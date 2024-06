Quem ganha o jogo 6 dos Panthers-Oilers? Final da Copa Stanley leva

Os três primeiros jogos da final da Stanley Cup de 2024 viram os Florida Panthers construir uma vantagem de 3 a 0, dominando a maioria dos aspectos do jogo contra os Edmonton Oilers.

Os jogos 4 e 5 foram uma história totalmente diferente, já que os Oilers reagiram com duas vitórias consecutivas, com quatro pontos em cada disputa para o superastro Connor McDavid.

Os Cats vão fechar no jogo 6? Ou a série continuará até o Jogo 7? Nossos especialistas estão aqui para analisar todas as grandes questões do jogo de sexta-feira (20h horário do leste dos EUA, ABC / ESPN +).

O que mudou para os Panteras nos jogos 4 e 5?

Ryan S. Clark, repórter da NHL: Apenas uma falta geral de consistência. Na maioria dos três primeiros jogos, os Panteras foram um metrônomo. Eles foram uma ameaça para marcar em todos os períodos. Mesmo quando a sua estrutura defensiva tinha os seus desafios, eles ainda receberam uma defesa consistente de Sergei Bobrovsky de uma forma que compensou esses erros.

O que está acontecendo agora parece ser um colapso sistêmico em diversas áreas. O jogo 5 reforçou essa crença. Os Panteras limitaram os Oilers a apenas 23 arremessos, 10 chances de gol e 3 chances de gol de alto perigo. Essas métricas são fortes – mas os Panteras permitiram quatro gols, sem contar um gol vazio no final. Novamente, é uma falta de consistência ou pelo menos uma desconexão.

Victoria Matiash, analista da NHL: Além do “fator McDavid”, e do fato de Bobrovsky parecer mais derrotável do que em toda a pós-temporada, ganhar 11 pênaltis em dois jogos não ajudou. Não apenas porque três deles levaram a gols de power-play dos Oilers, mas também porque, por definição, é mais difícil marcar a favor de alguém quando se perde um jogador – a menos que você esteja nos Oilers: Mattias Janmark fez isso em Jogo 4 e Connor Brown marcaram um no Jogo 5.

Podemos adicionar o último à lista de razões pelas quais estamos discutindo um Jogo 6 em Edmonton. Se Brown não tivesse aberto com apenas cinco minutos, não tenho certeza se os Panteras já não estariam planejando o desfile.

Arda Öcal, emissora da NHL: Bobrovsky se tornando humano e McDavid se tornando sobre-humano. Mais humano que humano, até. Para Bob, são nove gols permitidos nos últimos dois jogos, com porcentagens de defesas de 0,688 e 0,826, respectivamente. Bob precisa se transformar novamente na melhor versão do Playoff Bob, como havia sido (especialmente contra McDavid) anteriormente nesta série.

Kristen Shilton, repórter da NHL: As equipes especiais da Flórida passaram de impenetráveis ​​a vulneráveis ​​num piscar de olhos. Os Panteras permitiram apenas dois gols de power play em suas 16 partidas anteriores no Jogo 4 – onde a Flórida desistiu de três gols na vantagem de homem e dois com falta de jogadores.

Esses são totais exaustivos em tempos muito disputados como estes, e isso apenas deu mais impulso ao aumento repentino dos Oilers. Sim, McDavid é de outro mundo e Bobrovsky mostrou que também pode ser mediano. Mas a queda coletiva da Flórida foi perder as batalhas que vinham vencendo com folga durante a pós-temporada.

Greg Wyshynski, repórter da NHL: Todos esses são sintomas do problema principal: a Copa esteve no prédio duas vezes. Os Panteras juraram que isso não importava, mas Carter Verhaeghe deixou a máscara escapar antes do jogo 5: “É um pouco diferente com a Copa em construção”.

Paul Maurice enquadrou isso – como Paul Maurice faz – como o objetivo final passando repentinamente de depois do jogo para estar na frente dele. Agora seus amigos e familiares estão em um prédio em Edmonton, esperando para ver a Copa. E estão todos no Sunrise, mais todos os seus fãs, esperando para ver a Copa. As largadas da Flórida nos Jogos 4 e 5 são absolutamente o subproduto dessa tensão. Os Panteras são muito melhores quando as expectativas não estão neles e eles estão atacando por baixo. Esse pode ser o caso no Jogo 6.

Connor McDavid marcará ____ pontos no jogo 6.

Clark: Três pontos; um gol, duas assistências.

Matias: Dois. Um gol de sua autoria e uma assistência de power play no primeiro de Leon Draisaitl desde sempre (29 de maio).

Ócal: Total de três pontos.

Shilton: Quatro pontos novamente; um gol, três assistências.

Wyshynski: Um gol e duas assistências para ficar dois pontos atrás do recorde de todos os tempos de Wayne Gretzky em pontos em uma única pós-temporada.

Se os Panteras vencerem o jogo 6, quem vencerá o Conn Smythe?

