Quadrilha junina Chapéu de Couro homenageia Chau do Pife e representa Penedo no circuito da LIQAL

O Circuito Alagoano de Quadrilhas Juninas trouxe para Penedo grupos que fazem da tradição nordestina um espetáculo inesquecível. Foram cinco noites com mais de 20 apresentações no Ginásio Padre Manoel Vieira e acesso gratuito ao público que vibrou com o show da Chapéu de Couro, representante penedense na Liga de Quadrilhas Juninas de Alagoas (LIQAL).

A instituição promotora do circuito contou com apoio da Secretaria Municipal de Cultura Lazer e Juventude (SEMCLEJ) para a etapa local, evento que apresentou. na íntegra, a homenagem da Quadrilha Chapéu de Couro ao músico alagoano Chau do Pife, patrimônio vivo que na noite desta terça-feira, 25, estará em Arapiraca, onde o grupo penedense também se apresenta na nova etapa do circuito alagoano.

“De modo geral, se faz homenagens às pessoas que já morreram e não há nada de errado nisso, mas nós decidimos fazer a esse mestre da cultura alagoana, Chau do Pife, e hoje ele poderá estar com a gente nessa homenagem”, explica Fábio Vicente, responsável pela quadrilha junina fundada há 31 anos.

Ele informa que a Chápeu de Couro ocupa atualmente a 4ª posição no ranking do circuito que define quem vai representar Alagoas em concurso nacional e no evento da Globo Nordeste. “Nós temos apoio total da Prefeitura de Penedo, em todos os aspectos, não somente com transporte para todos componentes e pessoal de apoio”, afirma Fabinho.

A Secretária Teresa Machado (SEMCLEJ) acrescenta que a Chapéu de Couro foi selecionada na chamada pública municipal de apoio aos festejos juninos e também conta como pré-selecionada no edital do governo estadual de valorização junina, representando a região do Baixo São Francisco.

Sobre a etapa do Circuito Alagoano de Quadrilhas Juninas em Penedo, a Secretária de Cultura agradeceu a LIQAL por escolher Penedo como sede do evento de caráter regional e o apoio dos demais setores da administração Ronaldo Lopes.

“Eu tenho certeza que o evento difundiu essa tradição no nosso município, resgatando as famílias que foram assistir os espetáculos que também estimulam os jovens a participarem de quadrilha junina, de formarem novos grupos ou se engajarem nos grupos já existentes”, destaca Teresa Machado.

Texto Fernando Vinícius/SECOM

Fotos Kamylla Feitosa/SEMCLEJ