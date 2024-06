Relatório recente da partida – Índia x África do Sul, ICC Men’s T20 World Cup 2024, Final

Índia 176 por 7 (Kohli 76, Axar 47, Maharaj 2-23, Nortje 2-26) vs África do Sul 169 para 8 (Klaasen 52, Bumrah 2-18, Arshdeep 2-20, Hardik 3-20) por sete corridas

Suryakumar Yadav conseguiu uma captura de limite para sempre, Jasprit Bumrah conseguiu dois saldos finais elétricos e Hardik Pandya roubou os dois grandes postigos enquanto a Índia realizava um de seus grandes assaltos para finalmente vencer uma Copa do Mundo.

Com cinco saldos pela frente, a África do Sul estava desenfreada. Heinrich Klaasen, um dos grandes rebatedores do jogo, ameaçando destruir décadas de dolorosa história de grandes jogos para seu time com uma salva de seis. Ele e David Miller marcaram 38 corridas nos dois saldos anteriores e, com seis postigos em mãos, a África do Sul precisava apenas de uma corrida nas últimas 30 bolas.

Rohit Sharma foi forçado a ir para o melhor arremessador do mundo, quando ele teria guardado Bumrah para overs posteriores. Bumrah não quebrou a parceria, os rebatedores nunca ousaram enfrentá-lo. Mas ele quebrou o passo de Klaasen e Miller. Eles conseguiram apenas quatro corridas naquele over.

Mas o golpe mais revelador veio no início do 17º over. Depois que o fluxo do jogo foi ainda mais desacelerado devido a uma aparente reclamação no joelho de Rishabh Pant, Hardik lançou uma linha larga para fora do off e levou a ponta de Klaasen, Pant aproveitando a chance alegremente.

Ainda assim, Miller estava lá, embora não conseguisse afastar o restante daquele over.

Então Bumrah voltou, lançou vários ripsnorters no último over de mais um torneio que ele dominou. Com uma dessas bolas mágicas, um in-seamer perverso, ele estourou as defesas do último rebatedor sul-africano reconhecido, Marco Jansen, e arranhou o toco da perna.

Com Keshav Maharaj agora no meio, sua escalação de rebatidas notavelmente curta e 20 precisando de 12 bolas, a África do Sul estava em apuros pela primeira vez desde o início da perseguição. Arshdeep Singh fez um incansável 19º lugar, do qual a África do Sul conseguiu apenas quatro.

Rohit Sharma segura o troféu da Copa do Mundo T20 e as comemorações começam AFP/Getty Images

O golpe que matou o sonho veio em seguida. Faltando 16 para a final, lançada por Hardik. Miller tentou levantar a primeira bola, um lançamento amplo e completo, além do limite reto. Mas ele não acertou perfeitamente, e Suryakumar, correndo a todo vapor ao longo da corda, com os pés apenas alguns centímetros para dentro, pegou a bola, levantou-a enquanto ultrapassava brevemente o limite e depois completava a recepção enquanto saltava de volta para o chão. campo, provocando grande júbilo nas arquibancadas e comemorações extasiadas dos jogadores indianos.

Os rebatedores sul-africanos número 8, 9 e 10 não conseguiram afastar Hardik, exceto por uma única rebatida externa que rendeu quatro.

Quando Hardik India completou a vitória de sete corridas, o lançador caiu de joelhos de alívio, seus companheiros exultaram e a multidão, que apoiava em grande parte a Índia, entrou em euforia. Sua equipe voltou a ser campeã mundial, após 13 anos.

A espetacular exibição final de Bumrah

Em uma pista plana em Barbados, Bumrah lançou duas bolas impossíveis de jogar que lhe renderam dois wickets – ambos lançados. A primeira delas foi a melhor. Foi uma das melhores do torneio e, sem dúvida, uma das melhores de todas nas finais. Em ângulo para Reeza Hendricks, ela arremessou e avançou para atingir o topo do off, batendo na borda externa do batedor.

Jasprit Bumrah devolveu Marco Jansen em sua final ICC/Imagens Getty

Ele sofreu cinco corridas naquele primeiro over, oito corridas no seguinte (um dos únicos dois limites de seu boliche veio aqui – uma virada não totalmente controlada até o terceiro lugar).

