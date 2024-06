Quanto dinheiro o futebol americano ganhará com a Copa América 2024?

Em comparação com os enormes ganhos inesperados do torneio de 2016, o futebol dos EUA ganhará apenas uma fração sediando a Copa América de 2024 em solo americano. Adam Hagy / ISI Photos / Getty Images para USSF

Na quinta-feira, os Estados Unidos começarão a sediar oficialmente a Copa América pela segunda vez, tendo anteriormente sediado a Copa América Centenário de 2016. Assim como há oito anos, a Copa América em solo americano é considerada um dos maiores – e mais lucrativos – espetáculos de futebol do calendário.

A Argentina, atual campeã da Copa e da Copa do Mundo – com Lionel Messi a reboque – competirá, assim como o Brasil, pentacampeão da Copa do Mundo. A seleção masculina dos EUA também participará, o que deverá elevar o perfil da seleção antes da Copa do Mundo de 2026, que os EUA serão co-anfitriões com Canadá e México.

Mas, ao contrário da edição de 2016, que financiou as atividades da Federação de Futebol dos EUA nos anos seguintes, a Copa América desta vez oferecerá um benefício financeiro muito menor ao país anfitrião.

Em 2016, o futebol dos EUA liberou cerca de US$ 75 milhões ao sediar o Centenário, com base em divulgações financeiras da federação, bem como nas lembranças de múltiplas fontes da federação, tanto passadas como presentes. Além disso, o Soccer United Marketing, ou SUM, o braço de marketing da Major League Soccer, venceu a licitação para vender patrocínios para o torneio e ajudou o US Soccer com a venda de ingressos, injetando ainda mais dinheiro no ecossistema do futebol americano.

O dinheiro disponível do futebol americano aumentou de US$ 65,4 milhões no final do ano fiscal de 2016 – que terminou em 31 de março de 2016 – para US$ 104,6 milhões no final do ano fiscal de 2017. Essa injecção de dinheiro do Centenário significou que o futebol dos EUA poderia operar com um défice, gastando mais do que estava a arrecadar nos anos seguintes.

Desta vez, porém, o futebol americano não pode esperar o mesmo fluxo. De acordo com fontes da federação, bem como o Livro de Relatórios de 2024 da federação, o futebol dos EUA está recebendo US$ 10 milhões, mais uma “taxa de sanção” de 5% sobre a venda de ingressos (após impostos sobre vendas e taxas de instalação). Fontes esperam que essa porcentagem fique entre US$ 10 e 15 milhões, fazendo com que o valor total da federação para sediar a Copa América fique entre US$ 20 e 25 milhões.

Então, por que o lucro inesperado é muito menor? Em grande parte, isso se deve à evolução da política internacional do futebol no nível da confederação.

Os direitos de hospedagem do Centenário de 2016 foram concedidos pela primeira vez aos EUA em maio de 2014 e, um ano depois, as respectivas posições de liderança da Concacaf e da CONMEBOL foram eliminadas pela investigação do Departamento de Justiça dos EUA sobre corrupção na FIFA.

Jeffrey Webb e Jack Warner – então atuais e ex-presidentes da Concacaf – estavam entre os acusados ​​de extorsão e suborno. Chuck Blazer, secretário-geral da Concacaf, já havia se declarado culpado. Nicolas Leoz e Eugenio Figueredo, ambos ex-presidentes da CONMEBOL, também foram indiciados. Acusações adicionais foram emitidas ao sucessor de Webb, Alfredo Hawit, e ao presidente da CONMEBOL, Juan Angel Napout.

A empresa que detinha os direitos de transmissão do torneio também esteve envolvida no escândalo jurídico, tendo distribuído o que o Departamento de Justiça dos EUA descreveu como “dezenas de milhões de dólares” em subornos. Isso permitiu ao parceiro de longa data da US Soccer, a SUM, a oportunidade de intervir e assumir alguns desses direitos.

As acusações colocaram o torneio em risco, mas a mando do então presidente Sunil Gulati e do então diretor comercial Jay Berhalter, o US Soccer estava disposto a intervir e assumir todos os riscos financeiros, cobrindo os custos gerais de hospedagem. Isto permitiu que Gulati e Berhalter conseguissem condições contratuais favoráveis ​​que deram ao futebol americano mais receitas de torneios – especialmente provenientes da venda de bilhetes – através de um comité organizador local (LOC) que essencialmente dirigia o torneio. Qualquer lucro obtido pelo LOC voltou direto para os cofres da federação.

Nada disso foi fácil de convencer a diretoria do futebol americano, que precisava aprovar o plano para sediar o evento. Houve preocupações sobre os danos à reputação de fazer negócios com a Concacaf e a CONMEBOL logo após as acusações. Houve também o curto tempo de preparação para o torneio, bem como o risco financeiro de colocar dinheiro adiantado para pagar despesas gerais. Na verdade, o Conselho de Futebol dos EUA votou contra a realização do torneio ainda no outono de 2015, apenas para se convencer de que a realização do torneio seria benéfica para o futebol dos EUA.

