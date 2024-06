Quão perto está Norris de levar a luta pelo título de F1 para Verstappen?

As corridas de Fórmula 1 estão sendo decididas por margens cada vez mais pequenas nesta temporada. O desempenho entre os primeiros carros tem sido tão próximo que fatores isolados – como largadas de corrida, carros de segurança e pequenos erros na classificação – são suficientes para decidir as corridas.

Em contraste com as duas últimas temporadas da F1, Max Verstappen não pode mais contar com o desempenho de seu Red Bull para chegar à vitória por mais de 10 segundos. Ferrari, Mercedes e McLaren diminuíram a diferença de desempenho e, nas últimas três corridas em Mônaco, Canadá e Espanha tiveram, cada um, o carro mais rápido, respectivamente.

Isso torna ainda mais impressionante o fato de Verstappen ainda ter vencido três dos últimos quatro Grandes Prêmios desta temporada, incluindo outra vitória suada no Grande Prêmio da Espanha de domingo.

Quando perguntaram a Lando Norris se ele poderia ter vencido na Espanha, ele respondeu: “Não poderia, deveria ter feito. Fiz uma péssima largada, simples assim. O carro estava incrível hoje. Acho que fomos, com certeza, os mais rápidos. Só perdi no começo. “

A consistência de Verstappen nas últimas quatro corridas fez com que ele ampliasse sua vantagem no campeonato para 69 pontos sobre Norris, mas se você somar todos os resultados do piloto da McLaren poderia ter momentos desses mesmos eventos, a diferença no campeonato poderia ser tão pequeno quanto 21.

Dado o quão competitiva a McLaren tem sido nas últimas corridas, uma diferença de 21 pontos pareceria totalmente acessível para Norris faltando 14 rodadas para o fim. Por outro lado, no entanto, um déficit de 69 pontos, com Verstappen pilotando em sua forma atual, parece um número grande demais para ser revisto.

Detalhes das oportunidades perdidas de Norris serão apresentados abaixo, mas é importante nesta fase afirmar que isso não é uma crítica ao piloto da McLaren. Sim, ele poderia ter marcado mais pontos, mas o próprio fato de ele lutar regularmente por vitórias mostra o quão longe ele e a McLaren avançaram desde este ponto no ano passado.

Vistas de forma mais justa, as últimas quatro corridas foram uma história de quão bom Verstappen tem sido. Apontar falhas no desempenho do atual campeão este ano é quase impossível; a razão pela qual sua liderança no campeonato parece tão forte é porque não há sinais de fraqueza.

Portanto, em vez de interpretar isso como uma série de erros ou o que poderia ter acontecido em nome de Norris, deveria servir como um lembrete de por que Verstappen merece todos os elogios que recebe.

Uma realidade alternativa

O primeiro sinal de que a vantagem de desempenho da Red Bull estava diminuindo veio em Miami com a primeira vitória de Norris na F1. Embora o piloto da McLaren tenha assumido a liderança graças ao timing do safety car, ficou claro a partir de então que ele tinha uma vantagem genuína de ritmo sobre Verstappen.

Quanto disso se devia aos danos ao carro de Verstappen era menos claro na época, mas à medida que as quatro corridas seguintes se desenrolavam, os benefícios das atualizações de desempenho da McLaren tornaram-se mais óbvios…

Diferença de pontos entre Verstappen e Norris depois de Miami: 53

Ímola

No Grande Prêmio da Emilia Romagna, Verstappen garantiu a nona pole position consecutiva, mas a margem foi visivelmente menor do que ele estava acostumado. O mais rápido dos dois pilotos da McLaren, Oscar Piastri, ficou a apenas 0,074 segundos do Red Bull, com Norris a 0,091s de Verstappen em terceiro. Mais tarde, Piastri caiu para quinto no grid por impedir outro piloto durante a qualificação – um fator que ajudou a aliviar um pouco a pressão de Verstappen na corrida – mas isso não prejudicou o passo dado no desempenho bruto de ambos os pilotos.

