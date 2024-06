Rebel Wilson diz que não conheceu os pais da noiva Ramona Agruma

Rebelde Wilson não conheceu sua noiva Ramona Agruma ainda – e ela está atribuindo isso às diferenças culturais com a comunidade LGBTQ +.

Rebel não teve escrúpulos em relação às diferenças. Na verdade, ela foi incrivelmente compreensiva, observando que algumas pessoas simplesmente precisam de um pouco mais de tempo para aceitar relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo – o que parece ser o caso dos pais de Ramona.

Ela também reconheceu que ainda há partes do mundo que não aceitam, e algumas pessoas que talvez nunca aceitem isso – e ela está totalmente de acordo com isso porque é uma decisão pessoal delas.

Nesta mesma entrevista, Rebel diz que alguns familiares de Ramona souberam do romance através da imprensa. Você deve se lembrar… uma publicação australiana ameaçou denunciar o casal em 2022, forçando a dupla a vencê-los .

Apesar de navegar na linha do tempo da família de Ramona com graça, Rebel se sente com sorte – ela não teve nenhuma reação negativa de sua própria família.