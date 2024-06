Recurso de Bruno Silva negado, resultado em luta com Chris Weidman permanece perda por decisão técnica

Bruno Silva não terá a derrota apagada depois que um recurso para anulação do resultado da luta contra Chris Weidman foi negado pelo Conselho de Controle Atlético do Estado de Nova Jersey.

O empresário de Silva, Bernardo Serale, contou a Guilherme Cruz, do MMA Fighting, sobre o resultado do recurso no domingo, após a comissão informar a decisão.

O brasileiro buscou a anulação da decisão técnica após uma série de cutucadas nos olhos que influenciaram o desfecho da luta no UFC Atlantic City. A luta terminou inicialmente por nocaute técnico depois que Weidman desferiu uma série de socos quando Silva caiu na tela durante uma troca de pés.

Os replays mostraram que um par de cutucadas nos olhos fez com que Silva se virasse e caísse na tela com dores pelas faltas, mas o árbitro Gary Copeland não percebeu o que aconteceu até que já fosse tarde demais.

Depois de revisar a filmagem do lado da jaula, os oficiais decidiram recorrer aos scorecards dos juízes para decidir a luta, em vez de declarar no contest devido às cutucadas nos olhos que levaram à paralisação. Com Weidman à frente em todas as cartas, ele foi declarado vencedor por decisão técnica.

Irado, Silva entrou com o recurso esperando que a comissão anulasse o resultado da luta para no contest devido às cutucadas ilegais, o que levou diretamente à paralisação no terceiro round.

“Achei que o árbitro estava parando por causa do meu olho, mas então vi [Weidman] comemorando”, disse Silva ao MMA Fighting em março. “Eu estava tipo, ‘De jeito nenhum esse filho da puta me nocauteou. Nunca fui nocauteado em minha carreira. Voltei com muita raiva, mandando o árbitro olhar para o telão. Eu queria bater nele, mas sabia que isso iria acabar com minha carreira. Eu tive que me controlar lá.”

Apesar de seus sentimentos sobre a decisão, o Conselho de Controle Atlético do Estado de Nova Jersey finalmente apoiou o resultado determinado naquela noite em Atlantic City, de modo que a derrota no recorde de Silva ainda permanece.