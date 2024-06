Quem é a prioridade número 1 dos Cowboys? Prescott, Lamb ou Parsons? A resposta pode chocar os fãs

Tele Dallas Cowboys estão enfrentando um período de entressafra crucial enquanto trabalham para garantir novos acordos para seus principais jogadores. Quarterback Dak Prescottreceptor amplo CeeDee Cordeiroe linebacker Micah Parsons todos precisam de prorrogações de contrato, mas a partir de agora, os Cowboys ainda não contrataram nenhum deles.

ESPN NFL insider Jeremy Fowler lançou alguma luz sobre a situação durante um segmento recente do “SportsCenter”. De acordo com Fowler, os Cowboys deixaram claro que sua principal prioridade é estender Prescott antes de focar em Lamb e Parsons.

Ele afirmou. “Você tem Dak Prescott. Os Cowboys têm um mundo de problemas financeiros aqui, com três jogadores que precisam contratar – Micah Parsons e CeeDee Lamb também – mas o sentimento em torno da liga e das fontes com quem conversei é que eles querem para começar com Dak.”

Fowler também mencionou que embora os Cowboys tenham expressado seu desejo de priorizar a extensão de Prescott, não houve progresso significativo em termos de ofertas concretas. Ele descreveu seus esforços como “passivos” neste momento.

Cowboys se concentraram em estender Dak antes de abordar Lamb e Parsons

Prescott, que é entrando no último ano de seu contrato de US$ 160 milhões contratado em 2021, vem de uma temporada impressionante, onde liderou a liga em jardas e touchdowns. Com 4.516 jardas de passe e 36 touchdowns, Prescott provou ser um quarterback de primeira linha na NFL.

Enquanto isso, CeeDee Lamb ainda tem um ano restante em seu contrato de estreia, e Micah Parsons é elegível para uma extensão após completar três temporadas em seu contrato de estreia. Ambos os jogadores mostraram imenso potencial e são parte integrante dos planos futuros dos Cowboys.

Apesar do excelente desempenho de Prescott os Cowboys sofreram outra decepcionante saída na pós-temporada caindo para o Green Bay Packers. Isso enfatiza ainda mais a urgência da equipe em garantir seus principais jogadores e construir um elenco competitivo para as próximas temporadas.

À medida que as negociações continuam, fica evidente que os Cowboys estão enfrentando uma situação financeira complexa, com vários craques precisando de novos acordos. O resultado destas negociações não só terá impacto no futuro da franquia, mas também moldará a competitividade da equipe no cenário altamente competitivo da NFL.