Clark: É difícil ignorar Connor McDavid por motivos que têm tudo e nada a ver com McDavid. Uma das considerações que os eleitores de Conn Smythe provavelmente irão pesar quando se trata de qualquer jogador dos Panteras é sua consistência ao longo da série. Após o jogo 3, parecia que Bobrovsky e Aleksander Barkov eram os dois principais favoritos ou estavam entre os três principais favoritos.

Desde então, Bobrovsky tem lutado para parar os chutes, enquanto Barkov passou de marcar quatro pontos e estar no gelo por zero gols nos três primeiros jogos para ficar sem sentido enquanto estava no gelo por quatro gols contra (2 gols de power-play, 1 shorthanded e 1 5-on-5) nos últimos dois jogos. Em comparação, McDavid somou oito pontos nos últimos dois jogos e incorporou como os Oilers passaram de uma luta para se controlar a uma posição mais firme no jogo 6.

Matias: McDavid pode encerrar o jogo 6 com menos cinco enquanto perde para os Panteras por 7 a 0 e ainda está conseguindo. Ei, isso vem de alguém que esteve em cima de Barkov pelo prêmio até recentemente.

Indo para o Jogo 6, Wayne Gretzky/Mario Lemieux desta geração tem 20 pontos a mais que o Pantera mais produtivo (Matthew Tkachuk). Faremos referência a esse desempenho por anos e anos.

Ócal: Connor McDavid, e não chega nem perto. É um jogos decisivos prêmio não é um Final da Copa Stanley prêmio. Mas mesmo que fosse, o número 97 quebrou dois recordes de número 99 nos últimos dois jogos. Ignorar um dos maiores desempenhos individuais na pós-temporada da história da NHL seria uma tolice neste momento. Já é o prêmio do McDavid.

Shilton: O que é Conn Smythe? Um prêmio para o jogador mais valioso para seu time nos playoffs da Copa Stanley. Estamos ao menos discutindo as probabilidades do Jogo 6 sem Connor McDavid? Edmonton estaria na final da Copa se McDavid não estivesse tendo uma pós-temporada historicamente produtiva?

Sergei Bobrovsky merece todos os elogios pelo que deu aos Panteras; não há dúvida de que ele também teve playoffs dignos de MVP. Mas mesmo sua trajetória estelar não está de acordo com o que McDavid fez.

Wyshynski: O cara que eu disse tinha um caso inegável de vencer o Conn Smythe, independentemente de seu time conquistar ou não a Copa Stanley, e isso foi antes de ele postar seu segundo jogo consecutivo de quatro pontos.

A menos que os eleitores tenham esse compromisso inabalável com a ideia de que um jogador do time perdedor na final não pode ganhar o prêmio de jogador mais valioso de toda a pós-temporada – uma noção um tanto estúpida, considerando que já aconteceu cinco vezes anteriores – então McDavid vence o Conn Smythe mesmo que não levante a Copa. Ele liderou sua equipe profundamente o suficiente para justificar isso. Ele quebrou o recorde de assistências de Gretzky em uma única pós-temporada e está prestes a se tornar o único jogador, além do Grande em 1987, a participar de mais de 50% dos gols de seu time.

Esqueça o contexto do hóquei: este é um dos esforços individuais mais dominantes na história do desporto. Claro que é Connor McDavid.

A pontuação final do Jogo 6 será ______.

Clark: 4-3, Flórida. Gerar 26 arremessos nos dois últimos períodos do Jogo 5, junto com o fato de terem superado os Oilers por 10-4 no terceiro período, foi o mais ativo que os Panteras pareceram nos últimos dois jogos. Conversamos muito sobre como encontrar qualquer tipo de avanço poderia ser um sinal. Talvez isso possa ser o mesmo para os Panteras.

E se não for? Então, perguntaremos se os Oilers estão prestes a realizar o maior retorno da história da NHL, se não o melhor da história dos esportes profissionais norte-americanos.

Matiash: 5-3 Panteras. A Flórida aproveita o que fez de certo no Jogo 5. Fico feliz por estar errado aqui, pois estou salivando só de pensar no Jogo 7 na segunda-feira.

Öcal: 4-2, Lubrificadores. Que venha o Jogo 7!

Shilton: 5-4, Flórida. Os Panteras não perderão três consecutivas. A Flórida derrotou Edmonton no terceiro período do Jogo 5 (assim como os Oilers levaram para seu oponente no terceiro frame do Jogo 3) e isso dará o tom de como eles começarão no Jogo 6. Esta é a hora dos Panteras .

Wyshynski: 4-3 Flórida. Conforme observado acima, o Jogo 5 pareceu muito com o Jogo 3, no sentido de que um time venceu e o outro perdeu um pouco de confiança na derrota. Por cerca de 25 minutos, os Panteras pareciam eles mesmos novamente, e Tkachuk parecia o cara que vimos em 2023.

Sua linha com Sam Bennett e Evan Rodrigues gerará vários gols, Sam Reinhart acrescenta um e o power play finalmente converte. Bobrovsky não se atrapalha e os Panteras aguentam no minuto final para ganhar a Copa Stanley pela primeira vez.