PWHL New York escolhe Sarah Fillier, estrela de Princeton, como escolha número 1

Nova York atendeu a uma necessidade necessária no ataque ao selecionar a atacante de Princeton e da seleção canadense Sarah Fillier como a primeira escolha no draft da Liga Profissional de Hóquei Feminino na noite de segunda-feira.

Considerado pelos olheiros da PWHL como um “jogador geracional”, Fillier é três vezes finalista do ano na faculdade Patty Kazmaier. Ela se formou em psiquiatria e completou sua carreira de quatro anos em Princeton, ficando em sexto lugar na lista escolar com 93 gols e em quarto lugar com 193 pontos em 120 jogos.

Fora de Toronto, Fillier conquistou o ouro nos Jogos de Pequim de 2022, onde terminou em segundo lugar no torneio com oito gols, e também foi membro de três equipes canadenses do campeonato mundial.

Fillier, que completou 24 anos no domingo, foi projetado para ser a escolha número 1 e se junta a uma franquia de Nova York em mudança, com Greg Fargo, da Colgate, assumindo o cargo de técnico depois que o time fez 9-12-3 para terminar em último na classificação. Fargo substitui Howie Draper, que chegou a um acordo mútuo para permanecer como conselheiro especial enquanto retornava como técnico na Universidade de Alberta.

“É uma cidade esportiva incrível e os fãs têm sido incríveis durante toda a temporada”, disse Fillier. “Eu fui para a escola ali perto, então parece uma espécie de volta ao lar para mim e para tantos amigos e companheiros de equipe na região de Nova York. Então será muito emocionante jogar na frente deles.”

O draft de seis equipes e sete rodadas está sendo realizado em St. Paul, Minnesota, com o cofundador da liga e ícone do tênis Billie Jean King anunciando e cumprimentando as seleções no palco.

“É difícil encontrar palavras”, disse Fillier sobre o encontro com King. “Quando você pensa em alguém assim e subir no palco e apertar sua mão e abraçá-la foi um momento surreal e algo que vou lembrar para sempre.”

Ottawa seguiu Nova York ao selecionar a Colgate e a atacante da seleção canadense Danielle Serdachny. O jovem de 23 anos se reencontra com a técnica do Ottawa, Carla MacLeod, que também é de Alberta e treinou Serdachny, nascido em Edmonton, quando jovem.

O atual campeão Minnesota selecionou a defensora Claire Thompson com a terceira escolha. Thompson é uma jogadora da seleção canadense que tirou folga na última temporada para se concentrar no segundo ano da faculdade de medicina na NYU.

A escolha foi feita pelo técnico Ken Klee, que está supervisionando o draft depois que a PWHL retirou o título da gerente geral Natalie Darwitz no sábado.

As primeiras americanas selecionadas foram a atacante Hannah Bilka, que foi em quarto lugar para Boston, seguida pela defensora Cayla Barnes, escolhida por Montreal. Bilka, que é do Texas, e Barnes, da Califórnia, foram companheiros de equipe para ajudar o estado de Ohio a vencer um campeonato nacional em março.

Toronto encerrou a primeira rodada com a atacante da seleção canadense Julia Gosling se reunindo com a GM do time do Canadá, Gina Kingsbury, e o técnico Troy Ryan.

Nova York abriu a segunda rodada trocando sua escolha com Boston, que usou a seleção nº 7 para escolher a primeira defensora europeia – República Tcheca, Daniela Pejsova.

“É uma honra estar aqui e vivenciar isso na vida real. Sim, estou me divertindo”, disse Pejsova, de 21 anos, que joga profissionalmente na Suécia. “É incrível. Não posso acreditar que seja verdade.”

Um relatório de observação das Operações de Hóquei da PWHL elogiou Fillier por sua velocidade e habilidade de jogo, ao mesmo tempo em que observou: “Seu senso de jogo a torna uma ameaça para criar pontuação de várias maneiras e irá melhorar o jogo poderoso de um time imediatamente.”

Nova York faltou presença ofensiva além do integrante da seleção norte-americana Alex Carpenter, que terminou empatado em segundo lugar no campeonato com 23 pontos (oito gols, 15 assistências). A defensora Ella Shelton foi a única outra jogadora do Nova York a marcar 15 pontos, terminando com 21, incluindo sete gols.

Nova York também dependia demais da finalista do goleiro do ano, Corinne Schroeder, que terminou 7-7 enquanto enfrentava 511 chutes – o terceiro maior número na liga.

A franquia também teve dificuldade em fazer uma diferença no mercado de Nova York, em parte por causa da divisão de seus jogos em casa entre três locais – Bridgeport, Connecticut; Ilha Longa; e Newark, Nova Jersey.

“Se você observar o talento que Nova York tem, acho que eles construíram uma base realmente sólida”, disse Fillier. “Estou entusiasmado por ajudar a construir essa base sólida. E Greg Fargo tem sido um excelente treinador. Joguei contra ele durante quatro anos na ECAC e ele é sempre um treinador difícil de enfrentar.”

Fillier está saindo de uma temporada de 30 gols, a melhor de sua carreira, na qual adaptou seu estilo para ser mais uma ameaça de chute para liderar um jovem time do Tigers em transição.