempo de 44,59 segundos. .

“Nunca estive tão feliz na minha vida no que diz respeito ao atletismo. Tenho trabalhado para este momento”, disse Wilson. “Aquele recorde que quebrei há dois dias, são 42 anos, 42 anos sem ninguém conseguir quebrar esse recorde, e quebrei duas vezes em [three] dias.

“Isso significa muito para mim porque significa que meu trabalho duro está valendo a pena. Ficar mais tempo depois dos treinos, antes dos treinos… Estou animado por mim mesmo.”

Segunda-feira, 24 de junho

Em abril, Wilson e seus companheiros de equipe da Bullis School (Maryland) estavam na Filadélfia, participando do Penn Relays.

Como parte da equipe de revezamento 4×400 metros dos Bulldogs, o aluno do segundo ano correu a perna âncora. Sua equipe participou de duas corridas em um trecho de cinco horas naquele dia, com Wilson registrando tempos individuais notavelmente baixos em ambas.

Depois de correr o menor tempo de 400 metros já registrado por um atleta do ensino médio no Penn Relays (44,37 segundos) na primeira bateria da equipe, Wilson voltou para correr 44,69 na próxima. Embora isso não tenha sido o suficiente para Bullis ganhar uma medalha, o desempenho mostrou a Wilson e seus treinadores algo valioso.

“Penn Relays nos ajudou a saber o que podemos fazer, mas também deu a ele a confiança de saber que estamos falando de três quartos em quatro dias [at U.S. trials]que tal fazermos dois em cinco horas?” Lee disse. “Ele mostrou que funciona.”

Por esse motivo, Wilson esperava conseguir uma qualificação olímpica após a final dos 400 metros de segunda-feira, depois de ter passado pela ainda árdua tarefa de ir abaixo de 45 segundos em dois dos três dias anteriores.

Mas às vezes, a confiança por si só não é suficiente.

Uma largada lenta na segunda pista mais interna condenou Wilson antes que ele realmente começasse. Forçado a tentar recuperar o atraso, o coração que demonstrou para fechar a semifinal teve que se repetir.

Quando Wilson, flertando com o último lugar, encontrou seus adversários mais uma vez na marca dos 300 metros, outra reviravolta se seguiu.

“Eu disse a mim mesmo que deveria ter saído mais forte”, disse Wilson, transmitindo seus pensamentos ao se aproximar da reta final. “Não foi como eu queria.”

No final, ele cruzou a linha em sexto lugar enquanto assistia Hall, Michael Norman e Bailey celebrarem as honras do top 3 para garantir viagens a Paris. A corrida não foi um fracasso total para Wilson, no entanto. Pela terceira vez em quatro dias, ele correu abaixo de 45 segundos, marcando 44,94 segundos na final.

“É uma loucura”, disse Wilson. “Não consigo nem acreditar que estou aqui correndo três 45s. Peraí, viu? Estou tão acostumado a dizer 45, que nem sei. Mas três 44s em quatro dias. Isso é muito trabalho duro e dedicação.”

Wilson terminou em sexto na final dos 400 metros com um tempo de 44,94 segundos, ficando abaixo do padrão de qualificação da Equipe dos EUA. Patrick Smith/Getty Images

Lee ficou duplamente surpreso com o desempenho de Wilson em Eugene depois de dizer que seu aluno perdeu um tempo valioso de treinamento no mês passado devido a uma doença que o levou ao hospital.

“Ele perdeu uma semana inteira de treinamento e não sabia se nossa temporada tinha acabado”, disse Lee. “Lutar contra isso para correr 44.59, você é louco?

“E então correr três 44s? Poucas pessoas fizeram isso. Até mesmo alguns dos vencedores não precisaram correr três. Quero dizer, um alô para Michael Norman, ele fez um ótimo trabalho, ele ficou em segundo. Mas ele teve a chance de ir com calma e correr dois 45s e depois voltar e correr seus 44.

“Não estou reclamando. Só estou dizendo, a resiliência de um adolescente. Espero que o mundo esteja observando como é o caráter e a resiliência diante da adversidade. [looks like]. É uma ótima história que nos faz sorrir e da qual temos lembranças.”

Wilson disse que esta foi a primeira vez em mais de cinco anos que ele teve uma tarefa de pista 2 em uma bateria de 400 metros. Isso lhe ensinou uma lição valiosa.

“Seja grato pelo que você tem. Você nunca sabe o que pode ter”, ele disse. “Tudo são 400 metros, mas quando eu for para o treino, começando se for na semana que vem, amanhã, em alguns meses, vou me certificar de que pratico em todas as raias, não apenas nas raias altas, nas raias baixas. Quero ter certeza de que equilibro isso em todas as raias, em todos os treinos.”

Enquanto aguarda seu destino de verão, Wilson já está se preparando para seu promissor futuro a longo prazo.