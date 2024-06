Quem é a jogada ousada dos Yankees para substituir o lesionado primeira base Anthony Rizzo?

Tele Ianques de Nova Iorque estão fazendo um movimento ousado dando uma chance a Ben Rice nas grandes ligas. Com Anthony Rizzo afastado por quatro a seis semanas devido a uma lesão, os Yankees estão recorrendo a Rice para ajudar a preencher a lacuna na primeira base, conforme relatado por Joel Sherman do The Post.

Rice, um prospecto de primeira base/recepção de 25 anos, vem tendo uma temporada sólida nas categorias menores, atingindo 0,275 com 15 home runs e 36 RBIs enquanto jogava em times Double-A e Triple-A. Ele também tem sido impressionante em sua recente passagem pela Triple-A, ostentando uma linha de corte de 0,333/0,440/0,619 em 11 jogos.

O momento da promoção de Rice é crucial enquanto os Yankees se preparam para enfrentar o Orioles de Baltimore em uma série de três jogos com implicações significativas para AL East. Esta oportunidade surge devido à lesão de Rizzo, que deixa os Yankees precisando de uma solução de longo prazo na primeira base.

Ao optar por promover Rice, os Yankees parecem estar priorizando vantagens potenciais em vez de simplesmente embaralhar sua escalação atual. Em vez de optar por uma solução fácil movendo o lutador DJ LeMahieu para a primeira base e preenchendo a terceira base com outras opções, a equipe está ansiosa para ver se Rice consegue manter sua sequência de vitórias em uma posição onde os Yankees não tiveram uma produção consistente nesta temporada.

Os Yankees precisam aumentar sua produção de primeira base

A decisão de trazer Rice reflete o desejo da equipe de enfrentar as dificuldades contínuas na primeira base. Até agora, os jogadores da primeira base dos Yankees produziram coletivamente 0,642 OPS nesta temporada, classificado como o sexto mais baixo na MLB. Este mau desempenho pressionou a equipe para encontrar uma solução, e eles esperam que Rice possa enfrentar o desafio.

À luz desta mudança, é evidente que os Yankees estão depositando fé no potencial de Rice para causar impacto na liga principal. Ao se juntar ao time, todos os olhares estarão voltados para ele para ver se ele consegue estar à altura da situação e fornecer a centelha ofensiva que os Yankees precisam desesperadamente na primeira base.

Nas palavras de Joel Sherman: “A convocação de Rice é uma indicação clara de que os Yankees estão procurando um impulso muito necessário na primeira base e acreditam que ele tem potencial para entregar.” Esta oportunidade representa um momento significativo na carreira de Rice e será emocionante ver como ele aproveita a oportunidade para deixar sua marca nas grandes ligas.