Relatório: Ryan Garcia recebe suspensão de 1 ano por falha no teste de drogas, vitória de Devin Haney anulada

Ryan Garcia não voltará a lutar tão cedo, mesmo que queira.

O repórter de boxe Dan Rafael deu a notícia na quinta-feira de que Garcia receberá uma suspensão mínima de um ano das competições como parte de um acordo com a Comissão Atlética do Estado de Nova York depois que ele testou positivo para substâncias proibidas após uma luta em 20 de abril contra o rival Devin Haney. Rafael também relata que Garcia perde seu contrato oficial com a Golden Boy Promotions, totalizado em US$ 1,1 milhão, e deve pagar uma multa estadual de US$ 10 mil.

Talvez o pior de tudo para Garcia é que sua dramática vitória por decisão majoritária sobre Haney foi oficialmente revertida para sem contestação. Haney vê seu recorde de invencibilidade restaurado para 31-0, enquanto o de Garcia volta para 24-1.

A reportagem chega um dia depois de Garcia anunciar sua aposentadoria nas redes sociais, o culminar de meses de comportamento errático exibido pelo boxeador de 25 anos. Garcia tuitou uma série de afirmações bizarras em suas contas de mídia social e eventualmente apareceu na luta de Haney três libras acima do limite para a luta, o que o forçou a pagar a Haney uma multa de $ 600.000 e o tornou inelegível para ganhar o título superleve do WBC de Haney. .

Garcia impressionou na disputa, derrubando Haney três vezes no caminho para a vitória em dois dos três juízes. Uma vitória que agora foi riscada do livro dos recordes.

Haney reagiu à notícia no Twitter, agradecendo a decisão da comissão, mas questionando a decisão do Golden Boy de receber a bolsa da luta.

Obrigado também pela comissão por fazer a coisa certa e tomar a decisão certa. Não entendo como o garoto de ouro está ganhando dinheiro como se tivesse levado algum soco. Eles nem falaram sobre essa situação de PED https://t.co/9exXRvsQEk -Devin Haney (@Realdevinhaney) 20 de junho de 2024

Por outro lado, a equipe de Garcia divulgou nota negando que o lutador tenha usado conscientemente drogas para melhorar o desempenho:

Ryan Garcia foi vítima de contaminação por substâncias, com níveis medidos em bilhões e trilhões de gramas, o que não proporcionou nenhuma vantagem no ringue. Ryan, com a sua equipa jurídica, resolveu esta questão e mantém firmemente a sua verdade: ele nunca consumiu intencionalmente qualquer substância proibida. Simplesmente não é da natureza dele. Durante muitos anos, Ryan submeteu-se voluntariamente a testes aleatórios, mesmo durante períodos fora de competição, e nunca teve problemas. Ele manteve um histórico impecável e limpo ao longo de sua carreira, elevando e transcendendo significativamente o esporte do boxe, ganhando respeito e admiração de milhões de fãs em todo o mundo. Os torcedores sempre se lembrarão de sua atuação contra Haney como uma masterclass, e isso nunca será apagado. Ryan continuará a elevar o esporte e estará ativamente envolvido na defesa de reformas. Esperamos que futuras mudanças em nosso sistema resolvam problemas como este. Queremos agradecer a todos os fãs que continuaram a apoiar Ryan, não apenas durante os grandes momentos, mas também nos momentos difíceis que a vida traz. Ele estará de volta ao ringue em breve e melhor do que nunca!

A equipe de Garcia argumentou que os testes antidoping positivos do lutador são resultado de suplementos contaminados.

Em seguida, o próprio Garcia acessou o Twitter para responder diretamente à reportagem, afirmando que nunca trapaceou, prometendo voltar quando a suspensão terminar e provocando uma mudança para o UFC.

Eles tiraram minha vitória -RYAN GARCIA (@RyanGarcia) 20 de junho de 2024

Está tudo bem, estou aposentado, voltarei em um ano -RYAN GARCIA (@RyanGarcia) 20 de junho de 2024

Nada que estava no meu sistema era suficiente para ninguém!!!!!!! É por isso que terminei o jogo Eu nunca trapaceei PARA VOCÊ -RYAN GARCIA (@RyanGarcia) 20 de junho de 2024

Estou indo para o UFC -RYAN GARCIA (@RyanGarcia) 20 de junho de 2024