Real Madrid confirma saída de Nacho antes de transferência para a Arábia Saudita

Nacho Fernández deixou o Real Madrid antes da esperada transferência para a Saudi Pro League, anunciou o clube na terça-feira.

Nacho foi o capitão do time na dobradinha da Liga dos Campeões e da LaLiga nesta temporada, mas deixou o clube no final do contrato.

O zagueiro de 34 anos conquistou o recorde de 26 troféus pelo clube, incluindo seis títulos da Liga dos Campeões, pelo Real Madrid, tendo ingressado no clube aos 10 anos. Ele fez sua estreia no time principal em 2012.

Ele faz parte da seleção espanhola, que venceu a Albânia por 1 a 0 na segunda-feira e avançou para as oitavas de final do Europeu de 2024.

Nacho conquistou seis títulos da Liga dos Campeões com o Real Madrid. Getty

Fontes disseram à ESPN que ele assinará com o Al Qadsiah no SPL. Ele estava em negociações avançadas com o Al Ittihad, mas o zagueiro recebeu uma oferta do Al Qadsiah e decidiu aceitá-lo, pois estava ansioso para resolver seu futuro o mais rápido possível, acrescentou a fonte.

“O Real Madrid gostaria de agradecer e expressar o nosso apreço a Nacho, uma das maiores lendas do clube”, afirmou o comunicado. “Todos os torcedores do Real Madrid estão extremamente orgulhosos de um dos mais lendários formados nas categorias de base da nossa história.”

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, acrescentou: “Desde que chegou à nossa academia de juniores, ainda criança, Nacho tem sido um exemplo para todos e conquistou o carinho, o reconhecimento e a admiração de todos no Real Madrid.

“O Real Madrid é e sempre será a sua casa.”

Nacho prestou homenagem aos torcedores do Real Madrid com uma mensagem nas redes sociais.

“Foram meses de reflexão, indecisão e dúvidas, mas hoje estou aqui para dizer que preciso ter uma experiência final e diferente junto com minha família e este é o momento perfeito”, escreveu. “Obrigado, Real Madrid, por me compreender.”