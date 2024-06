Que manhã incrível: Jon Jones está em jogo para Alex Pereira com vitória no UFC 303?

Alex Pereira se destacou pelo UFC mais uma vez rumo ao evento pay-per-view UFC 303 de sábado. Com o poder das estrelas, os elogios, tendo um potencial bilhete de ouro com o UFC – junto com a promoção que lhe deve alguns favores – se Pereira vencer Jiri Prochazka pela segunda vez, uma luta com o campeão dos pesos pesados ​​Jon Jones poderia estar na mesa ?

Em uma edição inédita do Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, fala sobre o ar rarefeito que Pereira está atualmente no UFC, suas opções com uma vitória no sábado e até mesmo estar em uma ótima posição caso perca para Prochazka. Além disso, as perguntas dos ouvintes incluem a última confusão de peso de Kelvin Gastelum antes do UFC Arábia Saudita, o futuro da luta de Conor McGregor, Brian Ortega provocando um movimento de peso leve antes de sua luta no UFC 303 com Diego Lopes, Paige VanZant indo para Power Slap e muito mais.

Você pode ouvir ao vivo Heck of a Morning às terças e quintas às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

Se você perder ao vivo, versões apenas de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.