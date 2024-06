Rampage Jackson apoia que Conor McGregor não lute: ‘Ele não precisa dessa merda’

Conor McGregor tem como fã a lenda do MMA Quinton “Rampage” Jackson.

“The Notorious” está sob escrutínio após sua retirada do UFC 303, que foi precedida pelo cancelamento de McGregor em uma coletiva de imprensa em Dublin, na Irlanda, que promoveria uma luta como atração principal em 29 de junho contra Michael Chandler. Desde então, foi revelado que McGregor está afastado dos gramados devido a uma lesão, mas isso não impediu que os críticos atacassem o ex-campeão das duas divisões, que não compete desde que quebrou a perna no UFC 264, em julho de 2021.

Durante uma aparição em A hora do MMAJackson foi questionado sobre o que pensava sobre o último drama de McGregor, e ele foi rápido em defender a estrela.

“Conor McGregor é cem milionário”, disse Jackson. “Que porra você está fazendo? Que porra você está fazendo aí lutando? Você só precisa fazer essa merda por amor e um dia, se não estiver sentindo, foda-se. Ele não precisa dessa merda. Não posso culpá-lo.

McGregor continua sendo uma das maiores atrações em todos os esportes de combate, apesar de ter lutado apenas cinco vezes desde 2016. O jogador de 35 anos teve uma ascensão meteórica ao topo da hierarquia do UFC depois de assinar com a promoção em 2013, conquistando títulos. pesando 145 e 155 libras, ao mesmo tempo que proporciona alguns dos momentos mais icônicos na jaula e no microfone da história do MMA.

Embora McGregor tenha lutado para obter apenas uma vitória em suas últimas quatro lutas no UFC, durante esse período ele reservou uma luta cruzada com a invicta lenda do boxe Floyd Mayweather Jr., que teve enorme sucesso de bilheteria e consolidou o nome de McGregor na consciência popular.

Dado o perfil extraordinário do lutador, Rampage – que compete no evento híbrido de luta livre profissional / artes marciais de Josh Barnett, Bloodsport Bushido, neste sábado – não vê por que McGregor correria riscos desnecessários.

“Se eu fosse tão rico e tivesse um pingo de dor no corpo, porra, não, eu também desistiria da luta”, disse Jackson. “Não, se eu tivesse 100 anos, se eu fosse tão rico e ainda lutasse, estaria fazendo isso puramente por amor, porque ainda adoro competir, por isso ainda estou praticando esse Bloodsport e tudo mais. Se eu me machucasse, se pudesse me machucar ainda mais, eu não faria isso, porque o que as pessoas não pensam é que estou com lesões agora.

“Farei 46 anos em alguns dias. Tenho lesões de 20 anos atrás que ainda me incomodam. Vou fazer 60 anos lembrando dessa lesão, tipo, caramba, eu gostaria de ter batido antes ou gostaria de ter desistido daquela luta. As pessoas não entendem isso. Por que ele vai passar por toda essa dor quando financeiramente ele realmente não precisa? Quando você luta no MMA, você faz isso por amor e também pelas finanças. Você faz isso pelo cheque.

Jackson, o pugilista consumado, reconheceu que a atenção e a emoção inebriante do combate ainda são fatores que ele considera além de apenas olhar para o número de um contrato. Assim como McGregor, ele não é estranho em buscar oportunidades fora do MMA, tendo se envolvido tanto no wrestling profissional quanto na atuação, o último dos quais ele perseguiu mais notavelmente quando assumiu o papel de BA Baracus no filme de 2010. O time A.

McGregor recentemente teve um papel principal no filme de ação de 2024 Casa da estradae Jackson espera ver mais dele, seja na jaula, no ringue ou na tela grande.

“Conor McGregor é uma jovem lenda do esporte”, disse Jackson. “Deixe aquele homem fazer o que ele faz, deixe-o continuar entretendo todos vocês. Não se deixe levar por ele sair de brigas e coisas assim. Se ele quiser voltar, deixe-o voltar. Merda, eu quero vê-lo boxear. Quero ver Conor McGregor fazer mais filmes. Acho que ele fez muito pelo nosso esporte, tornou o esporte um nome mais conhecido, não dou a mínima se ele desistir das lutas. Estarei aqui esperando quando ele voltar. Sou um grande fã de Conor McGregor.”