Recapitulação da corrida do Grande Prêmio da Áustria da Qatar Airways de 2024

SPIELBERG, Áustria — George Russell garantiu uma vitória contra todas as probabilidades no Grande Prêmio da Áustria depois que Max Verstappen e Lando Norris colidiram lutando pela liderança.

A vitória é a segunda de Russell na carreira e a primeira da Mercedes desde sua última vitória no Grande Prêmio do Brasil de 2022.

Oscar Piastri, da McLaren, terminou em segundo, 1,9 segundos atrás de Russell, à frente de Carlos Sainz em terceiro.

Russell disse depois: “Incrível. Foi um começo difícil no início da corrida para manter o P3, e vi na TV que Max e Lando estavam indo duro e sabia que Lando iria querer vencer a corrida. .. mas você tem que estar lá para juntar os cacos…

“Eu não conseguia acreditar o quão perto estávamos de Max e Lando — apenas cerca de 12-13 segundos atrás e eu sabia que havia uma possibilidade, você está sempre sonhando e é ótimo para a equipe estar de volta ao degrau mais alto. Trabalhamos muito e fizemos muitos avanços desde o início da temporada.

“Não é segredo que Red Bull e Max, e a McLaren com Lando ainda estão um pouco na frente. Mas estamos sempre nos colocando na terceira posição nas últimas corridas. pegue. Que momento emocionante para nós”, acrescentou.

Verstappen dominou a primeira metade da corrida, construindo uma vantagem de oito segundos à frente de seu segundo pit stop, mas uma troca lenta de pneus permitiu que Norris fechasse em três segundos quando eles retornassem à pista a 20 voltas do fim.

O piloto da Red Bull estava claramente tendo dificuldades com o desempenho do seu carro com seu último conjunto de pneus e, na volta 59 de 71, Verstappen e Norris estavam brigando roda a roda pela liderança.

Nas cinco voltas seguintes, a batalha aumentou de intensidade, com Norris ligando regularmente para sua equipe pelo rádio para reclamar das táticas de Verstappen na defesa da liderança.

George Russell conquistou sua segunda vitória na carreira no Grande Prêmio da Áustria. Rudy Carezzevoli/Getty Images

Na volta 64, o aparentemente inevitável aconteceu quando Norris tentou ir para fora de Verstappen na Curva Três, apenas para os dois carros colidirem.

O contato resultou em um furo traseiro direito para Norris e um furo traseiro esquerdo para Verstappen, o que significa que ambos desistiram do pedido ao retornarem aos boxes para reparos.

Os pneus do carro de Norris rasgaram a traseira de sua McLaren, espalhando detritos pelo circuito e forçando-o a abandonar quando retornou aos boxes, enquanto Verstappen conseguiu retornar à corrida em quinto lugar.

Os comissários consideraram Verstappen culpado pela colisão e o penalizaram em 10 segundos, embora isso não tenha afetado sua posição final.

Russell, que vinha fazendo uma corrida tranquila em terceiro, surgiu como líder da corrida. Piastri passou Carlos Sainz para o segundo lugar na volta 65 e parecia na disputa pela vitória, mas um safety car virtual para limpar os destroços deixados pela McLaren de Norris significou que o australiano perdeu a chance de pressionar Russell nas voltas finais.

Piastri disse após a corrida: “Há muitos ‘e se’ e ‘talvez’ a partir de ontem [referring to the demotion from third to seventh in qualifying for breaching track limits].

“Sei que é apenas meu quarto pódio na F1, mas estar tão perto de uma vitória dói, mas foram pontos muito bons e na segunda metade da corrida estávamos muito fortes e outro pódio.”

Enquanto isso, Sainz disse: “Uma corrida bastante movimentada para nós na frente, era tudo uma questão de tentar acompanhar George. Sabíamos que a Mercedes teria uma pequena vantagem no ritmo de corrida e tentamos de tudo para acompanhá-lo. Oscar estava chegando muito rápido no final… P3, o que é um bom resultado, acho que podemos ficar muito felizes e orgulhosos disso porque este fim de semana não foi tão bom para nós e sair com 15 pontos é um bom resultado.”

Quando perguntado sobre as batalhas mais acirradas nas corridas recentes, Sainz disse: “Dias felizes para a Fórmula 1 — houve alguma ação na frente e estamos vendo algumas batalhas legais. Infelizmente para nós, ainda estamos saindo de algumas corridas em que ainda não estamos prontos para lutar pela vitória, mas estamos fazendo tudo o que podemos para voltar à forma para Silverstone e as próximas corridas.”

A vantagem de Verstappen no campeonato de pilotos aumentou para 81 pontos à frente de Norris.

A tríplice rodada continua com o Grande Prêmio da Grã-Bretanha em Silverstone no próximo fim de semana.