Se alguns momentos importantes acontecessem, Lando Norris, certo, estaria muito mais perto do líder do campeonato de F1, Max Verstappen, na classificação. Imagens de Lars Baron/Getty

Verstappen parecia estar caminhando para a vitória na primeira metade da corrida, mas Norris ganhou vida nas últimas 20 voltas, quando o gerenciamento dos pneus se tornou o fator chave. A diferença entre os dois diminuiu para apenas 0,7s quando cruzaram a linha de chegada, com o piloto da McLaren convencido de que teria ultrapassado o Red Bull se tivesse havido uma volta extra. Enquanto isso, Verstappen estava a apenas uma violação dos limites da pista de uma penalidade de cinco segundos durante toda a batalha, aumentando a pressão extra sobre ele nas voltas finais, enquanto mantinha Norris para trás.

Seria duro dizer que Norris perdeu a vitória em Imola, mas contra um adversário mais frágil, uma vitória poderia estar nos planos.

Diferença real de pontos entre Verstappen e Norris depois de Imola: 60

O que poderia ter sido: 46

Mônaco

Mônaco foi a única corrida desta temporada em que Verstappen não esteve na briga pela pole position, deixando-o em sexto no grid e encerrando sua notável série de poles consecutivas. Norris lutou durante todo o fim de semana nas curvas 3 e 4, perdendo 0,15s para seu companheiro de equipe naquela parte da pista – uma margem que o teria garantido em segundo no grid se ele tivesse melhorado o desempenho de seu carro nessas duas curvas.

Por mais duro que seja sugerir que Norris poderia ter se qualificado dois lugares acima e, portanto, terminar dois lugares acima (o que lhe rendeu seis pontos adicionais), em uma batalha pelo título contra um piloto tão consistente como Verstappen, foi uma clara oportunidade de desbastar mais no déficit de pontos.

Diferença real de pontos entre Verstappen e Norris depois de Mônaco: 56

O que poderia ter sido: 36

Canadá

A oportunidade perdida de Norris foi mais clara em Montreal, mas mais uma vez mostrou o quão difícil é vencer Verstappen. Provavelmente nem Norris nem Verstappen tiveram o carro mais rápido do Canadá, com George Russell da Mercedes conquistando a pole position e mostrando um ritmo impressionante na corrida.

Norris parecia muito competitivo no início e assumiu a liderança no molhado, apenas para perdê-la novamente sob um safety car infelizmente cronometrado. Norris não conseguiu parar na primeira volta sob o safety car – dando a liderança a Verstappen, que fez o pit – mas o que inicialmente parecia um timing cruel mais tarde revelou-se como uma grande oportunidade perdida.

A McLaren admitiu que tinha uma janela de 1,5 segundo na qual poderia ter chamado Norris para os boxes antes que ele passasse pela entrada do pit lane e, ao não fazê-lo, perdeu a chance de ficar à frente de Verstappen. A utilização do safety car parecia tão provável que a chamada deveria ter sido automática, mas no final nem a equipa nem o piloto tomaram a iniciativa.

Se Norris teria conseguido segurar Verstappen se ele tivesse mantido a liderança após o safety car é uma questão válida, mas dado o ritmo do carro, ele estaria em uma posição forte para vencer à frente da Red Bull.

Diferença de pontos entre Verstappen e Norris depois do Canadá: 63

O que poderia ter sido: 29

Espanha

Norris atribuiu a culpa por não ter vencido o Grande Prêmio da Espanha apenas por ter perdido posição na pista na largada. Dada a margem de vitória de 2,2 segundos de Verstappen no final, e considerando o tempo que Norris perdeu ao ultrapassar Russell pelo segundo lugar no primeiro trecho, é difícil argumentar contra isso.

A derrapagem ao pegar a segunda marcha parecia ser a culpada, permitindo que Verstappen se aproximasse dele e forçasse sua passagem na Curva 1. Norris lutou muito, colocando o Red Bull na grama enquanto ele se aproximava, mas acabou perdendo a posição. A decisão da McLaren de correr períodos mais longos para lhe dar a oportunidade de reagir foram escolhas estratégicas sensatas e, em última análise, sublinharam o potencial do carro em Barcelona, ​​mas não foram suficientes para fazer a diferença.

