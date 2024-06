Relatórios: OG Anunoby dos Knicks desiste de ser agente livre

O guarda do Knicks, OG Anunoby, optou por rescindir seu contrato e entrar na agência gratuita, de acordo com vários relatórios.

Anunoby assinou um contrato de quatro anos no valor de US$ 72 milhões com o Toronto Raptors em 2020, com opção de jogador para a temporada 2024-25. Quando foi adquirido de Toronto pelos Knicks na temporada passada, Nova York herdou os termos do acordo, mas arriscou perder Anunoby como agente livre irrestrito.

A opção valia US$ 19,9 milhões na próxima temporada, e seu próximo contrato poderia facilmente ultrapassar US$ 35 milhões por temporada.

A saúde é o maior ponto de interrogação. Anunoby perdeu 76 jogos no total nas últimas três temporadas por causa de lesões e não jogou durante a disputa pelo título da NBA de Toronto em 2019, após uma apendicectomia de emergência.

Anunoby completa 27 anos no próximo mês. Ele teve média de 14,7 pontos, 4,2 rebotes e 2,1 assistências na última temporada em 50 jogos da temporada regular com o Raptors (27 jogos) e o Knicks.

Durante os playoffs de 2024, Anunoby passou de uma parte essencial na vitória sobre o Philadelphia 76ers para a tentativa de lutar contra uma lesão no tendão da coxa na série de sete jogos com o Indiana Pacers.

Em 418 jogos na carreira, Anunoby teve médias de 12,0 pontos, 4,3 rebotes, 1,6 assistências e 1,3 roubadas de bola durante suas primeiras sete temporadas na NBA.

Os Knicks estão negociando com o centro de agente livre irrestrito Isaiah Hartenstein, 26, na esperança de mantê-lo, mas estão limitados a um salário máximo de US$ 16,2 milhões por temporada. Hartenstein representa uma opção mais cara para as equipes que pretendem convocar Donovan Clingan, central de 2,10 metros da UConn, na noite de quarta-feira.

A agência gratuita da NBA começa no domingo.