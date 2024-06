Raios-X e tomografia computadorizada deram negativo após juiz ser atingido por arremesso

NOVA YORK – O Yankees abriu uma série de três jogos na terça-feira contra o Baltimore Orioles, segundo colocado na classificação, com uma vitória por 4 a 2 no Yankee Stadium. Mas o resultado foi manchado pelo que aconteceu na terceira entrada: Aaron Judge foi atingido por uma bola rápida de 150 km/h na mão esquerda e saiu do jogo uma entrada depois.

De repente, o controle dos Yankees sobre o primeiro lugar parecia frouxo. O caminho para uma World Series parecia muito mais acidentado. Esses temores foram apagados algumas horas depois, quando Judge, após sair para um hospital para fazer exames na mão e retornar, anunciou que os resultados das radiografias e da tomografia computadorizada da mão foram negativos. Sem fratura. Desastre evitado.

“Sempre que você é atingido por 94, 95 para cima e para dentro assim, especialmente na mão onde há tantos ossos pequenos e ligamentos, e coisas assim, você nunca sabe o que vai acontecer ou o que vai ser,” Juiz disse. “Então, receber essas boas notícias é uma coisa boa.”

Judge recebeu a bola rápida do titular do Orioles, Albert Suarez, que havia lançado outra bola rápida para cima de Judge momentos antes. Judge cometeu falta naquele arremesso, mas não conseguiu evitar o segundo, alto e apertado. O defensor central imediatamente agarrou sua mão e caminhou em direção ao monte, com dor e aparentemente irritado antes de caminhar para a primeira base.

“Eu estava definitivamente chateado”, disse Judge. “Houve algumas bolas para cima e para dentro, mas faz parte. Eles gostam de lançar. Então, parte disso.”

As tensões aumentaram novamente duas entradas depois, quando Gleyber Torres recebeu uma bola rápida de Keegan Akin a 94 mph na mão esquerda. Ele permaneceu no jogo.

“No final das contas, não encaramos o que aconteceu levianamente”, disse o defensor esquerdo do Yankees, Alex Verdugo. “Obviamente, [Judge], é um grande problema para nós, então nenhum de nós está muito satisfeito com isso. Ao mesmo tempo, não acredito que tenha sido intencional. Foi apenas uma daquelas coisas em que alguns arremessos escaparam de seus caras. É uma daquelas coisas que depois que você bate em alguém, se você não pode entrar, não entre por ali. É apenas uma daquelas coisas. Veremos o que acontece.”

Ao contrário de Torres, Judge acabou saindo após inicialmente permanecer no jogo. Ele acabou marcando em um single RBI de Giancarlo Stanton e jogou no campo central na quarta entrada antes de Trent Grisham acertá-lo na parte inferior do quadro. O MVP da Liga Americana de 2022 deixou o Yankee Stadium para se submeter a exames no Hospital Presbiteriano de Nova York.

“Eu queria bater”, disse Judge. “Eu estava na jaula tentando balançar, mas realmente não consegui na hora. Então, dei tempo para ele se aquecer.”

Judge disse que temia o pior sabendo que fraturou um osso do pulso direito quando foi atingido por um arremesso em julho de 2017. A lesão deixou Judge afastado dos gramados por quase dois meses. Na temporada passada, ele perdeu quase dois meses devido a uma ruptura no ligamento do dedão do pé direito, e os Yankees cresceram sem ele.

“Grande alívio, ter sido atingido lá antes, alguns anos atrás, e quebrar meu pulso, você nunca sabe o que vai acontecer”, disse Judge. “Então, descobrir que não está fraturado, nem quebrado, é um suspiro de alívio.”

O juiz disse que espera jogar na quarta-feira. Ele foi titular em 74 dos 75 jogos do Yankees nesta temporada, sendo 55 titulares no campo central. Ele é o principal candidato a MVP da AL, apesar de um abril lento, graças à produção sobrenatural desde o início de maio. Ele entrou na terça-feira liderando os campeonatos em média de rebatidas, porcentagem de rebatidas, porcentagem de rebatidas, OPS, home runs e RBIs desde 1º de maio.