Quem vencerá Wimbledon, as Olimpíadas e o Aberto dos EUA?

O segundo major do ano terminou no fim de semana com Iga Swiatek levando para casa seu quarto título do Aberto da França e Carlos Alcaraz vencendo o primeiro.

Foi outra sequência impressionante para Swiatek, de 23 anos, que enfrentou match point em seu confronto de segunda rodada contra Naomi Osaka e nunca desistiu de mais de seis jogos em uma partida no resto da quinzena. No sábado, ela precisou de apenas 68 minutos para derrotar Jasmine Paolini por 6-2, 6-1 e conquistar o quinto troféu de Grand Slam de sua carreira. Ela agora está atrás apenas de Venus Williams na maioria dos títulos importantes entre os jogadores ativos.

Alcaraz, de 21 anos, conquistou seu terceiro título importante com uma maratona de vitória por 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 e 6-2 sobre Alexander Zverev no domingo. Ele se tornou o homem mais jovem a vencer três torneios importantes desde Rafael Nadal em 2007 e apenas o sétimo homem na história a vencer um Grand Slam em todas as superfícies.

Até agora, em 2024, quatro jogadores diferentes conquistaram importantes troféus de simples, com Aryna Sabalenka e Jannik Sinner triunfando no Aberto da Austrália no início da temporada.

Faltando semanas para o início de Wimbledon, e as Olimpíadas e o Aberto dos Estados Unidos não muito atrás, é hora de começar a pensar no hardware mais cobiçado do ano – e quais jogadores têm as melhores chances de reivindicá-lo. Aqui estão quem devem ser os principais candidatos nos dois campeonatos restantes e nas Olimpíadas:

Wimbledon

Quando: 1 a 14 de julho

Onde: Wimbledon, Inglaterra

Campeões de 2023: Carlos Alcaraz e Marketa Vondrousova

Principais candidatos masculinos em 2024: Alcaraz, Jannik Sinner, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Taylor Fritz

Antes de prosseguirmos, vamos começar com quem não é atualmente nesta lista: Novak Djokovic, heptacampeão do All England Club, provavelmente perderá o torneio enquanto continua se recuperando de uma cirurgia no joelho que sofreu na semana passada após sua desistência antes das quartas de final do Aberto da França. Se de alguma forma ele tiver uma recuperação mais rápida do que o esperado, é claro que será imediatamente considerado um dos favoritos.

Mas, supondo que Djokovic não esteja lá, Alcaraz – que surpreendeu Djokovic na final do ano passado – será um dos dois ex-campeões no campo masculino, ao lado de Andy Murray. Embora Alcaraz tenha lutado contra uma lesão no antebraço nesta temporada, ele certamente parecia ter recuperado a saúde durante o campeonato em Paris. Em 2023, Alcaraz conquistou o título de liderança no Queen’s Club – apenas em seu terceiro torneio em quadra de grama sempre – e sua forma na superfície só melhorou a cada partida que disputou em Wimbledon. É difícil pensar que ele não continuará melhorando na grama este ano também.

Sinner, de 22 anos, venceu o Aberto da Austrália em janeiro e conquistou seu primeiro grande troféu. Mateo Villalba/Getty Images

Depois, há Sinner, o novo número 1 do mundo, que chegou às semifinais no ano passado e se tornou um candidato em todos os torneios que disputa nesta temporada. Medvedev teve a melhor sequência de sua carreira em Wimbledon em 2023, quando chegou às semifinais e disse que seu jogo estava finalmente chegando à superfície. E há Rublev e Fritz. Nenhum dos dois jamais passou das quartas de final em nenhum torneio importante, mas ambos já chegaram à fase em Wimbledon e já disputaram títulos na grama antes. Talvez, apenas talvez, o All England Club possa ser o local de seus maiores avanços até agora.

Principais candidatas femininas em 2024: Vondrousova, Elena Rybakina, Iga Swiatek, Coco Gauff, Aryna Sabalenka, Ons Jabeur

Vondrousova surpreendeu o campo – e aqueles que assistiam – em 2023, ao derrubar jogador após jogador antes de derrotar Jabeur na final. Ela não conseguiu replicar o sucesso de 2024, mas chegou às quartas de final em Paris e provou que sabe como encontrar uma maneira de vencer, independentemente das probabilidades, em Wimbledon.

