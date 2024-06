Quatro cantores famosos afirmam que o hospital o colocou na camisa de força e deu US $ 25 como pedido de desculpas

Reproduzir conteúdo de vídeo



Alexandre Morris está elaborando sua suposta experiência no hospital – poucos dias depois de processar a instalação… e agora, estamos obtendo o escopo completo do que ele afirma ter acontecido.

Conversamos com o cantor do Four Tops no “TMZ Live” na quinta-feira… e ele afirma que foi enviado para um exame psicológico no Hospital Ascension Macomb-Oakland de Michigan em abril passado – onde ele alega que funcionários brancos, duvidando de sua fama, o colocaram em uma camisa de força.

Alexander diz que em vez de receber os devidos cuidados no hospital depois de adoecer no fim de semana de Páscoa, ele foi deixado no corredor por 3 horas… isso foi detalhado em seu processo, aliás.

Ele continua afirmando que quando finalmente foi atendido pelos médicos, eles o levaram a um segurança que lhe pediu para colocar o telefone na bolsa… garantindo-lhe que recuperaria seus pertences após a avaliação psicológica.

Ele diz que inicialmente ficou desconcertado, mas diz acreditar que eles pensaram que ele estava delirando por afirmar ser parte da banda. Quando ele se ofereceu para apresentar provas de sua ocupação, o homem supostamente respondeu: “Nada do que você tem eu quero ver ou preciso ver”.

Morris afirma que foi quando o tiraram as roupas e o colocaram em uma camisola de contenção, basicamente uma camisa de força.

Com alguma perseverança, AM afirma que conseguiu mostrar a uma enfermeira um vídeo dele cantando com os Four Tops no Grammy. Foi só então que ela percebeu que ele estava dizendo a verdade… essa é a versão de Alex dos acontecimentos, de qualquer maneira.

Durante seus 5 dias no hospital, ele afirma que nenhum esforço real foi feito pelos membros do hospital para corrigir o que estava errado. Em vez disso, como prova de desculpas, ele alegou que lhe entregaram um vale-presente Meijer de US$ 25.