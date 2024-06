Quais atletas olímpicos dos EUA ganharam mais medalhas de ouro?

As Olimpíadas há muito servem de palco para alguns dos feitos atléticos mais inspiradores do mundo. Transformou concorrentes de destaque em nomes conhecidos.

Os Jogos Olímpicos de Verão de 2024 em Paris serão saudados como um retorno à normalidade.

Embora a COVID-19 tenha forçado as competições das duas últimas Olimpíadas a serem reduzidas a feitos feitos para a TV, com poucos ou nenhum torcedor nas arquibancadas, Paris será diferente. Estima-se que 300.000 espectadores presenciais assistirão à cerimônia de abertura em 26 de julho.

Não haverá máscaras obrigatórias ou esfregaços nasais diários. As instalações olímpicas em toda a França metropolitana estarão repletas de fãs que juram lealdade ao seu país enquanto celebram as maravilhas atléticas dos competidores dos sete mares.

O ouro será a meta, já que cerca de 10.500 participantes disputarão o primeiro lugar do pódio. Muitos atletas dos EUA ganharam o ouro, mas apenas um grupo seleto ocupa o trono de ouro como o mais vencedor da história olímpica.

Aqui estão os melhores atletas olímpicos dos EUA de todos os tempos por medalhas de ouro.

Michael Phelps: 23 ouros (28 no total)

Phelps tem mais medalhas de ouro e mais medalhas totais do que qualquer atleta na história dos Jogos Olímpicos. O nadador conquistou oito de suas medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Verão de Pequim em 2008, o maior número de todos os tempos em um único jogo. Phelps ganhou mais nove medalhas de ouro nas duas Olimpíadas seguintes.

Mark Spitz: 9 ouro (11 no total)

Spitz estabeleceu vários recordes mundiais na piscina nos Jogos Olímpicos de Verão de Munique em 1972, incluindo a conquista de sete medalhas de ouro. Spitz conquistou seu sétimo ouro no revezamento medley de 400 metros.

Carl Lewis: 9 ouros (10 no total)

Lewis ganhou quatro de suas medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Verão de Los Angeles em 1984. Nenhum atleta havia conseguido esse feito desde Jesse Owens nos Jogos Olímpicos de Verão de 1936 em Berlim. As vitórias de ouro de Lewis em 1984 vieram nos 100 metros, 200 metros, salto em distância e revezamento 4×100 metros. Este último foi alcançado com um tempo recorde mundial de 37,83 segundos.

Jenny Thompson: 8 ouro (12 no total)

Nenhuma mulher ganhou mais medalhas de ouro olímpicas do que Thompson. Ela também ganhou mais medalhas de natação do que qualquer atleta olímpica de todos os tempos. Todas as medalhas de ouro de Thompson vieram em provas de revezamento. Suas únicas medalhas individuais vieram nos 100 metros livres nos Jogos Olímpicos de Verão de Barcelona em 1992 (prata) e nos Jogos Olímpicos de Verão de Sydney em 2000 (bronze).

Matt Biondi: 8 ouros (11 no total)

Biondi ganhou sete medalhas na natação, incluindo cinco medalhas de ouro, nos Jogos Olímpicos de Verão de Seul em 1988. Suas cinco medalhas de ouro em 1988 vieram nos 50 metros livres, 100 metros livres e nos três medleys.

Ray Ewry: 8 ouro (8 no total)

Apesar de ter ficado paralisado pela poliomielite quando criança, Ewry desenvolveu força nas pernas e se tornou um dos atletas olímpicos mais condecorados no salto em pé. Ewry ganhou três medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Verão de 1900 em Paris e nos Jogos Olímpicos de Verão de 1904 em St.

Allyson Felix: 7 ouros (11 no total)

Felix tem sido um dos pilares das equipes femininas de revezamento dos EUA desde os Jogos Olímpicos de Verão de Pequim em 2008. Desde Pequim, Felix ajudou a levar os Estados Unidos a quatro medalhas de ouro consecutivas no revezamento 4×400 metros. Felix também ganhou o ouro individual nos 200 metros nos Jogos Olímpicos de Londres de 2012.

Katie Ledecky: 7 ouros (10 no total)

A rainha da piscina, Ledecky olha para a história neste verão em Paris. Se Ledecky ganhar três medalhas de ouro nas Olimpíadas de Paris em 2024, ela ultrapassará a ex-ginasta da União Soviética Larisa Latynina e terá o maior número de medalhas de ouro de qualquer mulher na história olímpica. Ledecky busca vencer os 800 metros livres femininos pelos quartos Jogos Olímpicos consecutivos. Com uma vitória, ela se juntaria à lutadora japonesa Kaori Icho como a única mulher a ganhar o ouro individual em quatro Olimpíadas consecutivas.

Caeleb Dressel: 7 ouros (7 no total)

Dressel, 27 anos, tentará aumentar seu total em Paris. O nadador conquistou duas medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos Rio 2016, marcando presença tanto no revezamento 4×100 metros livre quanto no revezamento 4×100 metros medley. Dressel seguiu esse desempenho ganhando mais cinco medalhas de ouro nas Olimpíadas de Tóquio em 2020, incluindo o prêmio principal nos 50 metros livres, 100 metros livres e 100 metros borboleta.

Ryan Lochte: 6 ouros (12 no total)

As sete medalhas olímpicas individuais de Lochte ocupam o segundo lugar na história da natação masculina, atrás apenas de Phelps. Lochte ganhou o ouro nos 200 metros costas nos Jogos Olímpicos de Verão de Pequim em 2008 e no medley individual de 400 metros nos Jogos Olímpicos de Verão de Londres em 2012.

Amy Van Dyken: 6 ouro (6 no total)

Van Dyken ganhou quatro medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Verão de Atlanta em 1996, liderando as provas de 50 metros livre e 100 metros borboleta e ajudando os EUA a conquistar as coroas dos 4×100 metros livre e 4×100 metros medley.

Vários atletas olímpicos dos EUA têm cinco medalhas de ouro, incluindo Diana Taurasi, de 41 anos, que pretende conquistar a sexta neste verão.

Como os fãs podem acessar outros conteúdos das Olimpíadas da ESPN?

Confira a página central das Olimpíadas da ESPN para notícias de última hora, perfis detalhados, conclusões e muito mais.