Rybakina, campeão de 2022, também tentará voltar aos trilhos após uma temporada de altos e baixos e uma série de problemas de saúde. Apesar de suas dificuldades, ela conquistou três títulos nesta temporada e chegou às quartas de final do Aberto da França. Quando ela está no seu melhor, é difícil de vencer, principalmente na grama. Swiatek ainda não encontrou totalmente seu ritmo na grama – ela teve seu melhor resultado no All England Club nas quartas de final em 2023 – mas com seu impulso e confiança crescentes, não seria surpreendente se ela fizesse exatamente isso neste ano.

E não vamos esquecer Gauff, que chegou às semifinais nos três campeonatos anteriores e chegou duas vezes à quarta rodada em Wimbledon. Tendo encantado o público britânico com sua estreia na principal atração do evento em 2019, ela continua sendo a favorita do público. Sabalenka é duas vezes semifinalista do torneio, inclusive em 2023, e Jabeur disputou a final de Wimbledon nos últimos dois anos e deixou claro o quanto deseja conquistar o título.

Olimpíadas

Quando: 27 de julho a agosto. 4

Onde: Paris

Campeões de 2021: Alexander Zverev e Belinda Bencic

Principais candidatos masculinos em 2024: Djokovic, Zverev, Alcaraz, Sinner, Alex de Minaur, Grigor Dimitrov

Como o torneio olímpico é no formato melhor de três sets, ele pode fornecer alguns resultados inesperados e tirar a vantagem que um jogador como Djokovic tem em um torneio importante quando se trata de resistência, resistência e experiência. Mas, mesmo assim, se Djokovic estiver saudável e em condições de jogar, é difícil pensar que ele não dará tudo o que tem em Paris. Provavelmente não tendo que fazer a desafiadora transição do saibro para a grama e depois voltar ao saibro como a maioria de seus colegas farão, Djokovic provavelmente retornará a Roland Garros – um local que ele conhece bem – completamente focado em ganhar o ouro olímpico de simples. uma das únicas coisas que ele ainda não conquistou em sua carreira histórica. Ele chegou a Tóquio em busca do indescritível “Golden Slam” em 2021, mas acabou caindo na disputa pela medalha de bronze.

Zverev, o atual medalhista de ouro, mostrou o quão bom é no saibro vermelho e que claramente tem tudo para ir longe tanto nas Olimpíadas quanto em Roland Garros. Alcaraz e Sinner farão a sua estreia olímpica em Paris e ambos expressaram o seu entusiasmo por jogar pelos seus respectivos países no maior palco do mundo. (Alcaraz também espera se juntar a Nadal no sorteio de duplas.)

E então, porque estamos nas Olimpíadas e tudo é possível, de Minaur e Dimitrov estão ambos tendo temporadas fortes – incluindo aparições nas quartas de final em Paris para ambos – e uma corrida ao pódio de medalhas parece ao nosso alcance.

Principais candidatas femininas em 2024: Swiatek, Gauff, Danielle Collins, Jasmine Paolini, Sabalenka

Embora o formato definido não mude, as Olimpíadas também têm sido um lugar para vencedores surpresa no lado feminino. Bencic, atual medalhista de ouro em simples e medalha de prata em duplas, nunca havia chegado a uma final importante antes de vencer em Tóquio. Monica Puig, a agora aposentada medalhista de ouro de 2016, nunca passou da quarta rodada de um Grand Slam durante sua carreira. Então, o que acontecerá desta vez?

Bencic não defenderá sua medalha porque está em licença maternidade, abrindo as portas para uma nova jogadora no topo do pódio. Com o evento sendo realizado em Roland Garros, Swiatek – a “Rainha do Clay”, por assim dizer – é a grande favorita e deixou claro que pode suportar qualquer pressão e expectativa. Seu pai competiu no remo nos Jogos Olímpicos de 1988, então ela deve estar mais do que preparada para o hype que acompanha o evento em sua segunda participação.

Gauff, que conquistou o título de duplas do Aberto da França no domingo, falou abertamente sobre o quanto uma medalha olímpica significaria para ela, e ela pode muito bem estar competindo em todos os três sorteios (simples, duplas, duplas mistas) para se dar a melhor chance de atingir esse objetivo. A colega americana de Gauff, Collins, fará sua estreia olímpica em sua última temporada em turnê antes de se aposentar e tem sido uma das jogadoras mais quentes da turnê em 2024, com títulos em Miami e Charleston. Uma medalha olímpica seria um presente de despedida adequado para alguém que tem sido uma parte tão importante do contingente do país em vários eventos coletivos ao longo dos anos. Ela parece prosperar sob pressão; por que não em Paris?

