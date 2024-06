Relatório de meio de temporada da PFL – Ditcheva conseguirá manter a posição número 1?

O trecho mais emocionante da temporada do PFL começa quinta-feira em Uncasville, Connecticut, com o retorno da promoção para a segunda metade da temporada.

Na maioria dos outros esportes, a maior parte do drama é reservada para os playoffs. E com certeza, a intriga dos playoffs e finais do PFL é autoexplicativa. Formato de eliminação única com US$ 1 milhão em jogo. A “pós-temporada” do PFL traz lembranças fantásticas todos os anos.

Mas se você está procurando drama e histórias, a segunda rodada da temporada regular é para você. É o aspecto mais exclusivo do formato PFL. Devido ao sistema de pontos, os lutadores geralmente sabem quando precisam finalizar literalmente ao segundo. É aqui também que termina o matchmaking do PFL e começa a competição pura. Uma vez definida a classificação, o PFL não tem controle sobre quem luta contra quem nos playoffs.

Aqui está uma questão candente para cada divisão que vai para a segunda rodada, começando com as duas divisões que estarão em ação na Mohegan Sun Arena:

Peso Pesado: Linton Vassell conseguirá consertar as coisas?

13 de junho, Uncasville, Connecticut

A fusão PFL-Bellator MMA deu certo para alguns lutadores e mal para outros. Esse sempre seria o caso. Se você pegar duas entidades diferentes com dois modelos diferentes, elas não se combinarão perfeitamente. Um lutador que sofreu um pouco na transição é Vassell.

Vassell foi uma das melhores histórias do Bellator. Ele voltou à disputa pelo título dos pesos pesados ​​aos 40 anos, com cinco vitórias consecutivas, três das quais como azarão. Ele deveria lutar contra Ryan Bader pelo título dos pesos pesados ​​em outubro passado, mas foi forçado a desistir devido a doença, e então a fusão reorganizou tudo.

Ele é a manchete do próximo card da luta do PFL ao lado de Valentin Moldavsky. Moldavsky ocupa o primeiro lugar da divisão com seis pontos. Vassell tem zero, graças a uma derrota por nocaute técnico para Denis Goltsov. E atualmente ele não parece favorito para chegar aos playoffs. Espere que Vassell lute de forma agressiva, pois precisa de pontos. E se ele conseguisse, seria uma das melhores reviravoltas do ano.

Peso mosca feminino: Quem Dakota Ditcheva enfrentará nos playoffs?

Dakota Ditcheva enfrentará Chelsea Hackett no card principal da Temporada Regular 2024 do PFL: Pesos Pesados ​​e Pesos Mosca Femininos em 13 de junho. Foto de Cooper Neill/Getty Images

13 de junho, Uncasville, Connecticut

Liz Carmouche é a melhor lutadora da categoria, mas Ditcheva é facilmente a mais intrigante do momento. Qual é o teto de Ditcheva? Vamos descobrir até o final do ano. Não há dúvidas, o PFL está interessado em saber quem Ditcheva enfrentará nos playoffs. Ela já é a cabeça-de-chave número 1 e a organização deu a ela um confronto favorável no segundo turno contra o Chelsea Hackett.

Ditcheva cuidará dos negócios? Quão bem ela ficará ao fazer isso? E quando a noite terminar, como serão os playoffs? Ditcheva pode acabar enfrentando Carmouche nas semifinais. Ela também poderá enfrentar a ex-desafiante ao título do UFC Taila Santos, que parecia uma bola de demolição no primeiro round.

Peso leve: Qual lutador vai chegar aos playoffs?

Clay Collard enfrenta Mads Burnell no evento principal da temporada regular de 2024 do PFL: meio-pesados ​​e leves em 21 de junho. Foto de Cooper Neill/Getty Images

21 de junho, Salt Lake City

Isso vai acontecer por pelo menos um. A classificação dos leves está aberta, então será uma daquelas situações que se desenrolam ao longo da noite. Os caras que lutarem mais tarde no card deverão levar vantagem, pois terão clareza de quantos pontos vão precisar. É aqui que o sistema de pontos do PFL é mais sentido, onde as probabilidades dos playoffs estão mudando de luta para luta.

