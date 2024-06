Provas de natação olímpicas dos EUA em 2024: principais nomes e histórias a serem observadas

As seletivas de natação para as Olimpíadas dos EUA começam no sábado, em Indianápolis, enquanto os melhores e mais rápidos do país na piscina disputam ingressos para Paris.

Realizada no Lucas Oil Stadium – sim, haverá uma piscina no meio de um estádio de futebol – a competição durará nove dias e até o final da corrida final, em 23 de junho, até 26 mulheres e 26 homens irão consolidaram sua posição na seleção americana. Desde que tenham alcançado o tempo de qualificação olímpica, os dois primeiros colocados em cada corrida farão parte da equipe. Os pontos de revezamento restantes também são determinados pelos resultados.

Com uma capacidade listada de 30.000 pessoas para o evento, os dirigentes do torneio esperam quebrar o recorde de público para uma competição de natação indoor na noite de abertura.

Então, o que mais você precisa saber sobre os testes? Aqui estão as principais histórias e nadadores para assistir.

A garota de ouro

Mesmo os fãs de natação mais casuais precisam de pouca introdução para Katie Ledecky mas, para relembrar, o jovem de 27 anos já tem 10 medalhas olímpicas, incluindo sete de ouro, e possui quase todos os recordes e prêmios possíveis. Ela é de fato que garota.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Agora buscando fazer sua quarta equipe olímpica, Ledecky deverá competir nas corridas de 200m, 400m, 800m e 1500m livre – e possui os melhores tempos de 2024 em campo para todas elas. Recordista mundial nos 800m e nos 1500m, Ledecky mostrou que não é totalmente imbatível nas distâncias mais curtas.

Durante os nacionais de 2023, Ledecky ficou em segundo lugar, atrás de Claire Weinstein nos 200m. Foi a primeira vez que Ledecky foi derrotado na corrida por uma compatriota em nove anos. Apesar de fazer parte da equipe no evento mundial, Ledecky acabou optando por não competir na corrida e resta saber se ela correria a distância em Paris se quisesse se classificar.

Ledecky, que treinou durante a preparação com alguns dos melhores nadadores masculinos de longa distância, disse ao “Today” no início desta semana que sua experiência anterior a ajudará a ter ainda mais sucesso em Indianápolis e, finalmente, em Paris.

“Eu realmente sei o que esperar quando entro em um grande encontro nacional ou internacional”, disse Ledecky. “Há um nível de conforto que tenho agora que acho que se traduz quando corro.”

O retorno de Dressel continua

Depois de levar para casa cinco medalhas de ouro em Tóquio e se tornar apenas o terceiro homem na história a ganhar três medalhas de ouro individuais na natação em um único Jogos, Caeleb Dressel retirou-se da competição no meio do campeonato mundial de 2022 por motivos médicos não revelados. Ele passou oito meses fora da piscina priorizando sua saúde mental.

Dressel é sete vezes campeão olímpico e busca sua terceira vaga nos Jogos de Paris. Michael Reaves/Getty Images

Dressel, hoje com 27 anos, retornou às competições em 2023 e é dono do melhor tempo da temporada entre os americanos nos 100m borboleta, além de ter tempos atualmente entre os quatro primeiros nos 50m livre e 100m livre. Em entrevista à Forbes em abril, Dressel disse que seu objetivo era fazer parte de sua terceira escalação olímpica para todos os três eventos – e ele parecia otimista sobre suas chances de fazê-lo.

“Tenho acompanhado muito bem durante toda a temporada”, disse Dressel. “Estou muito entusiasmado com o ponto onde estou, alguns dos tempos mais rápidos que consegui, então sim, espero manter o ritmo até o fim.”

O regresso de Manuel

Dressel não é o único grande nome na trilha do retorno. Simone Manuel, quatro vezes medalhista nas Olimpíadas de 2016 e a primeira mulher negra a ganhar uma medalha de ouro individual na natação, está de volta depois que a síndrome do overtraining atrapalhou seus sonhos em Tóquio. A jovem de 27 anos teve dificuldades nas seletivas de 2021 e só se classificou para os 50m livres. Ela não avançou para a final dos Jogos e conquistou sua única medalha em Tóquio no revezamento 4x100m livre, que conquistou o bronze.

Manuel é duas vezes olímpico (2016, 2020) e cinco vezes medalhista olímpico (2 ouros, 2 pratas, 1 bronze). Michael Reaves/Getty Images

Ao voltar para casa, Manuel foi forçado a passar sete meses afastado da atividade física enquanto se recuperava. Depois do que ela chamou de “os meses mais chatos da minha vida” em entrevista esta semana à Associated Press e se perguntando se algum dia conseguiria voltar ao esporte, Manuel retomou os treinos e agora está de olho em Paris. Em maio, ela marcou seu tempo mais rápido nos 100m livres desde 2019 e tem o terceiro melhor tempo nas provas. Ela também ficou entre os cinco primeiros tempos nos 50m livres e nos 200m livres.

Agora saudável e com uma atitude rejuvenescida, Manuel disse que desta vez está a abordar as provas de forma um pouco diferente.

“Sempre fui uma pessoa que gosta de sonhar grande, que tem objetivos muito agressivos”, disse Manuel à AP. “Seria injusto da minha parte baixar os meus padrões. Mas, ao mesmo tempo, tenho de me dar graça porque esta jornada é diferente de todas as que alguma vez fiz neste desporto.”