Sabalenka e Gauff estão em 2º e 3º lugar, respectivamente, no ranking do WTA Tour. Imagens de Elsa/Getty

Sabalenka competirá como atleta neutra, já que a Bielorrússia está impedida de representação, mas certamente poderá disputar uma medalha. Paolini, que chegou à final do Aberto da França em simples e duplas e está tendo a melhor temporada de sua carreira, pode aproveitar seu ímpeto nos dois empates e emergir com novos equipamentos.

Aberto dos EUA

Quando: 26 de agosto a setembro. 8

Onde: Nova Iorque

Campeões de 2023: Novak Djokovic e Coco Gauff

Principais candidatos masculinos em 2024: Djokovic, Alcaraz, Medvedev, Sinner, Ben Shelton

A temporada de 2024 não começou como ele esperava, mas Djokovic retornará a Nova York como atual campeão. Ele conquistou seu 24º título importante no torneio no ano passado – empatando o recorde de longa data de Margaret Court de maior número de todos os tempos – e certamente tentará terminar seu ano fazendo ainda mais história. É impossível prever como Djokovic estará ou como estará seu joelho, mas uma coisa é certa: se ele estiver jogando o torneio, fará tudo o que puder para vencer.

Em três participações no torneio, a primeira eliminação do Alcaraz foi nas quartas de final (na estreia em 2021) e conquistou o título em 2022. Um dos melhores do jogo em quadra dura e um showman que prospera diante de uma multidão barulhenta , é difícil pensar que Alcaraz não irá longe se estiver saudável. Medvedev, campeão do US Open de 2021, chegou à final em 2023 e parece quase sempre encontrar seu melhor nível em Nova York.

Tendo conquistado os títulos em Melbourne e Miami este ano (e o Aberto do Canadá de 2023), Sinner também provou ser uma das maiores ameaças na superfície. O US Open continua sendo o único torneio em que Sinner não chegou às semifinais – mas espera-se que isso mude este ano.

Claro, qualquer pessoa que assistiu ao torneio em 2023 viu Shelton ter sua reviravolta e se tornar uma estrela ao avançar até as semifinais. Com apenas 21 anos, o americano e ex-campeão da NCAA pode ter a melhor chance de superar a seca de quase 21 anos entre seus compatriotas por títulos importantes. É difícil pensar em um lugar mais tentador para fazer exatamente isso do que Nova York.

Principais candidatas femininas em 2024: Gauff, Mirra Andreeva, Swiatek, Sabalenka, Naomi Osaka

Gauff conquistou seu primeiro título importante no torneio no ano passado e desde então se tornou uma das jogadoras mais consistentes do torneio. Embora desta vez haja ainda mais atenção para a jovem de 20 anos, Gauff mostrou que pode lidar com isso e tentará se tornar a primeira campeã feminina consecutiva desde que Serena Williams fez isso em 2012, 2013 e 2014 .

Mas não será fácil. O Aberto dos Estados Unidos teve seis grandes campeãs estreantes erguendo o troféu feminino desde 2015, incluindo Gauff, e muitas vezes pode ser imprevisível no final de uma longa temporada. Poderia alguém como Andreeva, a jovem prodígio de 17 anos que alcançou sua primeira semifinal importante em Paris, se tornar a mais recente campeã surpresa? Como pode atestar Emma Raducanu, a qualificada que conquistou o título em 2021, tudo é possível em Nova York.

Mas, como um grupo de elite se tornou dominante no tênis feminino ultimamente, jogadoras como Swiatek (campeã de 2022) e Sabalenka (vice-campeã de 2023) podem sair vitoriosas no final da quinzena.

Swiatek reagiu depois de perder por 4-1 no set decisivo da vitória por 7-6 (1), 1-6 e 7-5 sobre Osaka no Aberto da França. Imagens de Robert Prange/Getty

E, finalmente, há Osaka, bicampeã do Aberto dos Estados Unidos, que parecia ressurgente em seu thriller de segunda rodada contra Swiatek, em Paris. Ela voltou da licença maternidade no início da temporada, e mesmo ela não pôde deixar de se sentir otimista sobre suas chances em sua superfície favorita após a derrota por pouco para Swiatek.

“Sou um garoto que joga em quadra dura, então adoraria jogar [Swiatek] na minha superfície e ver o que acontece”, disse Osaka. “Sim, eu também disse na Austrália que estou me preparando para setembro de qualquer maneira.”