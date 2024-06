Quem é Isabella Settanni? A bela influenciadora brasileira ligada a Tom Brady

Tom Bradyamplamente considerado o maior quarterback da história da NFL, foi recentemente ligado romanticamente ao influenciador brasileiro Isabella Settannique tem uma notável semelhança com sua ex-mulher, Gisele Bündchen.

Quase dois anos após seu divórcio da supermodelo brasileira, Brady ainda não iniciou um relacionamento sério. No entanto, rumores de um potencial romance com Sete anos têm circulado online.

Tom Brady questionado sobre cirurgia plástica após estreia em programa de TV

O US Weekly informa que Brady e Sete anosque possui 213.000 seguidores no Instagram, foram vistos juntos em público várias vezes recentemente.

Apesar disso, uma fonte próxima Brady descartou esses rumores, afirmando que o quarterback não está namorando Sete anos. O Dailymail.com entrou em contato com os representantes de Brady para comentar, mas nenhuma resposta oficial foi dada.

Brady, 46, tem se concentrado em sua carreira pós-aposentadoria e na criação dos filhos. Ele divide o filho Jack, 16, com a ex Bridget Moynahane o filho Benjamin, 14, e a filha Vivian, 11, com Gisele43.

“Estou gostando muito da minha aposentadoria no futebol, aproveitando muito o tempo com meus filhos, aproveitando muito, provavelmente não tanto tempo de folga quanto pensei, mas tudo bem”, disse. Brady disse em uma entrevista à Us Weekly no início de junho. “Ainda sou jovem e ainda adoro trabalhar e, sim, a vida é boa.”

Quem é Isabella Settanni?

Isabella Settanni é uma influenciadora e empresária brasileira conhecida por sua vibrante presença online e estilo de vida aventureiro. Nascida em 28 de maio de 1992, ela conquistou seguidores significativos nas plataformas de mídia social, principalmente no Instagram, onde possui mais de 200.000 seguidores.

Seu conteúdo frequentemente destaca seus interesses em esportes radicais, como surf e esqui, e suas atividades diárias, que repercutem em um público amplo.

Isabella é filha de empresários Junior e Carla Settannique administram um negócio bem-sucedido de distribuição de frutas e vegetais.

Ela aproveitou a visão empresarial de sua família para construir sua própria marca e se estabelecer como uma figura proeminente no mundo digital.

Além de suas atividades como influenciadora, Isabella está envolvida em empreendimentos empresariais, alinhando-se ao espírito empreendedor de sua família.

Isabella esteve ligada a vários indivíduos importantes no passado. Ela já namorou um surfista brasileiro Gabriel Medina e skatista Felipe Foguinho.