Provas de natação nos EUA – Ledecky chega às Olimpíadas, Walsh bate recorde

INDIANÁPOLIS – Katie Ledecky está caminhando para sua quarta Olimpíada, uma conquista que parecia inimaginável quando ela tinha 15 anos em Londres.

Hoje em dia, não pareceriam Jogos de Verão sem ela.

Tão firme como sempre, Ledecky alcançou a vitória nos 400 metros livres nas provas de natação dos Estados Unidos na noite de sábado, onde Gretchen Walsh estabeleceu um recorde mundial nos 100 metros borboleta.

Ledecky faz com que a qualificação para as Olimpíadas pareça muito mais fácil do que realmente é. Ledecky se tornou apenas o nono nadador dos EUA a se classificar pelo menos quatro vezes para a maior etapa do esporte.

“Eu me orgulho dessa consistência”, disse ela. “Às vezes pode ser difícil sentir que você não está tendo um avanço. Mas ser realmente consistente é algo que me deixa muito feliz. Aprendi a realmente gostar de treinar e aproveitar o momento.”

Apoiado por uma multidão de 20.689 pessoas na casa do Indianapolis Colts, Ledecky tocou a parede da piscina temporária em 3 minutos e 58,35 segundos.

Ela melhorou seu tempo de 3m59s99 nas preliminares da manhã e se preparou para disputar mais uma medalha de ouro contra um campo lotado nos Jogos de Paris.

O “Exterminador do Futuro” australiano, Ariarne Titmus, é o atual campeão olímpico e detentor do recorde mundial nos 400 metros livres. O fenômeno canadense Summer McIntosh também deverá disputar o primeiro lugar do pódio.

Em Tóquio, Ledecky se contentou com a prata atrás de Titmus – a primeira derrota individual da carreira olímpica do americano.

Ela também terá um trabalho difícil em Paris.

Titmus está saindo de uma seletiva australiana onde quebrou o recorde mundial nos 200 metros livres e por pouco não conseguiu atingir sua própria marca nos 400 metros livres, vencendo com o tempo de 3m55s44 – quase 3 segundos mais rápido que o ritmo de Ledecky em Indianápolis.

“Será um grande campo”, disse Ledecky. “Sempre fiz um trabalho bastante sólido no período entre as provas e os jogos, sendo mais rápido nos jogos. O objetivo não é diferente desta vez. Espero que isso me coloque em uma boa posição nos 400.”

Ledecky, de 27 anos, deve nadar quatro provas nas seletivas de seu país, todas elas de estilo livre variando de 200 a 1.500 metros. Ela já tem seis medalhas de ouro individuais – mais do que qualquer nadadora na história olímpica – e um total de 10 medalhas, incluindo sete de ouro.

“Nunca pensei que chegaria lá”, disse Ledecky, lembrando-se de sua estreia olímpica nos Jogos de Londres de 2012. “Nunca sonhei com isso quando era criança.”

Katie Ledecky se tornou a nona nadadora dos EUA a se classificar pelo menos quatro vezes para a maior etapa do esporte. AP Foto/Michael Conroy

Depois de ganhar um ouro surpreendente em sua única prova, os 800 metros livres, Ledecky estava determinada a alcançar alturas cada vez maiores.

“Eu queria voltar a esse nível, provar que não era apenas uma maravilha de um só golpe”, disse ela. “Mas, ao mesmo tempo, lembrei-me de que qualquer coisa além disso é como a cereja do bolo, a cereja no topo.”

Isso a faz apreciar ainda mais a quarta viagem às Olimpíadas.

Depois, há Aaron Shackell, um favorito local do subúrbio de Carmel, que irá para as Olimpíadas pela primeira vez depois de vencer os 400 metros livres masculino.

Shackell marcou 3m45s46 para segurar Kieran Smith, medalhista de bronze nesta prova nas Olimpíadas de Tóquio. Smith aproveitou um forte chute final para conquistar o segundo lugar em 3m45s76, o que deve ser suficiente para levá-lo de volta aos Jogos Olímpicos.

Espera-se que os dois primeiros colocados em cada evento individual formem a poderosa equipe americana, o que também é um bom presságio para Paige Madden, vice-campeã atrás de Ledecky com 4m02s08.

Ledecky e Shackell foram ofuscados na noite de abertura das provas por Walsh, o jovem de 21 anos da Universidade da Virgínia que estabeleceu o recorde mundial de 100 moscas em uma bateria semifinal com o tempo de 55,18.

Walsh ficou mais de meio segundo abaixo do ritmo do recorde mundial na curva e terminou forte para eclipsar a marca de 55,48 estabelecida pela sueca Sarah Sjöström nas Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro.

“Tem havido um pouco de agitação por aí”, disse Walsh. “Acho que ir para esta noite, você sabe, como se eu soubesse que precisaria de (55) ponto 4 ou acho que ponto 5, mas não pensei que faria isso esta noite. fui rápido e agora aqui estou – detentor do recorde mundial.”

Walsh cobriu a boca com a mão enquanto olhava incrédula para o placar, um “WR” ao lado de seu nome. Mas ela ainda tem muito trabalho a fazer para formar sua primeira equipe olímpica.

A final das 100 moscas no domingo à noite também inclui Torri Huske, Regan Smith e Claire Curzan – todas medalhistas nos Jogos de Tóquio. A irmã de Shackell, Alex, também avançou para a final e pretende se juntar ao irmão na equipe olímpica.