Mas esses dois últimos saldos ajudaram um pouco a definir esta partida. Quatro corridas no dia 16, depois do dia 15 ter sido derrotado por 24 corridas. Duas corridas no dia 17. Seus números foram 2 para 18.

Arshdeep desempenha seu papel

Arshdeep Singh foi quase tão notável, retornando 2 de 20. Seus dois saldos de powerplay custaram apenas oito e trouxeram o importante postigo de Aiden Markram, que o deixou para trás. No meio do jogo, ele dispensou Quinton de Kock, que buscava aumentar o ritmo depois de supervisionar a recuperação após dois golpes iniciais.

E então aquele fantástico 19º final, em que ele lançou duas bolas para Miller, mas sofreu apenas três, mantendo Maharaj no ataque.

Isso depois que os spinners da Índia conseguiram 106 em nove overs coletivos.

Klaasen faz uma carga de seis preenchidas

Um dos melhores rebatidas do torneio foi Klaasen acertando um amplo e Kuldeep Yadav bem acima do limite da cobertura para seis, com movimento mínimo do pé. Esse foi o terceiro seis (ele havia acertado Hardik e Ravindra Jadeja por cima da corda antes).

Mas foi contra Axar Patel que ele realmente colocou a África do Sul em ascensão. Na primeira bola do dia 15, ele derrubou o chão com o pé de trás por quatro. Axar lançou dois arremessos de medo. Mais tarde, duas pancadas fortes no chão – uma das quais atingiu o telhado do estádio, depois uma de quatro para garantir.

Heinrich Klaasen assumiu o boliche nos overs intermediários Imagens Getty

Ele completou cinquenta bolas em 23 bolas, o mais rápido de todos os tempos em uma final de Copa do Mundo T20. Depois de ter sido demitido, a África do Sul não conseguiu gerir uma única fronteira intencional, as únicas quatro saindo do limite exterior de Kagiso Rabada.

Kohli lança âncora

As manchetes dirão que Virat Kohli foi o melhor pontuado com 76 de 59, mas houve momentos em que essa batida foi difícil.

Entre o quarto e o 18º over, Kohli enfrentou 35 bolas nas quais marcou 29 e não atingiu nenhuma fronteira. Quando chegou a cinquenta, ele havia usado 48 entregas e não levantou seu bastão, tendo rebatido a maior parte do tempo no modo ODI middle-overs. Havia uma crítica óbvia a ser feita aqui: esse era um inning tão pouco ambicioso que estava realmente prejudicando a Índia?

Mas o contra-argumento é forte. Kohli tinha 22 contra 16 quando o terceiro postigo (Suryakumar Yadav) caiu, no quinto over. E a segurança que ele deu em uma extremidade permitiu que Axar (empurrou a ordem nº 5) e Shivam Dube prosperassem com seu grande sucesso.

Os limites retornaram para Virat Kohli depois que ele chegou aos cinquenta Imagens Getty

Suas posições com aqueles rebatedores renderam 72 de 54 (Axar acertou 47 de 31) e 57 de 33 (Dube acertou 22 de 13), e formaram o peso das entradas da Índia. Seus 176 para 7 foram o maior número de pontos que qualquer time marcou em uma final de Copa do Mundo.

A África do Sul sufocou?

Em 35 saldos deste jogo, você não poderia ter chegado a essa conclusão. Eles foram estimulados nos primeiros saldos, quando Keshav Maharaj marcou duas vezes e Rabada eliminou Suryakumar – o batedor mais perigoso da Índia. Eles seguraram suas capturas e foram excelentes no campo externo.

Eles também superaram muito bem a perda de postigos iniciais. Mas a certa altura, eles precisaram de 26 de 24 bolas, tinham seis postigos em mãos e apenas um saldo de Bumrah restava para enfrentar. Eles tentaram acertar Hardik, que foi a jogada inteligente naquela situação, mas perderam os dois rebatedores principais para ele.

Há explicações mais simples também: a Índia era experiente e habilidosa; a escalação de rebatidas da África do Sul era curta.