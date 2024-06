Ranking das lutas do UFC 303 – Sem McGregor-Chandler, quem sobe?

A data do UFC 303 está circulada em muitos calendários há meses. Mesmo os fãs de esportes que raramente assistem a uma noite de artes marciais mistas fizeram planos para fazer exatamente isso no dia 29 de junho, mesmo que apenas pela pompa e espetáculo. Este próximo fim de semana estava programado para ser o há muito esperado retorno de Conor McGregor, de longe a estrela mais brilhante do MMA, um fenômeno crossover familiar até para quem não conhece um chute frontal de um mata-leão.

Mas no início deste mês tudo deu errado. O UFC havia agendado uma coletiva de imprensa para 3 de junho na cidade natal de McGregor, Dublin, para promover sua luta de retorno com Michael Chandler, mas cancelou abruptamente o evento naquela manhã sem explicação. Por mais de uma semana, houve silêncio na promoção da luta enquanto as especulações dos fãs corriam soltas sobre possíveis cenários. Finalmente, no dia 13 de junho, o UFC anunciou que McGregor estava lesionado e não seria mais a atração principal do UFC 303.

Os devotos da extravagância espalhafatosa ficaram inconsoláveis, sem dúvida, mas para os fãs mais radicais de MMA, houve um prêmio de consolação: um evento principal atualizado.

Sim, é verdade que nem o campeão meio-pesado Alex Pereira nem seu adversário, o ex-campeão Jiří Procházka, estão na liga de McGregor em termos de fama ou infâmia. Mas o McGregor que iria lutar na T-Mobile Arena em Las Vegas neste fim de semana é semelhante ao Elvis dos anos de Las Vegas, ainda aproveitando a idolatria construída sobre seu virtuosismo e brio de uma época longínqua. Os novos headliners do UFC 303, por outro lado, estão no topo do jogo. Pereira é possivelmente o lutador mais “a qualquer hora, em qualquer lugar, qualquer um” do esporte, como evidenciado por ele ter concordado em colocar seu cinturão em jogo contra o perigosamente vanguardista Procházka com duas semanas de antecedência. Se houvesse classificações de poder do BMF, Pereira ocuparia o primeiro lugar na lista.

Antes de dominar a categoria até 205 libras do UFC, Pereira reinou no peso médio. Antes disso, ele foi campeão mundial de kickboxing em duas divisões. Isso é uma grande conquista para alguém com apenas oito participações no octógono. Quão novo no jogo é Pereira? O cara que ele está substituindo, McGregor, lutou pela última vez em julho de 2021. Pereira só estreou no UFC quatro meses depois.

A luta principal revigorada deste sábado é uma revanche da luta acirrada de novembro passado em que Pereira conquistou o cinturão. Foi fortemente contestado e balançou em ambas as direções – principalmente em direção a Procházka, honestamente – antes de Pereira acertar um contra-ataque de gancho de esquerda no segundo round, que foi o começo do fim. Falando em começo, porém: o destaque mais arrepiante veio durante as apresentações pré-luta, quando os lutadores ficaram em seus cantos olhando um para o outro através da jaula, nenhum dos dois movendo um músculo. Se Pereira e Procházka conseguirem trazer aquela energia arrepiante novamente no sábado, teremos uma boa.

Várias histórias acontecerão no UFC 303. Aqui estão as mais intrigantes, emolduradas como perguntas a serem respondidas na noite da luta.

1. É a luta certa, mas será a hora certa?

Campeonato meio-pesado: Alex Pereira x Jiří Procházka

Alex Pereira coloca seu título meio-pesado do UFC em jogo contra o ex-campeão Jiří Procházka na luta principal do UFC 303 na noite de sábado. Foto de Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Muitos elogios foram feitos ao CEO do UFC, Dana White, e ao braço direito Hunter Campbell por ressuscitarem este card de luta após a retirada devastadora de McGregor, e não estou aqui para negar que os chefes do UFC responderam heroicamente.

Mas por mais que haja amor no evento principal substituto, tenho uma sensação desconfortável quanto ao momento. Eu preferiria que os lutadores em uma luta com grandes riscos, como um campeonato, tivessem um campo de treinamento completo para se preparar. Duas semanas não é tempo suficiente para termos certeza de que os dois homens entrarão na jaula no seu melhor.

O que alivia um pouco a minha preocupação é que esses lutadores dividiram o octógono há apenas sete meses. Eles se conhecem e sabiam que um dia essa revanche aconteceria. E no caso de uma luta contra Procházka, será que mesmo um campo alargado garantiria que alguém estivesse preparado para o seu tipo entusiasta de imprevisibilidade, de qualquer maneira? Ainda assim, este é um caso raro em que o MMA estaria em melhor situação – para o nível de competitividade e, em última análise, para os fãs – se fosse mais parecido com o boxe, que funciona nos calendários dos lutadores, e não nos do promotor.

Dito tudo isso, estou pronto para me preparar para um Plano B que é de Grau A até o fim. Vamos.

2. Haverá espaço suficiente na gaiola para acomodar todo o espetáculo?

Peso meio-médio: Ian Machado Garry vs. Michael “Venom” Page

Michael ‘Venom’ Page enfrentará Ian Machado Garry no card principal do UFC 303 na noite de sábado. Foto de Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

As lutas nos atraem por uma ampla gama de razões. Há lutas em que um cinturão brilhante está em jogo ou um tiro iminente em uma cinta está em jogo. Há brigas em que a conversa fiada nos atrai e também os confrontos no estilo Justin Gaethje que não vomitam palavras maldosas, apenas prometem violência de ponta a ponta. E então há esse confronto saído de um videogame.

