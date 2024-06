Rafael dos Anjos se vinga 8 anos depois ao zombar da desistência de Conor McGregor do UFC 303

Rafael dos Anjos guardou os recibos e finalmente lucrou oito anos depois.

O ex-campeão dos leves do UFC zombou da saída de Conor McGregor do UFC 303 devido a uma lesão, que cancelou sua luta contra Michael Chandler no dia 29 de junho. A vingança de dos Anjos vem depois que McGregor fez o mesmo com ele em 2016, quando o brasileiro foi forçado a sair da luta agendada no UFC 296 depois que ele quebrou o pé.

Depois de ter Nate Diaz como novo adversário, McGregor mirou em dos Anjos e questionou a gravidade da lesão que o tirou da luta.

“Você viu isso? É um hematoma”, disse McGregor na época. “Gelo, ibuprofeno. Se eu pulasse para baixo de um raio-x, o médico me daria um tapa e diria o que você está fazendo, garoto? Saia daqui. Pare com isso! Se você aparecer, você briga, você está dentro, parabéns. Você fez isso.”

Depois de saber que McGregor desistiu de uma luta pela primeira vez desde que ingressou no elenco do UFC devido a uma lesão, dos Anjos estava lá para retribuir o favor.

“É apenas um hematoma”, escreveu dos Anjos. “Tome um pouco de ibuprofeno.”

Crédito para dos Anjos que o mantém desde 2016; ele finalmente teve a chance de oferecer a McGregor o mesmo conselho que o astro irlandês lhe ofereceu anos atrás.

Enquanto dos Anjos estava lidando com uma fratura no pé, McGregor não revelou a lesão que sofreu que forçou uma grande mudança no card do UFC 303 em 29 de junho. McGregor também não declarou por quanto tempo a lesão pode mantê-lo afastado dos gramados e do UFC. ainda não remarcou oficialmente o confronto com Chandler.