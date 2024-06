Ratcliffe admite planos femininos do Man United ainda não confirmados

Sir Jim Ratcliffe disse que os planos para as mulheres do Manchester United ainda não foram confirmados. Eddie Keogh – FA/FA via Getty Images

Sir Jim Ratcliffe admitiu que os planos para a seleção feminina do Manchester United ainda não foram confirmados, após uma temporada turbulenta e decepcionante na liga.

Apesar de ter conquistado seu primeiro título importante – a FA Cup – o United enfrentou uma temporada difícil, terminando em quinto lugar. Foi o pior resultado desde a promoção à Superliga Feminina (WSL) em 2019.

Ratcliffe elogiou a vitória feminina na FA Cup – uma vitória por 4 a 0 sobre o Tottenham – mas admitiu que ainda não começou a planejar a seleção feminina, concentrando-se primeiro em resolver os problemas do lado masculino.

“Ainda não entramos nesse nível de detalhe com a seleção feminina”, disse ele à Bloomberg. “Estamos bastante focados em como resolveremos os problemas da equipe principal, e isso ocorreu em tempo integral durante os primeiros seis meses”.

Quando questionado se os planos seriam confirmados, Ratcliffe respondeu: “Correto”.

O United terminou a temporada 20 pontos atrás do campeão Chelsea e estava fora da disputa pelo título em fevereiro. Eles começaram a temporada com uma curta campanha na Liga dos Campeões, depois de perderem para o Paris Saint-Germain na fase de qualificação.

A falta de rumo da seleção feminina tem preocupado torcedores e jogadoras. Uma fonte disse à ESPN que os jogadores hesitaram em renovar ou assinar novos contratos devido à falta de compreensão do rumo do time.

Ratcliffe esteve ausente da estreia do troféu da seleção feminina na primeira divisão, em Wembley, em maio, optando por ir a Old Trafford para assistir a equipe masculina enfrentar o Arsenal.

Ratcliffe esteve na semifinal e na final da FA Cup masculina contra o Manchester City, que venceu por 2 a 0. No entanto, Marc Skinner afirmou que a equipa sentiu todo o apoio de Ratcliffe e Ineos.

“Um momento histórico e de orgulho para a equipe, que é uma prova de sua coragem, determinação e espírito de equipe”, disse Ratcliffe em uma postagem compartilhada pela Ineos no X. “Uma conquista maravilhosa. Muitos parabéns.”

A goleira inglesa Mary Earps, uma das jogadoras mais conhecidas do United, ficará sem contrato em questão de dias. A direção do clube é algo que pode estar atrapalhando sua decisão.

“A realidade honesta é que as conversas ainda estão em andamento”, disse Earps à Sky Sports News no mês passado. “Fui claro que não quero tomar uma decisão emocional. Pedi ao clube alguma confirmação sobre o que eles estão tentando alcançar e quando tiver essas respostas poderei tomar uma decisão. Depende do clube.”

O United também corre o risco de se despedir de vários jogadores. Fontes disseram à ESPN que o futuro da capitã Katie Zelem está indeciso e ela, junto com Earps, estão considerando deixar o clube.

Enquanto isso, Lucía García e Irene Guerrero estão fortemente ligadas à mudança para o México. Nikita Parris recusou uma transferência para o North Carolina Courage, da NWSL, antes da final da FA Cup, mas ainda deve deixar o clube nesta janela.