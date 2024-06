Randall Cobb, família ‘sorte de estar viva’ após incêndio em casa

O wide receiver Randall Cobb e sua família escaparam de um incêndio em sua casa em Nashville, Tennessee, esta semana, com sua esposa, Aiyda, postando: “temos sorte de estar vivos”.

Aiyda Cobb postou em sua história no Instagram esta semana que um carregador Tesla “pegou fogo na garagem ontem à noite e se espalhou rapidamente” por sua casa.

“Saímos de casa com nada além das roupas do corpo e sem sapatos”, escreveu ela.

Os Cobbs têm três filhos pequenos.

Randall Cobb, em um comunicado conjunto postado no Instagram com sua esposa na quarta-feira, escreveu que conseguiu voltar para casa e resgatar o cachorro da família, Louie.

Cobb agradeceu ao Corpo de Bombeiros de Nashville “por sua ação rápida”.

“Não consigo tirar da cabeça a imagem do bravo bombeiro se posicionando; ele ainda nem tinha água para atirar. Eu realmente pensei que os carros iriam explodir e que iríamos perdê-lo para essa tragédia. Ele é um verdadeiro herói”, escreveu Cobb. “Infelizmente não sabemos quanto, se é que alguma coisa, será recuperável, mas isto tem sido um lembrete de que nada é mais importante do que a saúde da nossa família.

“Somos gratos por nossa incrível comunidade em Nashville e pelo apoio de nossos amigos mais próximos que nos deram um teto temporário sobre nossas cabeças e ombros para nos apoiarmos.”

A postagem no Instagram inclui vídeos mostrando carros queimados e grandes danos causados ​​pelo incêndio na garagem.

Cobb, 33 anos, jogou na última temporada pelo New York Jets e é agente livre. Ele jogou 10 de suas primeiras 12 temporadas com o Green Bay Packers e ocupa o quinto lugar na história da franquia com 532 recepções, 10º em recepções para touchdown (47) e 11º em jardas recebidas (6.316).