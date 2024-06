‘Queremos ele de volta’: Warriors traçam estratégias para manter Thompson

SAN FRANCISCO – Enquanto as negociações entre os Golden State Warriors e Klay Thompson estagnavam e o início da agência livre se aproximava, o gerente geral Mike Dunleavy Jr. reiterou sua posição sobre o guarda de 12 anos: “Nós o queremos de volta”.

Os Warriors enfrentarão uma série de decisões de escalação neste verão para encontrar uma maneira de retornar à disputa do campeonato – ou pelo menos aos playoffs. Mas o acordo de Thompson apresenta um nível diferente de desafio emocional.

“Acho que sendo razoável e racional, é sempre assim que vou agir, mas falar de um cara como Klay Thompson, que significou tanto para esta franquia, tirar completamente a emoção dela, acho que é quase impossível. ” Dunleavy disse, falando em sua entrevista coletiva pré-draft na segunda-feira.

De acordo com as regras do acordo coletivo de trabalho que entrou em vigor no verão passado, os Warriors e Thompson foram autorizados a iniciar negociações assim que as finais da NBA terminassem. Mas não tem havido muita comunicação entre os dois lados, disseram fontes à ESPN.

A escolha acabará sendo de Thompson, mas ele planeja testar a agência gratuita antes que uma decisão seja tomada, disseram fontes à ESPN.

“Acho que se trata da coisa certa que funciona para a franquia, para o jogador e para o papel que ele desempenha”, disse Dunleavy. “Fatorar todas essas coisas é o que é mais importante, e é isso que está acontecendo e o que estamos olhando. … Provavelmente existem vários graus de qual é esse valor, mas cabe a mim descobrir qual é o certo valor é para nossa equipe.”

Outra decisão que os Warriors precisam tomar é cercar o guarda veterano Chris Paul, que tem um salário não garantido de US$ 30 milhões para 2024-25. Os Warriors têm até sexta-feira para retirá-lo ou dispensá-lo.

“Estamos examinando tudo”, disse Dunleavy. “Muitas opções ainda estão em jogo em termos de manter Chris. Obviamente há um cenário em que ele será dispensado… mas eu diria que tudo está em aberto.”

Incluindo o contrato não garantido de Paul e os US$ 8 milhões garantidos pelo Golden State a Kevon Looney na segunda-feira, os Warriors têm US$ 175 milhões em salário para 2024-25.

O proprietário Joe Lacob expressou publicamente seu desejo de se esquivar do imposto de luxo, mas Dunleavy disse que há cenários em que o Golden State não o faz.

“É uma questão de ser inteligente”, disse Dunleavy. “É mais como se houvesse um motivo para repassar o imposto ou um dos aventais, então nós o faremos. [Lacob] está ganhando. Ele mostrou isso. Você só precisa ter cuidado com as novas regras.”