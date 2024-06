Relembrando os principais momentos da vitória de Tiger Woods no US Open de 2000

A lista de realizações de Tiger Woods em sua extraordinária carreira é longa.

A lenda do golfe ganhou tudo em todos os eventos e maneiras. No entanto, um ponto no extenso currículo de Woods se destaca: seu desempenho historicamente dominante no Aberto dos Estados Unidos de 2000.

Antes do torneio, já se passaram três décadas desde que o evento foi decidido por mais de 3 tacadas. A questão não era decidida por decisões de dois dígitos desde o século XIX.

Em Pebble Beach, na Califórnia, Woods venceu por 15 tacadas, uma margem recorde que ninguém chegou perto de igualar em nenhum torneio importante.

Aqui está uma retrospectiva de alguns dos destaques da master class de Woods em 2000.

Definindo o tom

O fato de Woods estar em excelente forma em Pebble Beach não foi nada chocante – ele estava no meio do que se tornaria um dos períodos mais notáveis ​​de sua carreira. Tendo acabado de obter uma vitória de 5 tacadas no Memorial Tournament no final de maio, Woods não perdeu tempo e se posicionou na frente do pelotão no Aberto dos Estados Unidos.

Ele acertou 6 abaixo no primeiro round, bom para o primeiro. Embora Woods liderasse o campo, suas margens no primeiro turno não eram indicativas do ritmo histórico que ele alcançaria. Miguel Angel Jiménez, da Espanha, perdia por apenas 1 tacada no final da rodada, com John Huston a 2 tacadas atrás.

Excelente colocação o empurra para a frente

Embora Woods tenha sido excepcional em quase todos os aspectos do jogo naquele mês de junho, sua colocação em particular impressionou os espectadores.

Apesar das condições climáticas abaixo da média, Woods daria uma tacada única em 20 de seus primeiros 38 greens. Ele não deu três tacadas nenhuma vez durante todo o Aberto dos Estados Unidos. Espectadores e competidores não tiveram escolha senão maravilhar-se com a precisão de Woods.

“Ele tinha alguns poderes Jedi; ele conseguia colocar a bola no buraco”, disse Jesper Parnevik, que jogou com Woods. “E às vezes eu poderia jurar que sim, porque eu pensaria que a bola iria errar ou já havia errado, e ela iria para o lado. Isso é algo forte, Obi-Wan Kenobi / Jedi acontecendo.”

Uma única mancha na terceira rodada

Como que para persuadir aqueles ao seu redor de que ele não estava complementando seu desempenho com poderes de controle mental avassaladores, Woods lutou em um buraco no terceiro round.

Seu bogey triplo no terceiro buraco da rodada adicionou um 7 a um placar exemplar. Foi a primeira vez na era Masters que um jogador venceu um campeonato importante com um triplo bogey em seu cartão.

Duas rodadas finais transformam a competição em uma goleada

Apesar do bogey triplo na terceira rodada, Woods conseguiu terminar ainda mais forte do que começou em Pebble Beach. Ele terminou o segundo round com uma vantagem já considerável de 6 tacadas, mas deixou o round 3 à frente por notáveis ​​​​10 tacadas. Sua vantagem no final da terceira rodada foi a maior vantagem de 54 buracos na história do Aberto dos Estados Unidos.

Mas mesmo a estelar Rodada 3 de Woods empalideceu em comparação com sua rodada final. Ele abriu caminho em seus últimos 18 buracos, caindo continuamente de 8 abaixo do par para 12 abaixo do par. Woods se tornou a primeira pessoa a terminar a competição abaixo do par por dois dígitos, expandindo ainda mais sua liderança em campo enquanto avançava para o green final. À medida que Woods ganhava velocidade, aqueles ao seu redor vacilavam – ele foi o único jogador no percurso a terminar em par ou melhor.

Levantando o troféu e preparando o cenário para o futuro

Quando Woods ergueu o troféu do campeonato do Aberto dos Estados Unidos, foi apenas o ponto de partida de uma corrida que seria classificada entre algumas das maiores do esporte.

A vitória de Woods no Aberto dos Estados Unidos foi a primeira conquista de uma série de triunfos que logo serão apelidados de “Tiger Slam”. Ele seguiu seu sucesso em Pebble Beach com vitórias em St. Andrews, Valhalla e Augusta no ano seguinte, tornando-o o detentor simultâneo de todos os principais campeonatos masculinos – o primeiro jogador de golfe na história moderna a fazê-lo.