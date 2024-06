Quando e como os árbitros robôs chegarão à MLB? Últimas novidades em planos ABS

A Liga Principal de Beisebol enviou um memorando a todas as 30 equipes na terça-feira que esclarece como o esporte vê o futuro do sistema automatizado de bolas e rebatidas – ou ABS – nas ligas principais.

A partir de 25 de junho, todos os jogos Triple-A passarão para um sistema de desafio; desde o início da temporada de 2023, uma zona de ataque totalmente automatizada também estava sendo testada no nível.

O anúncio mostra que a liga está inclinada a implementar um sistema de desafio nas ligas principais, mas detalhes importantes – quando poderá chegar, detalhes do sistema e que tecnologia será usada – ainda precisam ser decididos. Aqui está o que sabemos e não sabemos sobre o futuro do ABS na MLB.

Por que a MLB está caminhando para um sistema de desafio em vez de uma zona de ataque totalmente automatizada?

A MLB vem testando ambas as opções no Triple-A desde a temporada passada, com sistema de desafio para jogos de fim de semana e bolas e rebatidas automatizadas durante a semana. A pesquisa da liga mostrou uma forte preferência por um sistema construído em torno de um determinado número de desafios por jogo, em vez de uma zona de ataque automatizada ou do atual processo da MLB de árbitros fazendo chamadas sem tecnologia.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

“O apoio ao desafio em relação ao ABS completo é esmagador, por parte de jogadores e fãs”, disse o comissário Rob Manfred à ESPN.

De acordo com a MLB, 61% do pessoal da equipe (incluindo jogadores) e 47% dos torcedores são a favor de um sistema de desafio, em comparação com 28% do pessoal da equipe e 30% dos torcedores preferindo manter o atual sistema sem tecnologia e apenas 11% e 23% querendo ABS completo.

Como funcionará o sistema de desafios na Triple-A pelo resto desta temporada?

Agora que a MLB está caminhando para um sistema de desafios, ela deve decidir o número de desafios que cada equipe receberá por jogo, e a liga usará jogos Triple-A para ajudar a decidir isso. Nos jogos da Pacific Coast League, cada equipe terá três desafios, enquanto na Liga Internacional cada equipe terá dois.

Por dentro das regras de uso sem precedentes de Josh Hader A história interna de como Hader se posicionou até que uma equipe se comprometesse com ele a longo prazo. Buster Olney »

Depois de entrevistar os torcedores, os dirigentes da liga acreditam que menos desafios são preferidos e querem ver como isso se desenrola em campo. Como as equipes mantêm o número de desafios caso vençam, o número real usado em um jogo atingiu dois dígitos e “diminuiu um pouco” o ritmo, de acordo com fontes da liga. A MLB quer ver se limitar o número de desafios forçará as equipes a serem mais conservadoras ao usá-los.

O comissário disse que a ABS não estará pronta para os campeonatos na próxima temporada – por que não? E quando poderia estar pronto?

O primeiro seria 2026. Aperfeiçoar a tecnologia faz parte disso, mas igualmente importante para a liga é evitar a implementação no mais alto nível até que a MLB tenha certeza de que é o passo certo a ser dado para o jogo.

Assim que as mudanças chegarem aos majors, Manfred sente que esta é uma mudança que a liga não pode voltar atrás, então ele quer ter certeza. Também há precedentes para esse tipo de cronograma: o relógio de campo e a proibição de turnos também foram testados nas ligas menores por várias temporadas antes de chegarem às ligas principais.

Quais são as maiores questões tecnológicas que devem ser respondidas primeiro?

Definir a parte superior e inferior da zona de ataque para cada jogador apresenta o maior obstáculo tecnológico que a MLB ainda não superou.

“Há duas coisas que você precisa fazer”, disse Manfred à ESPN. “Uma delas é medir a trajetória da bola. Estamos bem nisso. A segunda coisa que você precisa fazer é definir a zona de ataque para cada batedor e ainda não chegamos lá.”

Essencialmente, a liga tem duas opções: uma zona baseada na altura ou uma zona baseada na postura.

Uma zona baseada na altura é a opção mais simples: os jogadores seriam medidos antes de cada temporada e sua zona de ataque seria definida de acordo. Todos na mesma altura teriam a mesma zona, sem levar em conta a diferença de posturas de cada jogador.

Prévia do prazo de negociação da MLB Faltam menos de dois meses para o prazo de negociação da MLB, 30 de julho. Aqui está o que você precisa saber. Passan: Intel em todas as 30 equipes » Olney: Rumores, fatores X a serem observados » Doolittle: lista de verificação equipe por equipe »

Uma zona baseada em postura gira em torno das leituras da câmera dos joelhos e quadris de um jogador enquanto o arremesso se desloca para o home plate. A parte superior e inferior seriam então definidas com base em uma mediana móvel dos últimos 50 arremessos vistos pelo batedor – de modo que os rebatedores não seriam capazes de contornar o sistema mudando sua postura dependendo da contagem ou da situação do jogo.

É um sistema difícil de acertar. Na verdade, este tipo de zona seria mais diferente da atual zona de árbitro humano do que a abordagem baseada na altura, forçando os jogadores a se ajustarem de uma forma mais dramática.

Existem outros problemas para resolver. Por exemplo, quando as câmeras tentaram capturar o cinturão de um jogador para ajudar a definir a zona, elas tiveram alguns problemas para encontrá-lo nos jogadores cujas camisas estavam penduradas na barriga. Essas coisas devem ser remediadas antes que a tecnologia esteja pronta para as grandes ligas.

Como o ABS poderia mudar o jogo em campo? Poderia realmente ajudar no ataque na MLB?

Mudar para um sistema totalmente automatizado poderia ter dado às equipes da MLB a chance de definir a zona de ataque de sua escolha e, em teoria, reduzi-la na esperança de que isso levasse a mais ataques. Mas a pesquisa da liga mostra que altos totais de eliminações na MLB não estão necessariamente chegando às bordas da zona tanto quanto estão na zona – provavelmente devido a velocidades mais altas, não à zona – então o impacto de uma zona menor pode não aumentar tanto o ataque.

Para os jogadores mais jovens, pelo menos, a implementação da zona automatizada diminuiria a curva de aprendizagem nos majors: muitos dos convocados nas últimas temporadas expressaram problemas com o ajuste à zona de ataque do árbitro humano depois de terem uma zona automatizada no Triple-A. Essencialmente, a zona ABS completa é um retângulo, enquanto a zona humana é mais oval. No sistema de desafio, as decisões que estão sendo revisadas são muitas vezes erros flagrantes, em vez de arremessos imediatos, de modo que pequenas diferenças na zona de ataque se tornam menos importantes.