Poder estelar

O campo de provas olímpicas está repleto de experiência e, além dos mencionados acima, há inúmeros nadadores que buscam mais uma vez a glória olímpica. Entre os mais notáveis ​​estão:

Kate Douglass, medalhista de bronze em 2020 nos 200m medley, pode ser uma das estrelas em ascensão mais brilhantes do país – em todos os esportes – em Paris. Ela ganhou 14 medalhas em campeonatos mundiais desde Tóquio e é a atual campeã mundial dos 200m medley. O jovem de 22 anos chega a Indianápolis com os melhores tempos nos 50m livre, 100m livre, 200m peito e 200m medley.

Torri Huske tem apenas 21 anos e quer fazer seu segundo time. Um dos nadadores mais jovens da equipe de Tóquio, Huske esteve perto de ganhar uma medalha nos 100m borboleta, mas ganhou a prata na equipe 4x100m medley. Ela tem colecionado hardware em todo o mundo desde então. Huske ganhou seis medalhas no campeonato mundial de 2022 e mais quatro em 2023. Ela tem o tempo mais rápido nos 100m borboleta e os quatro primeiros tempos nos 100m livre, 200m medley e 50m livre.

Huske perdeu a medalha dos 100m borboleta por um centésimo em Tóquio. Ela nadou o terceiro 100m borboleta mais rápido da história das mulheres dos EUA e venceu o último encontro da Tyr Pro Series antes das seletivas olímpicas. Sarah Stier/Getty Images

Duas vezes olímpico Ryan Murphy, de 28 anos, conquistou medalhas nos 100m costas e nos 200m costas em ambas as participações olímpicas anteriores. Ele conquistou o título mundial de 2023 nos 100m e atualmente tem o segundo melhor tempo em cada uma das corridas.

Regan Smith, também medalhista nos 100m costas em Tóquio, tentará construir desde sua primeira aparição olímpica. Ela venceu o campeonato mundial na prova em 2022 e terminou em segundo lugar em 2023, assim como nos 200m costas. Smith, de 22 anos, é recordista americano nas duas corridas e nos 200m borboleta.

Cinco vezes medalhista olímpico Lilly Rei, que atualmente detém o recorde mundial dos 100m peito, buscará formar sua terceira equipe olímpica. Ela conquistou o ouro na prova em 2016 e o ​​bronze em 2020. King, de 27 anos, também tem o terceiro melhor tempo deste ano nos 200m peito. Companheiro de destaque no nado peito Nico Fink, de 30 anos, fez sua estreia olímpica em Tóquio, mas busca conquistar sua primeira medalha. Ele é o atual campeão mundial dos 100m peito e tem o terceiro melhor tempo nos 200m peito entre os americanos.

Katie Grimesque com apenas 18 anos busca sua segunda participação olímpica, e Bobby Finke são dois para observar nas distâncias mais longas. Grimes tem o segundo melhor tempo nos 800m livres e nos 1500m livres – atrás apenas de Ledecky em ambos – e ganhou quatro medalhas em campeonatos mundiais desde Tóquio. Finke, de 24 anos, levou para casa o ouro nos 800m livres e nos 1500m livres em sua estreia olímpica e conquistou medalhas em ambas as provas nos campeonatos mundiais de 2022 e 2023.

Os recém-chegados

Embora existam claramente vários atletas olímpicos anteriores para assistir em Indianápolis, também há alguns nadadores que já alcançaram sucesso global, mas que desejam fazer parte de sua primeira equipe olímpica.

Carson Foster, 22 anos, por pouco não conseguiu fazer parte do time de Tóquio, mas desde então está em uma missão de construção de currículo para consolidar sua vaga em Paris. Foster ganhou medalhas de prata em ambas as corridas medley individuais no campeonato mundial de 2022 e levou para casa os títulos dos EUA em ambas as corridas nacionais de 2023. Ele entra nas provas com os tempos mais rápidos nos 200m IM e nos 400m IM.

Walsh foi o nadador mais jovem a se classificar para as seletivas de natação olímpica dos EUA em 2016. Fotos de Alex Slitz / NCAA via Getty Images

Com 18 títulos da NCAA em seu nome e a atual Nadadora Feminina do Ano da CSCAA, estrela da Universidade da Virgínia Gretchen Walsh, 21 anos, tentará levar sua carreira vertiginosa para o próximo nível. Atualmente, ela tem o segundo tempo mais rápido nos 100m borboleta e está entre as quatro primeiras nos 50m livres e 100m livres. Sua irmã mais velha, Alexandra, de 22 anos, ganhou a prata como parte da equipe de revezamento medley em Tóquio e ela também espera consolidar sua posição na equipe de 2024.

Medalhista de bronze nos 100m borboleta no Mundial de 2023, 21 anos Desafio Rosa traz o quarto melhor tempo em sua corrida exclusiva para testes. Rose também ajudou os americanos a ganhar medalhas no medley 4x100m e no medley misto 4×100 durante os campeonatos mundiais do ano passado, além de levar a Califórnia aos títulos de equipe da NCAA em 2022 e 2023. Companheiro de equipe de Cal de Rose Jack Alexis também busca sua primeira candidatura olímpica. Ele possui o terceiro tempo mais rápido nos 100m livres deste ano.