Relatórios – Martin Truex Jr. se aposentará no final da temporada da NASCAR de 24

Martin Truex Jr. está planejando se aposentar no final da temporada 2024 da NASCAR Cup Series, de acordo com vários relatórios.

Espera-se que Truex, 43, anuncie sua aposentadoria na sexta-feira em sua coletiva de imprensa pré-corrida no Iowa Speedway, antes do Iowa Corn 350 deste fim de semana.

O Athletic foi o primeiro a relatar o plano de Truex de se aposentar no final da temporada.

Truex foi campeão da NASCAR Cup Series de 2017 e duas vezes campeão da temporada regular (2017, 2023). Ele terminou a série em segundo lugar em 2018, 2019 e 2021 e caiu para o 11º lugar na temporada passada, após sua excelente temporada regular.

Truex venceu 34 corridas da Cup Series, mais recentemente no New Hampshire Motor Speedway em 2023. Ele também ganhou o título da NASCAR Xfinity Series em 2004 e 2005.

Chase Briscoe é um dos principais candidatos para ocupar o lugar de Truex na escalação da Joe Gibbs Racing, informou o The Athletic. Briscoe, 29, precisa de uma nova casa em 2025, quando sua atual equipe, Stewart-Haas, fecha as portas no final da campanha atual.

Informações da Field Level Media foram usadas neste relatório.