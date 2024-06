Quarta de Cinema Livre tem duas sessões gratuitas de Como Eu Era Antes de Você no Cine Penedo

Nesta quarta-feira, 26, o recém-lançado Programa Quarta de Cinema Livre traz como atração o emocionante drama romântico “Como Eu Era Antes de Você”. O filme será exibido em duas sessões no Cine Penedo, a primeira às 16 horas e a outra às 19 horas, ambas com entrada gratuita.

O filme em cartaz na iniciativa da Prefeitura de Penedo e da UFAL que resgata a projeção regular de filmes no Cine Penedo é estrelado por Emilia Clarke, Sam Claflin e Janet McTeer. A trama comovente gira em torno de Louisa Clark, uma jovem de origem humilde e poucas ambições, que aceita um emprego como cuidadora de Will, um jovem tetraplégico desiludido e sarcástico.

Como Eu Era Antes de Você explora não apenas o dia a dia desafiador de Will e sua relação com Louisa, mas também os temas complexos da vida, amor e escolhas difíceis. Com uma narrativa tocante e performances marcantes, o filme conquistou o coração do público ao redor do mundo.

Os interessados em assistir esse drama romântico e emocionante precisam se dirigir ao Cine Penedo com antecedência para garantir seu lugar entre as 144 cadeiras da sala reativada, um novo marco na história do audiovisual alagoano.