Patricky “Pitbull” Freire e Bruno Miranda podem entrar no card principal sabendo que precisam terminar no primeiro round, o que seria uma loucura. Todos os olhos estarão voltados para Clay Collard, que luta em seu estado natal pela primeira vez desde 2019. Deveria ser uma cena, mas também poderia adicionar pressão a um homem que ainda busca seu primeiro campeonato PFL e quase certamente precisará de uma vitória aqui para avançar.

Meio-pesado: Como é quando é uma situação de ‘nocaute ou derrota no primeiro round’ em metade de uma divisão?

21 de junho, Salt Lake City

Indo para o segundo round, a classificação dos meio-pesados ​​é genuinamente absurda. Cinco lutadores têm no máximo seis pontos, enquanto os outros cinco têm zero. É aí que os planos de jogo mudam – uma vitória não é suficiente para metade desta divisão. Este segundo turno será ultraagressivo e potencialmente caótico.

Um dos nomes específicos a serem observados é Sadibou Sy. Ele é um dos melhores atacantes de todo o esporte e vai lutar com senso de urgência. O confronto marcante a ser observado é Rob Wilkinson x Josh Silveira. É o único confronto em que os dois homens já somam seis pontos. Uma derrota pode deixar qualquer um deles fora dos playoffs, apesar de ter terminado na primeira fase no início deste ano.

Peso pena: Qual é o caminho de Brendan Loughnane para o bicampeonato?

Brendan Loughnane enfrenta Justin Gonzales na luta principal da temporada regular do PFL 2024: pesos meio-médios e pesos penas em 28 de junho. Foto de Cooper Neill/Getty Images

28 de junho, Sioux Falls, Dakota do Sul

Saberemos a resposta a essa pergunta quando Loughnane caminhar para o SmartCage, já que ele é a atração principal da temporada regular do PFL de 2024: pesos meio-médios e pesos penas, ao lado de Justin Gonzales. Vamos dizer assim: Loughnane é a face clara desta divisão. Ele é facilmente o maior nome e, do ponto de vista promocional, o PFL deve adorar o fato de ele ser atualmente o cabeça-de-chave número 1.

Loughnane experimentou o desgosto do sistema de pontos no ano passado, quando não conseguiu chegar aos playoffs, apesar de ter conseguido uma vitória por nocaute no primeiro round sobre Marlon Moraes. Ele empatou uma luta vencível contra Gonzales e saberá a extensão de seus resultados nos playoffs antes da luta.

Loughnane x Adam Borics seria um ótimo confronto de playoffs e, com base na classificação, eles se enfrentariam se os playoffs começassem hoje. Loughnane contra o invicto Daguestão Timur Khizriev também seria intrigante. Loughnane está no comando de seu destino agora, e o apelo da pós-temporada desta divisão dependerá em grande parte do que Loughnane fizer.

Peso meio-médio: Vamos ver Magomed Umalatov numa grande luta ou não?

Magomed Umalatov enfrenta Brennan Ward no card principal da temporada regular do PFL 2024: pesos meio-médios e pesos penas em 28 de junho. Foto de Cooper Neill/Getty Images

28 de junho, Sioux Falls, Dakota do Sul

Umalatov está no PFL desde 2021. Ele está invicto, tendo vencido seis lutas nesse período. Ele tem sido agendado para lutar contra nomes como Rory MacDonald Magomed Magomedkerimov e Ray Cooper III mas desistiu de cada luta por vários motivos. Ele chegou aos playoffs duas vezes e desistiu duas vezes.

Umalatov vem de uma vitória por decisão sobre o ex-campeão do Bellator Andrey Koreshkov e deve vencer Brennan Ward em sua próxima luta se ele estiver realmente tão bom quanto anunciado. Ele tem apenas três pontos na primeira rodada, então uma vaga nos playoffs não é garantida. Muitas pessoas neste esporte, especialmente no PFL, querem saber o quão bom Umalatov é. Será este finalmente o ano em que ele chegará aos playoffs e terá o tipo de luta que vai mostrar isso? Ou ainda estaremos esperando?