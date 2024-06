Rangers RHP Max Scherzer diz que fará estreia na temporada no domingo

ARLINGTON, Texas – Max Scherzer, três vezes vencedor do prêmio Cy Young, está programado para fazer sua estreia na temporada no domingo pelo Texas Rangers, em uma partida contra o Kansas City Royals.

Scherzer não joga pelo Rangers desde o terceiro jogo da World Series no outono passado. Ele passou por uma cirurgia fora de temporada para reparar uma hérnia de disco na parte inferior das costas e, em seguida, sentiu dores no polegar direito durante a reabilitação nesta temporada, que os médicos da equipe identificaram mais tarde como um problema nervoso que se estendia ao tríceps direito.

“Há seis semanas que pretendo chegar aqui”, disse Scherzer antes do jogo de sábado. “Mal posso esperar. Só estou ansioso para chegar lá.”

Seu retorno para o Rangers ocorre em sua primeira série, depois de receber o New York Mets no início desta semana, time que trocou Scherzer para o Texas no ano passado.

Scherzer, que completa 40 anos em 27 de julho, rebateu 17 e teve um ERA de 4,91 em três partidas de reabilitação para Triple-A Round Rock. A primeira foi em 24 de abril, mas ele foi afastado pelos nervos até as outras duas, em 9 e 15 de junho.

Scherzer disse que sua estreia foi adiada um dia, sendo “extremamente cuidadoso” por causa da perda de aderência no arremesso nos últimos dias.

“Eu queria deixar isso sair completamente do sistema, colocar meu polegar e minha mão de volta na posição”, disse ele. “Porque sabemos que quando você perde a força de preensão, isso é uma espécie de precursor antes que coisas ruins aconteçam.

“Eu sei que posso chegar lá, lançar e competir. Só quero me manter saudável.”

Em seu último início de reabilitação, Scherzer rebateu oito rebatidas em 4⅔ entradas, permitindo quatro rebatidas e três corridas. Ele lançou 55 de seus 79 arremessos para rebatidas.

O técnico Bruce Bochy disse que não haverá contagem específica para ele.

“Vamos assistir ao jogo e ver como ele se sente em cada entrada”, disse Bochy. “Ele está esticado. Não vamos colocar um limite nele.”

Após a troca no verão passado, Scherzer estava 4-2 com um ERA de 3,20 em oito partidas pelo Texas, a última na temporada regular em 12 de setembro, antes de ser afastado dos gramados por uma distensão muscular no ombro. Ele voltou a fazer duas partidas na American League Championship Series, depois começou o jogo 3 da World Series antes de sair após três entradas por causa das costas.

Suas 3.367 eliminações, 214 vitórias e 448 jogos iniciados estão em segundo lugar entre os arremessadores ativos, atrás apenas de Justin Verlander em cada uma dessas categorias.

Scherzer disse que “passou” pela reabilitação após a cirurgia nas costas em dezembro, mas estava preocupado com seu futuro como arremessador por causa do problema nos nervos.

“Essa coisa nervosa pode causar danos a longo prazo e o que causa ao seu braço”, disse ele. “Tenho lidado com essa questão do polegar, faço isso há um ano e gostaria de ver algumas resoluções sobre isso, mas é o que é.”