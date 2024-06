Reação: Conor McGregor está FORA do UFC 303, Alex Pereira defende o título contra Jiri Prochazka

Neste podcast de últimas notícias, Jed Meshew, Damon Martin e Eric Jackman do MMA Fighting reagem às últimas notícias de que Conor McGregor está FORA de sua luta no UFC 303 contra Michael Chandler.

Há semanas circulam rumores de que a luta principal do UFC 303 estava em perigo e na noite de quinta-feira, o CEO do UFC, Dana White, finalmente confirmou que a luta entre McGregor e Chandler foi cancelada devido a lesão. Em vez disso, o campeão meio-pesado do UFC Alex Pereira intervém em cima da hora, colocando seu título em jogo na revanche contra o ex-campeão Jiri Prochazka. Além disso, Brian Ortega agora enfrenta Diego Lopes no co-evento principal, e Carlos Ulberg agora enfrenta Anthony Smith, que substitui o lesionado Jamahal Hill. Tudo isso mais o card do UFC Arábia Saudita também tem uma nova luta principal.

A equipe de MMA Fighting reage a um dia tumultuado para o UFC.