“Devíamos ter vencido hoje”, disse Norris. “Acho que tínhamos o carro mais rápido, mas perdi-o na largada e não consegui ultrapassar George no primeiro trecho. Acho que fomos facilmente o melhor carro hoje. um trabalho bom o suficiente fora da linha.

“Acho que, como equipe, fizemos a estratégia perfeita. E fiquei muito feliz com o que fizemos, mas sim, a parte no início, o 1% em outros lugares, não foi bom o suficiente.”

Verstappen, por sua vez, voltou a ser impecável e venceu a corrida com a ultrapassagem sobre Norris na largada e sua ultrapassagem decisiva sobre Russell na terceira volta.

Diferença de pontos entre Verstappen e Norris depois da Espanha: 69

O que poderia ter sido: 21

Poderia realmente haver uma batalha pelo título este ano?

A diferença teórica de 21 pontos representa um cenário extremo. Um cenário em que Verstappen cometeu um erro em Ímola, Norris encontrou tempo que talvez não existisse nas curvas 3 e 4 em Mônaco, a McLaren fez a decisão correta com apenas 1,5 segundos para reagir no Canadá e Norris fez uma largada melhor na Espanha .

Talvez um cenário mais realista do tipo “e se” seja aquele em que Norris venceu as duas últimas corridas. Como ele próprio admite, essas duas vitórias foram possíveis e isso teria deixado a diferença em 41 pontos faltando 14 corridas para o fim.

Lando Norris conquistou sua primeira vitória na F1 em Miami, dando início ao renascimento da McLaren e pressionando Max Verstappen em 2024. Chris Graythen/Getty Images

“Devíamos ter recuperado alguns pontos sobre Max”, disse Norris na noite de domingo. “Potencialmente, havia uma chance de vencê-lo no Canadá. Então, duas corridas terminei em segundo e ele venceu.

“Mas Max precisa parar de vencer para conseguir isso. Sim, mesmo que eu tenha passado para o segundo lugar no campeonato, isso não importa. Eu não me importo se fiquei em segundo ou décimo. É mais uma questão de diferença para o que Max está e ainda está estendendo isso no momento, e isso é algo que não podemos nos dar ao luxo de fazer ou não podemos permitir que ele fuja neste momento da temporada.

“Se eu tivesse tomado algumas decisões melhores no Canadá e tivesse uma largada melhor hoje, poderíamos ter vencido duas corridas. E eu sei que sempre houve muitos ‘deveria, teria, poderia’, mas temos o que é preciso. É apenas uma questão de juntar tudo.”

Como Norris aponta, talvez a maior conclusão das últimas quatro corridas seja que a McLaren teve o desempenho bruto do carro para lutar contra a Red Bull. O que manteve Verstappen à frente não foram necessariamente os erros da parte de Norris, mas a consistência metronômica do piloto da Red Bull.

“Quero dizer, Max não está cometendo nenhum erro, na verdade”, acrescentou Norris. “Então eu acho que assim que você cometer um pequeno erro, eles estarão na frente.

“É uma questão de pequenas coisas no momento. Mas cada pista é um pouco diferente. Como vimos a Red Bull lutar um pouco mais algumas corridas atrás, acho que ainda estamos provando ser uma das equipes mais consistentes.” em todas as pistas que estivemos, então há um pouco de altos e baixos. E acho que só precisamos continuar fazendo o que estamos fazendo, porque é bom o suficiente por enquanto. Mas é apenas tentar eliminar um. alguns desses pequenos erros.”

Embora seja verdade que a diferença tem sido marginal em cada rodada, é como Verstappen está virando essas margens a seu favor que está colocando a batalha pelo título deste ano fora de dúvida. Essa é a marca de um piloto verdadeiramente excepcional.