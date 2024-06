Reação: Jake Paul agenda luta com Mike Perry para 20 de julho, antes da luta com Mike Tyson

Jake Paul ainda está lutando contra Mike Tyson em novembro, mas também compete em 20 de julho como planejado originalmente, mas agora “The Problem Child” enfrenta o perigoso superastro do BKFC Mike Perry em uma luta de boxe de oito rounds em Tampa. Quão arriscado é o confronto de Paul com a luta de Tyson já marcada, e o que seria para a carreira de Perry se ele conseguisse fazer isso neste verão?

Após o anúncio de Paul x Perry, Mike Heck e Eric Jackman do MMA Fighting reagem ao confronto, discutem por que essa pode ser a luta mais convincente que Paul já enfrentou no ringue de boxe, o que está em jogo para os dois caras, por que Perry está jogando com dinheiro da casa, como uma perda para Paul não seria tão devastadora quanto alguns poderiam sugerir e muito mais.

