Reação instantânea do UFC 303: cancelamento McGregor-Chandler, revanche Pereira-Procházka e mais

E assim temos um novo evento principal e co-principal no UFC 303.

De fora estão Conor McGregor e Jamahal Hill, já que ambos foram excluídos do card de 29 de junho devido a lesões. A nova luta principal é uma revanche pela luta pelo título dos meio-pesados ​​entre o atual campeão Alex Pereira e o ex-campeão Jiří Procházka. Também participará do co-evento principal Brian Ortega, quarto colocado no ranking peso pena da ESPN, que enfrentará o astro em ascensão Diego Lopes. O adversário de Hill, Carlos Ulberg, não sai do UFC 303 de mãos vazias, já que Anthony Smith entrará em cena para mais uma luta dos meio-pesados ​​no card principal.

Grandes questões surgem após a grande remodelação do card da Semana Internacional da Luta. Quão bom é o UFC 303 agora? Será que algum dia veremos McGregor e Michael Chandler lutarem? Onde os apostadores apostam nas três novas lutas?

Andreas Hale, Brett Okamoto, Jeff Wagenheim e Ian Parker abordam essas questões e muito mais, incluindo a avaliação do que isso significa para a promoção e o que vem por aí para Chandler.

Preencha o espaço em branco: O novo card do evento principal do UFC 303 é __________.

Alex Pereira coloca em jogo o título dos meio-pesados ​​na revanche contra Jirí Procházka no UFC 303, no dia 29 de junho. Foto de Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Hale: O melhor que puderam fazer, considerando as circunstâncias. A capacidade do UFC de enfrentar desastres é talvez uma das qualidades mais subestimadas da promoção. E poucos são mais devastadores do que perder a maior estrela dos esportes de combate em curto prazo, naquela que estava programada para ser uma noite de grande sucesso para o UFC. De alguma forma, conseguiu entregar uma luta principal de qualidade com uma de suas estrelas em ascensão (Pereira) enfrentando um adversário familiar que nunca está em uma luta ruim (Procházka), ao mesmo tempo em que surpreendeu os fãs com uma luta de Ortega x Lopes no peso pena que não fizemos. sabemos que queríamos até conseguirmos. Sem falar na sólida luta dos meio-pesados ​​entre Ulberg e Smith.

Não, não está nem remotamente perto da atração mainstream que o retorno de McGregor deveria ser. Ainda assim, as opções de Dana White e Hunter Campbell eram extremamente limitadas, com os próximos dois PPVs do UFC sendo realizados no exterior e a maioria de seus maiores nomes vinculados a lutas futuras ou à margem. Eles fizeram limonada com limões quando outros promotores do jogo de luta simplesmente não são ágeis o suficiente para salvar um desastre dessa magnitude e provavelmente teriam fechado o card inteiro.

Se houver uma segunda temporada de “Fight Inc: Inside the UFC” que revela como eles navegaram no UFC 303 e no evento do UFC na Arábia Saudita, inscreva-me.

É o melhor que o UFC poderia fazer, dadas as circunstâncias?

Dana White anunciou que a luta principal do UFC 303 entre Conor McGregor e Michael Chandler foi cancelada devido a uma lesão de McGregor. Foto de Chris Unger/Zuffa LLC

Okamoto: Um milhão por cento. White está correto quando diz que outras ligas e promoções de luta não conseguiriam fazer isso. Cada vez que algo assim acontece, é notável como o UFC encontra uma maneira de tirar um coelho da cartola. Muitos telefonemas foram feitos para diversos atletas, cada um com sua vida e conjunto de obstáculos para lutar em cima da hora. Outras ideias e brigas potenciais foram lançadas por causa disso, das quais o público talvez nunca ouvisse falar.

Qualquer que seja a sua opinião ou nível de interesse nesta nova escalação, é fascinante que o UFC consiga reconstruir um evento PPV tão rapidamente.

Neste ponto, McGregor e Chandler irão lutar?

