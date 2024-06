Rastreador de negociações da offseason da NHL de 2024: acordos, notas, notícias e muito mais

O Florida Panthers é o campeão da Stanley Cup de 2024, o que significa que outros 31 times da NHL estão trabalhando para reformular seus elencos para alcançá-los na próxima temporada.

30 de Junho

Relâmpago obtém:

F Jake Guentzel (direitos de negociação)

Os furacões recebem:

Escolha da terceira rodada de 2025

29 de junho

Folhas de bordo recebem:

D Chris Tanev (direitos de negociação)

F Max Ellis, escolha da sétima rodada de 2026

Cavaleiros de Ouro recebem:

G Akira Schmid, F Alexander Holtz

Os demônios obtêm:

F Paul Cotter, terceira escolha da rodada de 2025

Bruins recebem:

F Vinni Lettieri, escolha da quarta rodada de 2024

Selvagem obter:

F Jakub Lauko, escolha da quarta rodada de 2024

Capitais recebem:

Logan Thompson

Cavaleiros de Ouro recebem:

Escolha nº 83, terceira rodada de 2025

Os pinguins recebem:

F Kevin Hayes, escolha de segunda rodada de 2025

O Blues recebe:

Considerações futuras

Os reis recebem:

F Tanner Jeannot

Relâmpago obtém:

Escolha nº 118, escolha de segunda rodada de 2025

Utah recebe:

D John Marino, escolha nº 153 de 2024

Os demônios obtêm:

Escolha nº 49, escolha de segunda rodada da EDM em 2025

Utah obtém:

D Mikhail Sergachev

Relâmpago obtém:

JJ Moser, Conor Geekie, escolha nº 199 de 2024, escolha de segunda rodada de 2025

Sabres recebem:

F. Beck Malenstyn

As capitais recebem:

Escolha de segunda rodada de 2024

28 de junho

Os azuis obtêm:

Alexandre Texier

Jaquetas Azuis recebem:

Escolha da quarta rodada de 2024

27 de junho

As capitais recebem:

F Andrew Mangiapane

As chamas obtêm:

Escolha de segunda rodada de 2025

Os reis recebem:

Kyle Burroughs

Tubarões recebem:

Carl Grundstrom

26 de junho

Os Blackhawks recebem:

F Ilya Mikheyev, F Sam Lafferty, escolha de segunda rodada de 2027

Os canadenses ganham:

Escolha da quarta rodada de 2027

25 de junho

Tubarões recebem:

D Jake Walman, escolha de segunda rodada de 2024

Asas Vermelhas recebem:

Considerações futuras

Os predadores obtêm:

Andrew Gibson

Asas Vermelhas recebem:

F Jesse Kiiskinen, escolha de segunda rodada de 2024

24 de junho

Os senadores recebem:

G. Linus Ullmark

Bruins recebem:

G Joonas Korpisalo, F Mark Kastelic, escolha de primeira rodada de 2024

23 de junho

Os tubarões obtêm:

F Egor Afanasyev

Os predadores recebem:

F Ozzy Wiesblatt

21 de junho

Os demônios obtêm:

F Adam Beckman

Selvagem:

F. Graeme Clarke

19 de junho

Os reis recebem:

G Darcy Kuemper

Capitais recebem:

Pierre-Luc Dubois

Tubarões recebem:

F Ty Dellandrea

As estrelas recebem:

Escolha da quarta rodada de 2025

Os demônios obtêm:

G Jacob Markstrom

As chamas obtêm:

D Kevin Bahl, escolha do primeiro turno de 2025

21 de maio

Relâmpago obtém:

D Ryan McDonagh, escolha da quarta rodada de 2024

Predadores obtêm:

Escolha da sétima rodada de 2024, escolha da segunda rodada de 2025