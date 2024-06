Quentin Tarantino certa vez falou sobre por que não dá dinheiro para sua mãe, e o motivo é chocante

Quentin Tarantinoo relacionamento com sua mãe, Connie substituída, tem sido complexo e parece ter desempenhado um papel na formação de sua famosa personalidade. Tarantino uma vez abriu sobre por que ele não compartilhou sua vasta fortuna com sua mãelançando luz sobre uma experiência de infância que deixou um impacto duradouro.

Apesar do imenso sucesso de Tarantino como diretor, estima-se valendo cerca de US $ 120 milhões, ele fez uma promessa de infância de não dar nenhum de seus ganhos à mãe. Como ele contou há algum tempo em entrevista ao Brian Koppelmansua mãe teve dificuldade em aceitar suas dificuldades na escola e suas aspirações de se tornar escritora.

Tarantino lembrou-se vividamente de um momento em que sua mãe o atacou por causa de suas notas baixas e depois fez um comentário contundente sobre suas ambições de escritor. “E então, no meio de seu pequeno discurso, ela disse: ‘Ah, e por falar nisso, essa pequena carreira de escritora?’ – com aspas – ‘essa pequena carreira de escritor que você está fazendo? Essa merda acabou.'” Essa experiência claramente deixou uma impressão profunda no jovem Tarantino.

Refletindo sobre isso, o diretor explicou que fez uma promessa a si mesmo de não compartilhar sua riqueza arduamente conquistada com sua mãe, uma decisão que persistiu apesar de seu incrível sucesso financeiro na indústria cinematográfica.

Hobbies inesperados e vida familiar

Embora o relacionamento de Tarantino com sua mãe possa ter sido tenso, é interessante notar que ele encontrou uma alegria inesperada em outros aspectos de sua vida. Por exemplo, ele tem curtido o desenho animado britânico “Peppa Pig” com seu filho, um surpreendente selo de aprovação para o aclamado diretor.

À medida que Tarantino continua a navegar na sua carreira, com especulações sobre os seus potenciais planos de reforma, a dinâmica da sua relação com a sua mãe continua a ser uma parte intrigante da sua história pessoal. É um lembrete de que mesmo os indivíduos mais bem-sucedidos podem carregar o peso das experiências da infância e tomar decisões que podem parecer pouco convencionais para quem está de fora.