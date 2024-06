Real Madrid mira em Alphonso Davies após acordo com Mbappé, dizem fontes

Depois de garantir a contratação de Kylian Mbappé, o próximo objetivo do Real Madrid é tentar contratar o lateral Alphonso Davies, do Bayern de Munique, disseram fontes à ESPN.

O contrato do internacional canadense expira em 2025, e a ESPN informou em janeiro que o Real Madrid iria contratá-lo se o jogador decidisse não renovar, e o Bayern preferiu um acordo neste verão em vez de perdê-lo de graça no próximo ano.

Fontes próximas ao acordo disseram à ESPN que a relação entre Madrid e Davies é “excelente” e que o clube está esperando que o jogador, e o Bayern, decidam os próximos passos antes de contratá-lo.

Davies está avaliando a última oferta de renovação de contrato do Bayern, disseram fontes à ESPN, mas os termos estão muito longe do que o jogador consideraria aceitar para continuar com os gigantes da Bundesliga.

Davies teve uma temporada difícil no Bayern, que contratou Vincent Kompany após uma longa procura por um novo treinador.

O Bayern terminou a campanha sem troféus e foi eliminado pelo Real Madrid nas semifinais da Liga dos Campeões, com Davies saindo do banco para marcar na segunda mão, no Santiago Bernabéu.

O Real Madrid não pagará a mais por uma taxa de transferência para um jogador que estaria disponível para uma transferência gratuita dentro de 12 meses. Em Janeiro, a ESPN informou que Madrid não estaria disposta a ir além dos 35-40 milhões de euros, e esse continua a ser o caso.

No entanto, os campeões da LaLiga e da Europa também querem evitar prejudicar a sua relação com o Bayern, disse uma fonte.

O Real Madrid está optimista quanto às hipóteses de contratar Davies, mas só o fará se o Bayern aceitar negociar um preço que caiba no seu orçamento neste verão.

Davies, 23 anos, seria visto como uma adição importante ao time. O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, estava relutante em escolher o produto da academia Fran García como lateral-esquerdo nesta temporada e o futuro do titular Ferland Mendy é incerto, com contrato até 2025.

O Real Madrid estava disposto a deixar Mendy seguir em frente no verão passado, com o jogador sofrendo persistentes problemas de lesão desde a sua contratação em 2019.

Naquela altura não chegaram ofertas adequadas, mas neste verão a situação pode ser diferente, dada a sua notável melhoria de desempenho em 2023-24.

Fontes não confirmaram se o futuro de Mendy e a contratação de Davies estão diretamente relacionados.

O roteiro do Real Madrid para contratar Davies foi seguir a fórmula usada para trazer Toni Kroos do Bayern em 2014, quando conseguiram negociar um preço acessível para um jogador que também ficaria sem contrato um ano depois.