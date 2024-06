Relatório recente da partida – Estados Unidos da América x Irlanda, ICC Men’s T20 World Cup 2024, 30ª partida, Grupo A

Jogo abandonado EUA contra Irlanda

A seleção nacional de críquete dos Estados Unidos se classificou para a fase Super Eight em sua primeira participação na Copa do Mundo T20, depois que o último jogo do grupo contra a Irlanda foi eliminado na Flórida. A ausência de resultado deu aos EUA cinco pontos, o que foi suficiente para terminar em segundo lugar, atrás da Índia, no Grupo A.

Choveu forte na Flórida durante toda a semana e o campo externo em Lauderhill estava extremamente molhado na manhã de sexta-feira. Não houve tempo suficiente para preparar o campo externo para o jogo antes que a chuva voltasse e acabasse com qualquer chance de início da partida.

Os EUA começaram sua campanha com uma vitória contra o Canadá em Dallas, e então derrotaram o Paquistão em um Super Over para se tornarem fortes candidatos à qualificação para o Super Eight. Embora tenham sido derrotados pela Índia, os EUA foram para a Flórida precisando de apenas um ponto na partida contra a Irlanda para se classificar.

O resultado também garantiu que os EUA estariam entre as eliminatórias automáticas para a Copa do Mundo T20 de 2026 na Índia e no Sri Lanka.

A derrota de sexta-feira eliminou Paquistão, Canadá e Irlanda do Grupo A, e todas as três equipes estão programadas para jogar na Flórida no fim de semana, se o tempo permitir. O Canadá enfrenta a Índia no sábado, enquanto a Irlanda enfrenta o Paquistão no domingo. A Irlanda é a única equipa do Grupo A sem vencer ainda, tendo perdido para a Índia e o Canadá antes do abandono frente aos EUA.