Wagenheim: É possível especular sem saber a extensão da lesão de McGregor e o calendário para o seu regresso? Ele ficará curado em um ou dois meses? Será um ano? White, que prefere divulgar ele mesmo as notícias do UFC em vez de deixar a mídia noticiá-las, mal mencionou McGregor em seu anúncio no X antes de alardear detalhadamente as várias lutas de substituição. McGregor é a maior estrela da história do esporte. Seu status é a história aqui.

Aqui está o que posso dizer: Chandler já esperou por mais de um ano e meio, então é lógico que ele esperaria um pouco mais pelo, de longe, o maior pagamento de sua vida. E McGregor é experiente o suficiente para reconhecer que Chandler, que avança para frente, é o oponente perfeito para que seu contra-ataque oportuno brilhe em sua recuperação. Esses dois fatores sugerem que sim, teremos McGregor x Chandler em algum momento.

Mas isso é muito lógico. Ignora o caos que acompanha McGregor há quase uma década. Esse cancelamento da luta é o exemplo mais recente e imagino que não será o último. Então, embora eu não tenha ideia de quem McGregor lutaria em vez disso, ou se ele voltaria a lutar, estou inclinado a dizer não, a estrada de Chandler pavimentada com ouro acabará sendo um beco sem saída.

Qual deve ser o próximo passo de Chandler?

Já se passaram 19 meses desde que Michael Chandler pisou no octógono e após o cancelamento da luta no UFC 303, parece que ele terá que esperar um pouco mais. ESPN

Okamoto: Primeiro, Chandler deveria absolutamente criticar McGregor em entrevistas e nas redes sociais. Deixe-o ficar com isso. Chandler esperou muito tempo por isso. Ele estava disposto a aceitar em qualquer data e com qualquer peso. E isso era de se esperar, certo? McGregor é o “lado A”, eu entendo. Mas agora que ele saiu, se eu sou Chandler, estou deixando o mundo saber que acho que essa lesão teve muito a ver com a surra que McGregor sabia que eu estava prestes a fazê-lo passar. E depois disso, siga em frente.

Chandler precisa fazer outra luta neste momento, porque concordo com Jeff que McGregor nunca mais lutará.

Onde os especialistas em apostas se apoiam nas três novas lutas do UFC 303?

Parker: Aqui está um resumo das três novas lutas do card do UFC 303.

Alex Pereira x Jiri Procházka: Em sua última luta, Procházka perdeu o primeiro round para Aleksandar Rakic ​​e levou uma tonelada de chutes nas pernas que normalmente derrubariam qualquer outro ser humano. Sim, ele resistiu à tempestade e finalizou para ganhar a revanche pelo título, mas não acho que Procházka tenha voltado à forma antes da lesão. E numa luta contra o Pereira, onde a luta provavelmente vai ficar em pé, vou leve o campeão para vencer.

Diego Lopes x Brian Ortega: Lopes terá a oportunidade contra um lutador peso-pena de primeira linha, na esperança de pular a fila para a disputa pelo título. Adoro o Lopes neste lugar. Faixa-preta de jiu-jitsu brasileiro com poder de nocaute, Lopes tem ferramentas para competir e finalizar Ortega. Na última luta de Ortega, onde foi eliminado precocemente por Yair Rodriguez, ele conseguiu uma recuperação tremenda para conquistar a vitória. Porém, se ele for derrubado pelo Lopes, não acredito que ele se recupere. Lopes vence por linha de dinheiro.

Anthony Smith x Carlos Ulberg: Essa luta vai acontecer de duas maneiras, e vou jogar como tal. Vou levar Smith para vencer por finalização ou Ulberg para vencer por TKO/KO em uma aposta de chance dupla. Esses são os únicos dois resultados razoáveis ​​que podemos esperar, e com Smith provavelmente lutando como um azarão decente aqui, espero que sua linha de finalização seja valiosa. Enquanto isso, Ulberg pode obter um atraente +110 pela vitória por TKO/KO.