“No final, deixamos claro na diretoria a importância do evento para a Concacaf e a CONMEBOL como parte de seu [financial stability] daqui para frente”, disse Gulati à ESPN.

O torneio provou ser um grande sucesso. O público chegou a quase 1,5 milhão e teve uma média de 46.370 espectadores por partida. E neste caso, para o anfitrião foi uma boa parte dos despojos.

Várias fontes disseram à ESPN que esta realidade mais tarde ficou presa na garganta da CONMEBOL. Após o torneio, ficou evidente que a COMNEBOL havia deixado muito dinheiro na mesa, o que mais tarde criou alguma tensão entre o futebol dos EUA e a confederação sul-americana. Mas a alternativa era não realizar novamente o torneio, uma ideia impopular dada a situação precária das respectivas finanças de cada partido.

Em janeiro de 2023, a governança da Concacaf e da CONMEBOL havia se estabilizado e as duas confederações assinaram um acordo de colaboração quando os direitos de sede de 2024 foram concedidos aos Estados Unidos. De forma mais prática, a CONMEBOL – e em menor grau a Concacaf – não estava disposta a perder financeiramente novamente.

A Copa 2024 é uma joint venture entre a CONMEBOL e a Concacaf, com as duas confederações dividindo a maior parte dos lucros, e o US Soccer deverá receber os mencionados US$ 10 milhões, mais 5% das vendas de ingressos. O futebol dos EUA não terá nenhum papel no andamento do torneio. Há também uma sensação, pelo menos em teoria, de que as federações-membro – e não apenas os EUA – deveriam beneficiar das receitas do torneio, que deverão eclipsar as de 2016.

“O [2016] torneio foi extremamente popular. Quero dizer, vendemos muitos ingressos muito rapidamente”, disse a então presidente da SUM, Kathy Carter. “Agora, com o aumento que eles tiveram, prevejo que será igual, se não maior, ao que experimentamos há oito anos. “

Existe uma linha de pensamento em alguns setores da federação de que os EUA poderiam ter negociado um acordo melhor. Outras fontes afirmam que o futebol dos EUA se saiu muito bem, considerando que não estão fazendo nenhum trabalho pesado no que diz respeito à realização do torneio.

Quando questionado se a federação poderia ter extraído mais dinheiro do torneio, o CEO do futebol dos EUA, JT Batson, disse: “Estamos extremamente entusiasmados com a participação na Copa e achamos que será ótimo para o nosso time e será ótimo para o país na preparação para 2026.”

Certamente os benefícios financeiros para os EUA por sediarem a Copa de 2024 são mais modestos, mas há algo a ser dito sobre o torneio preparar o mercado antes da Copa do Mundo de 2026. A seleção masculina dos Estados Unidos também se beneficiará com uma série de jogos competitivos que de outra forma não veria neste ciclo, uma vez que não há eliminatórias para a Copa do Mundo para manter a equipe afiada.

O futebol dos EUA receberá US$ 2 milhões apenas pela participação da USMNT na Copa América, além de prêmios adicionais em dinheiro se o time avançar para as oitavas de final. Mas, de acordo com o acordo coletivo mais recente negociado com a USMNT, 70% de qualquer prêmio em dinheiro irá para os jogadores, com outros 9% indo para o fundo de dinheiro dividido entre as seleções nacionais masculina e feminina. O US Soccer receberá os 21% restantes, que totalizarão US$ 840.000 se a USMNT sair do torneio nas quartas de final.

Basta dizer que os cofres do futebol dos EUA não receberão o enorme influxo de dinheiro que recebeu em 2016. E está claro que a influência do futebol dos EUA na Concacaf e na FIFA está em declínio, em parte devido à grande rotatividade na federação. liderança também.

Anteriormente, pessoas como Alan Rothenberg, Gulati e o ex-presidente Carlos Cordeiro passaram décadas cultivando relacionamentos dentro dessas organizações. Isso é algo que a atual presidente do futebol dos EUA, Cindy Parlow Cone, que está no cargo há quatro anos, assim como Batson, que foi contratado há 20 meses, ainda não conseguem igualar. Isso pode mudar com o tempo, e Cone foi nomeado para o Conselho da Concacaf em 2023. Ainda assim, as relações gélidas entre Cordeiro e alguns elementos da actual liderança do futebol dos EUA significam que a sua posição como conselheiro sénior do presidente da FIFA, Gianni Infantino, não é algo que possa mudar. ser aproveitado em toda a sua extensão.

Por enquanto, porém, o futebol dos EUA terá que estar feliz com o acordo que fez e torcer para que a Copa América acabe preparando a bomba para a Copa do Mundo de 2026.