Gosto de pensar em um abridor de card principal como definindo o tom do que está por vir. E embora eu não espere que ninguém no card pay-per-view lute como Garry ou MVP, acredito que esses dois serão influenciadores. Ambos são strikers criativos e agressivos, embora abordem a arte stand-up de ângulos diferentes. Ambos têm uma mentalidade ofensiva, mas permanecem defensivamente sólidos. Isso sugere que esta será uma luta de ação com reviravoltas, um ato difícil de seguir.

E se Garry fizer a diferença com seus fortes chutes nas pernas, isso pode prenunciar como Pereira abordará o evento principal.

3. Podemos contar com esta luta para sinalizar uma retomada do serviço ativo?

Peso pena: Brian Ortega x Diego Lopes

jogar 1:16 Diego Lopes surpreende público com outro nocaute elétrico Diego Lopes e seu icônico mullet impressionaram o público de Las Vegas no UFC 300 com uma série de socos violentos que forçaram a interrupção da luta.

Ortega competiu apenas cinco vezes desde 2018 e perdeu três dessas lutas. Mas as duas primeiras derrotas aconteceram nas disputas pelo título do UFC contra Max Holloway e Alexander Volkanovski. A outra derrota aconteceu por causa de uma lesão, quando Ortega deslocou o ombro durante encontro com Yair Rodriguez em 2022 e não pôde continuar. Após um ano e meio de recuperação, Ortega voltou em fevereiro e estrangulou Rodriguez na revanche.

Portanto, os números não contam toda a história da carreira recente de Ortega. Mas cinco lutas em quase seis anos? Este encontro com Lopes, prospecto que venceu cinco das últimas seis lutas, servirá como medida que nos permitirá saber se “T-City” ainda tem residência em Contenderville.

4. Tenha qualquer peso de 205 libras não foi reservado para esta luta?

Peso meio-pesado: Anthony Smith x Roman Dolidze

Anthony Smith enfrenta Roman Dolidze em luta de última hora pelos meio-pesados ​​no card principal do UFC 303, neste sábado. Foto de Leandro Bernardes/PxImages/Icon Sportswire via Getty Images

Resiliência é necessária para um lutador de MMA, e o mesmo vale para um matchmaker de MMA.

Esse atributo foi mostrado na reinicialização renovada do evento principal, mas essa luta levou a flexibilidade e a determinação dos executivos do UFC a um nível totalmente diferente. Originalmente, o co-evento principal do UFC 303 estava programado para colocar o ex-campeão meio-pesado Jamahal Hill contra Khalil Rountree Jr. Uma luta como essa — disputada entre competidores na mesma categoria de peso do evento principal — serve como uma rede de segurança, fornecendo um plano de contingência caso um dos headliners desista.

Mas a rede de segurança ficou desgastada quando Rountree se retirou e foi substituído por Carlos Ulberg. Então Hill também desistiu e Smith foi inserido para enfrentar Ulberg – até que Ulberg desistiu e foi substituído por Dolidze. Esta reviravolta vertiginosa deixou a rede de segurança em frangalhos.

Esta poderia ser uma discussão divertida, mas estou relutante em falar muito sobre isso porque faltam vários dias para a noite da luta. Quem sabe se o jogo das cadeiras musicais acabou?

5. Que tipo de presença terá o homem que não está?

Conor McGregor vs. um futuro incerto

jogar 13:00 Conor McGregor quer estar 100% antes da próxima luta Conor McGregor explica sua lesão e detalha como está se preparando para sua próxima luta no UFC.

Não há indicação de que McGregor estará presente no UFC 303, mas pelo menos ele será uma presença fantasmagórica e ofuscante. Isso acontecerá mesmo que as telas de vídeo da T-Mobile Arena e a transmissão do UFC não façam referência à sua ausência ou futuro. Ao anunciar a retirada de McGregor há duas semanas, White mal o mencionou antes de passar rapidamente para quem era vou lutar. É claro que o foco do CEO do UFC naquele dia era vender ingressos e pay-per-views, e insistir no que os fãs não iriam ver não teria sido a estratégia de marketing mais astuta.

Mas se o UFC 303 passar sem uma palavra sobre a maior estrela da empresa, isso pode ser interpretado como uma premonição do que está por vir — ou não — em um esporte que sente falta de seu poder de estrela. Na noite de sábado, quando McGregor deveria estar caminhando para o esplendor do apito de lata de “The Foggy Dew”, ele estará a apenas 11 dias de completar três anos desde sua última luta. Quão longe em seu quarto ano de inatividade ele estará antes de retornar? Vai ele voltou?

Se eu tivesse que adivinhar, McGregor passaria a noite de sábado com meio litro de sua cerveja preta em uma mão e seu dispositivo de tweet na outra. Ele pode ser gentil em elogiar alguns e provavelmente terá coisas duras a dizer sobre outros. Mas fique tranquilo, pois esta não será totalmente a noite dos headliners do UFC 303. Conor McGregor nunca desistiu dos holofotes.