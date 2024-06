Regan Smith bate recorde mundial nos 100m costas em provas de natação nos EUA

INDIANÁPOLIS – Este recorde mundial levou cinco anos para Regan Smith.

Que jornada de altos e baixos tem sido.

Recuperando-se de uma disputa acirrada, mas não olímpica, em sua primeira corrida, Smith estabeleceu um recorde mundial nos 100 metros costas feminino nas provas de natação dos Estados Unidos na noite de terça-feira.

A nadadora de Minnesota marcou em 57,13 segundos, superando facilmente a marca de 57,33 estabelecida há um ano pela australiana Kaylee McKeown.

E Smith, 22 anos, acha que pode melhorar seu desempenho em Paris.

“Acho que 56 é uma possibilidade com certeza, seja eu, seja um dos meus concorrentes, quem sabe”, disse ela. “Foi uma corrida incrível, mas não foi perfeita. Então sei que há coisas que posso limpar e fazer melhor, e vou trabalhar para isso.”

Smith tinha apenas 17 anos quando estabeleceu pela primeira vez um recorde mundial nos 100 metros no campeonato mundial de 2019. Mas ela lutou para lidar com a fama repentina e recém-descoberta, cedendo o domínio do evento a McKeown.

“Vai demorar muito”, disse Smith. “Já estava na hora.”

Nunca houve qualquer dúvida sobre o talento de Smith, mas a falta de confiança às vezes era quase paralisante.

Ela trabalha com um psicólogo esportivo desde outubro, o que ajudou a mudar as coisas do ponto de vista mental. Seu treinador, Bob Bowman, mais conhecido por seu trabalho com o 23 vezes medalhista de ouro Michael Phelps, cuidou do lado físico com um regime de treinamento exaustivo.

“Isso é incrivelmente gratificante”, disse Smith. “Quando eu era adolescente, não tinha feito muito. Não havia pressão sobre mim. Sempre fui o mais jovem. Ninguém esperava muito de mim. Eu poderia entrar nisso sem medo.”

Depois que ela experimentou o sucesso, foi difícil voltar ao topo. Ela fez parte da equipe dos EUA para as Olimpíadas de Tóquio, mas terminou em terceiro no nado costas quando McKeown conquistou o ouro.

“Sempre tive isso fisicamente, mas não tive isso mentalmente”, disse Smith, acrescentando, apontando para a cabeça: “Eu simplesmente não tive isso aqui em cima”.

Mostrando o quanto sua confiança cresceu, Smith se recuperou enfaticamente depois de conseguir uma vaga na equipe dos EUA nos 100 metros borboleta, onde terminou em terceiro, atrás de Gretchen Walsh e Torri Huske.

Virando-se de costas, Smith estabeleceu o segundo recorde mundial das provas, seguindo a marca de Walsh nas semifinais dos 100 moscas.

Katharine Berkoff conquistou a segunda vaga olímpica esperada para os EUA com o tempo de 57,91.

Na outra final da noite, Bobby Finke conquistou o direito de defender o ouro dos 800 metros livres que conquistou em Tóquio com o tempo de 7 minutos e 44,22 segundos.

Finke teve que trabalhar duro para chegar ao muro à frente do fenômeno de Indiana Luke Whitlock, 18, que estabeleceu o recorde nacional da faixa etária com 7h45,19 e provavelmente irá para sua primeira Olimpíada com a segunda vaga nos EUA.

Ninguém mais estava a 4 segundos dos dois primeiros.

“Acho que preciso de pressão para ter um bom desempenho, pelo menos aos meus olhos”, disse Finke. “Portanto, sinto que quanto mais pressão sinto, maior a probabilidade de me sair bem. Feliz com o tempo que temos.”

Whitlock espirrou na água enfaticamente depois de praticamente bater uma braçada com o atual campeão olímpico, que varreu os 800 e 1.500 livres em Tóquio.

Espera-se que ele se torne o nadador masculino mais jovem a integrar a seleção dos EUA desde aquele cara chamado Phelps, que tinha 15 anos quando se classificou para sua primeira Olimpíada em Sydney, em 2000.

“Realmente acabou, especialmente nos últimos dois meses, meu treinamento realmente melhorou e agora, conversando com meu treinador, tínhamos um plano muito bom”, disse Whitlock. “Tínhamos tudo planejado cerca de um mês e meio antes disso e eu estava muito confiante com o trabalho que venho realizando, então sabia que poderia executá-lo.”

Duas das maiores estrelas da natação da América, Caeleb Dressel e Simone Manuel, tiveram estreias impressionantes nas seletivas, embora ainda haja trabalho a fazer para voltar às Olimpíadas.

Dressel foi o terceiro classificado mais rápido nas preliminares e semifinais dos 100 metros livres masculino, ambas as vezes terminando atrás de Jack Alexy e Chris Guiliano. O floridiano terá que vencer pelo menos um deles na última noite de quarta-feira para ter a chance de defender seu título olímpico naquele evento.

Manuel foi o classificado mais rápido nas eliminatórias dos 100 livres femininos e ficou em segundo lugar, atrás de Torri Huske, nas semifinais.

Dressel e Manuel regressam de longos períodos de ausência que levantam dúvidas sobre se conseguiriam qualificar-se para Paris.

Vencedor de cinco medalhas de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, Dressel afastou-se misteriosamente no meio do campeonato mundial de 2022, revelando mais tarde que precisava de uma pausa prolongada para reacender seu amor pelo esporte.

Manuel, a primeira nadadora negra a conquistar uma medalha de ouro individual, foi diagnosticada com síndrome de overtraining antes das últimas Olimpíadas. Ela mal conseguiu se classificar para a seleção dos EUA e depois interrompeu todas as atividades físicas sob cuidados médicos para permitir que seu corpo se recuperasse.

A Associated Press e D’Arcy Maine da ESPN contribuíram para este relatório.