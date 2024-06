Randall Cobb compartilha vídeo de sérios danos causados ​​por incêndio na casa de uma família

Reproduzir conteúdo de vídeo





Randall CobbA casa do ator foi engolida pelas chamas esta semana, e agora o veterano wide receiver da NFL está compartilhando um vídeo dos danos, com o profissional de longa data dizendo que temia que seus veículos explodissem!

A ex-estrela do Packers, de 33 anos, explicou o que aconteceu em sua propriedade no Tennessee… onde ele, sua esposa Aiydae seus três filhos estavam em casa no momento do incidente.

“Em primeiro lugar, estamos todos seguros e saudáveis”, disse Cobb num post no Instagram. “Saímos de casa e eu pude voltar e pegar nosso cachorro, Louie.”

Cobb disse que o incêndio começou em sua garagem e a situação era tão terrível que Randall pensou que seus veículos – incluindo seu Mercedes G Wagon (que RC mostra que estava gravemente danificado) – iriam explodir.

Apesar da intensidade do fogo, Cobb disse que o Corpo de Bombeiros de Nashville entrou em “ação rápida”… e os elogiou por sua coragem.

“Não consigo tirar da minha cabeça a imagem do corajoso bombeiro se posicionando; ele ainda nem tinha água para atirar”, disse Cobb. “Ele é um verdadeiro herói.”

A casa da família deles não é habitável no momento, então Cobb disse que ele e sua família estão hospedados na casa de um amigo próximo por enquanto. RC também agradeceu à comunidade de Nashville pelo seu amor e apoio.

Ele também usou o fogo como um lembrete de que a coisa mais valiosa do mundo é a família. Todas as coisas materiais podem ser substituídas.

“Não sabemos quanto, se é que alguma coisa, será recuperável, mas isto é um lembrete de que nada é mais importante do que a saúde da nossa família”.

A esposa de Randall, com quem ele se casou em 2017, escreveu em uma postagem do IG agora excluída que acredita que o incêndio começou com um carregador Tesla… mas o Nashville FD nos diz que ainda estão investigando.

“Havia um veículo elétrico (EV) na garagem, junto com 1 veículo adicional e os investigadores foram chamados ao local para determinar a causa do incêndio. Não houve relatos de feridos a civis ou pessoal”, disse-nos o Nashville FD.

“A investigação está em andamento e alguns detalhes não estão disponíveis, como parte da investigação.”